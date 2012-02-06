Это актуальная дискуссионная площадка в рамках ежегодной Международной конференции «Освоение шельфа России и СНГ – 2017» (18-19 мая, Москва, «Балчуг Кемпински») – , которая продолжит успешный опыт проведения ежегодных конференций RPI «Трубопроводный транспорт».

Спонсор технического семинара – компания Т8.

Он предоставит уникальную возможность обсудить ключевые вопросы в области прокладки и эксплуатации трубопроводов, продемонстрировать инновационные научно-технические разработки отрасли, получить новую полезную информацию об эффективных методах решения проблем в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции трубопроводных систем, а также обменяться мнениями и опытом в сфере развития инфраструктуры наземного и подводного трубопроводного транспорта нефти и газа.

Среди спикеров технического семинара:

— Алексей Игоревич Гривач, заместитель генерального директора по газовым проектам, Фонд национальной энергетической безопасности»

— Представитель, ФАС России;

— Руслан Рашитович Кучумов, заместитель директора центра исследований гидравлики трубопроводного транспорта, НИИ Транснефть;

— Александр Николаевич Сависько, старший специалист по работе с клиентами отдела обслуживания трубопроводов, Halliburton;

— Представитель, Т8

— Виктор Андреевич Лисочкин, заместитель генерального директора, Фонд развития трубной промышленности;

— Татьяна Ивановна Лаптева, заместитель начальника лаборатории концептуальных схем обустройства морских месторождений КНТЦ «Морские нефтегазовые месторождения», Газпром ВНИИГАЗ;

— Сергей Корнеев, старший аналитик, RPI;

— Михаил Вячеславович Лисанов, директор центра анализа риска, Научно-технический центр исследования проблем промышленной безопасности

— Виктор Алексеевич Александров, заместитель генерального директора, Эксиком;

— Андрей Викторович Корнеев, руководитель, Центр проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН

— Валерий Кириллович Суринович, генеральный директор, Экспертсервис, эксперт высшей квалификации по ЭПБ;

— Александр Константинович Васильев, начальник сектора, ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» и другие.

Среди тем мероприятия:

— Управление целостностью трубопроводов и обеспечение их безопасной эксплуатации;

— Сложности в проектировании и строительстве подводных трубопроводов в агрессивных средах и пути их преодоления;

— Методы дефектоскопии трубопроводов и оперативное устранение обнаруженных дефектов;

— Проектирование и строительство современных компрессорных станций;

— Антикоррозионные покрытия труб для магистральных трубопроводов

— Инспектирование, ремонт и обслуживание глубоководных трубопроводов;

— Современные системы обнаружения утечек на подводных трубопроводах;

— Эффективные методы борьбы с порывами подводных нефтепроводов (включая оборудование для ликвидации разливов);

— Основные проблемы в подводной сварке трубопроводов и пути их решения;

— Ремонтопригодность подводных трубопроводов;

— Новые материалы, применяющиеся при строительстве и ремонте трубопроводов и другие.

Аудитория технического семинара будет включать руководителей, инженеров и технических специалистов по комплексной диагностике, реконструкции и строительству трубопроводных систем; проектировщиков трубопроводных систем; консультантов по реконструкции и строительству трубопроводных систем; представителей компаний-транспортировщиков нефти и газа; представителей государственных структур, нефтегазодобывающих, инвестиционных и юридических компаний.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте:

http://www.rpi-conferences.com/pipeline-transport

По вопросам участия в мероприятии в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru