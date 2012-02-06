Это актуальная дискуссионная площадка в рамках ежегодной Международной конференции «Освоение шельфа России и СНГ – 2017» (18-19 мая, Москва, «Балчуг Кемпински») – , которая продолжит успешный опыт проведения ежегодных конференций RPI «Трубопроводный транспорт».
Спонсор технического семинара – компания Т8.
Он предоставит уникальную возможность обсудить ключевые вопросы в области прокладки и эксплуатации трубопроводов, продемонстрировать инновационные научно-технические разработки отрасли, получить новую полезную информацию об эффективных методах решения проблем в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции трубопроводных систем, а также обменяться мнениями и опытом в сфере развития инфраструктуры наземного и подводного трубопроводного транспорта нефти и газа.
Среди спикеров технического семинара:
— Алексей Игоревич Гривач, заместитель генерального директора по газовым проектам, Фонд национальной энергетической безопасности»
— Представитель, ФАС России;
— Руслан Рашитович Кучумов, заместитель директора центра исследований гидравлики трубопроводного транспорта, НИИ Транснефть;
— Александр Николаевич Сависько, старший специалист по работе с клиентами отдела обслуживания трубопроводов, Halliburton;
— Представитель, Т8
— Виктор Андреевич Лисочкин, заместитель генерального директора, Фонд развития трубной промышленности;
— Татьяна Ивановна Лаптева, заместитель начальника лаборатории концептуальных схем обустройства морских месторождений КНТЦ «Морские нефтегазовые месторождения», Газпром ВНИИГАЗ;
— Сергей Корнеев, старший аналитик, RPI;
— Михаил Вячеславович Лисанов, директор центра анализа риска, Научно-технический центр исследования проблем промышленной безопасности
— Виктор Алексеевич Александров, заместитель генерального директора, Эксиком;
— Андрей Викторович Корнеев, руководитель, Центр проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН
— Валерий Кириллович Суринович, генеральный директор, Экспертсервис, эксперт высшей квалификации по ЭПБ;
— Александр Константинович Васильев, начальник сектора, ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» и другие.
Среди тем мероприятия:
— Управление целостностью трубопроводов и обеспечение их безопасной эксплуатации;
— Сложности в проектировании и строительстве подводных трубопроводов в агрессивных средах и пути их преодоления;
— Методы дефектоскопии трубопроводов и оперативное устранение обнаруженных дефектов;
— Проектирование и строительство современных компрессорных станций;
— Антикоррозионные покрытия труб для магистральных трубопроводов
— Инспектирование, ремонт и обслуживание глубоководных трубопроводов;
— Современные системы обнаружения утечек на подводных трубопроводах;
— Эффективные методы борьбы с порывами подводных нефтепроводов (включая оборудование для ликвидации разливов);
— Основные проблемы в подводной сварке трубопроводов и пути их решения;
— Ремонтопригодность подводных трубопроводов;
— Новые материалы, применяющиеся при строительстве и ремонте трубопроводов и другие.
Аудитория технического семинара будет включать руководителей, инженеров и технических специалистов по комплексной диагностике, реконструкции и строительству трубопроводных систем; проектировщиков трубопроводных систем; консультантов по реконструкции и строительству трубопроводных систем; представителей компаний-транспортировщиков нефти и газа; представителей государственных структур, нефтегазодобывающих, инвестиционных и юридических компаний.
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте:
http://www.rpi-conferences.com/pipeline-transport
По вопросам участия в мероприятии в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru
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