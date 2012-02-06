16 марта по адресу: Москва, Тверская, 22, отель «InterContinental», состоится двенадцатая ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» («Нефтегазснаб — 2017»), в которой принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших компаний нефтегазового комплекса. В рамках конференции состоится дискуссия: «Взаимодействие снабженцев и технических служб в нефтегазовых компаниях при проведении закупок».

В закупочном процессе принимают участие не только специалисты службы материально-технического обеспечения, но и производственные, технические службы. От их успешного взаимодействия зависит эффективность процесса закупки. С одной стороны нужно закупить оборудование по приемлемой цене, а с другой оборудование должно подходить по техническому уровню и качеству. Дискуссию по данному вопросу проведут представители нефтегазовых компаний.

Модератор: Евгений Можаев, Коммерческий директор ТЭК-Торг

Ключевой докладчик: Алексей Павлушкин, Партнер McKinsey

Также в рамках конференции состоится закрытое совещание сотрудников служб МТО нефтегазовых компаний, модерировать его будет Валерий Нугманов, Начальник управления МТО Татнефть.

Участники: Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Сахалин Энерджи, Татнефть, НОВАТЭК, СИБУР, Эксон Нефтегаз Лимитед, Газпром добыча Надым, Газпром добыча Уренгой, РН-Северная Нефть, РН-Уватнефтегаз, Тюменнефтегаз, ЛУКОЙЛ-Коми, Иркутская нефтяная компания, РНГ и другие компании.

На конференции будут обнародованы итоги ежегодного опроса нефтегазовых компаний за 2016 год и объявлены лучшие предприятия в следующих в номинациях: трубы, установки электроцентробежные насосные (УЭЦН), нефтепогружной кабель, фонтанная арматура, автоматизация процессов закупки, логистические услуги.

Форматы участия:

— делегатское участие в конференции;

— участие в «круглом столе»;

— выступление на «круглом столе»;

— выступление с расширенной презентацией в конференции;

— участие в выставке;

— спонсорское участие.

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