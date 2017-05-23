23 мая 2017 года по адресу: Москва, улица Тверская, 22, отель InterContinental, состоится седьмая ежегодная конференция «Строительство в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазстрой-2017).

На конференции рассматриваются тенденции в нефтегазовом строительстве, обзор крупнейших инвестиционных проектов, формирование цивилизованного рынка в нефтегазовом строительстве, практика выбора строительных подрядчиков, создание российских EPC-контракторов, пути увеличения доли российских компаний на нефтегазостроительном рынке, расценки и порядок оплаты работ.

На конференции рассматриваются тенденции в нефтегазовом строительстве, обзор крупнейших инвестиционных проектов, формирование цивилизованного рынка в нефтегазовом строительстве, практика выбора строительных подрядчиков, создание российских EPC-контракторов, пути увеличения доли российских компаний на нефтегазостроительном рынке, расценки и порядок оплаты работ.

Официальная поддержка

На конференции «Нефтегазстрой-2017» будут подведены итоги ежегодного опроса нефтегазовых компаний за 2017 год в номинациях:

— строительство линейных объектов;

— строительство площадочных объектов, обустройство сухопутных месторождений нефти и газа;

— строительство объектов нефтегазопереработки, строительство объектов нефтепродуктообеспечения;

— строительство подводных морских магистральных трубопроводов, обустройство подводных морских месторождений нефти и газа;

— строительство гидротехнических сооружений (обустройство причалов, портовых зон, сооружение искусственных островов).

Приглашены представители Минстроя, Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития, ФАС, Ростехнадзора, Главстройэкспертизы.

В конференции «Нефтегазстрой» традиционно принимают участие: Газпром, Транснефть, Роснефть, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, Татнефть, Башнефть, СИБУР, РуссНефть, НОВАТЭК, Иркутская нефтяная копания, РНГ, Ямал СПГ, Печора СПГ, СтройТрансНефтеГаз, Стройгазмонтаж, Стройгазконсалтинг, Глобалстрой-Инжиниринг, Промстрой Групп, Трест Коксохиммонтаж, Востокнефтезаводмонтаж, Сварочно-монтажный трест, Нова, Гипрогазоочистка, НИПИгазпереработка, ВНИПИгаздобыча, Омскнефтехимпроект, Трест Запсибгидрострой, Тюменнефтегаз, Technip, Toyo Engineering Corporation, Си Би энд Ай Русланд Б.В., ОМК, ТМК, ЧТПЗ, Автомобильный завод «УРАЛ», КАМАЗ, Катерпиллар Евразия и другие компании.

Форматы участия:

— делегатское участие в конференции;

— участие в «круглом столе»;

— выступление на «круглом столе»;

— выступление с расширенной презентацией в конференции;

— участие в выставке;

— спонсорское участие.

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