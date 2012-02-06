16 марта по адресу: Москва, Тверская, 22, отель «InterContinental», состоится двенадцатая ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» («Нефтегазснаб — 2017»), в которой принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших компаний нефтегазового комплекса. В рамках конференции состоится дискуссия: «Взаимодействие снабженцев и технических служб в нефтегазовых компаниях при проведении закупок».
В закупочном процессе принимают участие не только специалисты службы материально-технического обеспечения, но и производственные, технические службы. От их успешного взаимодействия зависит эффективность процесса закупки. С одной стороны нужно закупить оборудование по приемлемой цене, а с другой оборудование должно подходить по техническому уровню и качеству. Дискуссию по данному вопросу проведут представители нефтегазовых компаний.
Модератор: Евгений Можаев, Коммерческий директор ТЭК-Торг
Ключевой докладчик: Алексей Павлушкин, Партнер McKinsey
Также в рамках конференции состоится закрытое совещание сотрудников служб МТО нефтегазовых компаний, модерировать его будет Валерий Нугманов, Начальник управления МТО Татнефть.
Участники: Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Сахалин Энерджи, Татнефть, НОВАТЭК, СИБУР, Эксон Нефтегаз Лимитед, Газпром добыча Надым, Газпром добыча Уренгой, РН-Северная Нефть, РН-Уватнефтегаз, Тюменнефтегаз, ЛУКОЙЛ-Коми, Иркутская нефтяная компания, РНГ и другие компании.
На конференции будут обнародованы итоги ежегодного опроса нефтегазовых компаний за 2016 год и объявлены лучшие предприятия в следующих в номинациях: трубы, установки электроцентробежные насосные (УЭЦН), нефтепогружной кабель, фонтанная арматура, автоматизация процессов закупки, логистические услуги.
Форматы участия:
— делегатское участие в конференции;
— участие в «круглом столе»;
— выступление на «круглом столе»;
— выступление с расширенной презентацией в конференции;
— участие в выставке;
— спонсорское участие.
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