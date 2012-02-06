|Приглашаем Вас принять участие в крупнейших мероприятиях в области неразрушающего контроля — Форуме «Территория NDT 2017» и XXI Всероссийской конференции по неразрушающему контролю и технической диагностике, которые пройдут 28 февраля — 2 марта в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, г. Москва.
Свое участие в Форуме подтвердила 81 компания — российские и зарубежные производители оборудования и техниологий неразрушающего контроля, поставщики услуг, учебные и сертификационные центры, научно-исследовательские институты, технические ВУЗы.
В рамках деловой программы Форума будут проведены следующие круглые столы:
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Неразрушающий контроль в нефтегазовой отрасли
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Методы НК и ТД на предприятиях Роскосмоса и оборонно-промышленного комплекса
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Риск-ориентированное техническое диагностирование
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Заседание Объединенного Экспертного Совета по Акустико-Эмиссионной Диагностике
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Открытое заседание ТК 371, МТК 515 «Неразрушающий контроль»
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Обучение, аттестация, сертификация в НК
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Совещание МРОО «Московский межотраслевой альянс главных сварщиков и главных специалистов по резке и металлообработке»
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Заседание Совета по неразрушающему контролю в области гражданской авиации
Зарегистрируйтесь на сайте Форума «Территория NDT» и получите электронный билет
В программу XXI Всероссийской конференции по неразрушающему контролю и технической диагностике включена сессия пленарных докладов, которые будут открыты для всех участников Форума и конференции:
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Чернышов С.Л.,
Академик РАН
|Центральный аэрогидродинамический интститут им. проф. Н.Е. Жуковского
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Методы НК для перспективных авиационных конструкций
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Бузиашвили Ю.И.,
Академик РАН
Мацкеплишвили С.Т.,
Член-корреспондент РАН
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НЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
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Диагностические технологии в кардиологии в 21 веке
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Ратахин Н.А.,
Академик РАН
Коваль Н.Н.,
д.т.н.
|Директор института сильноточной электроники СО РАН
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Мощные импульсные электронные пучки и их применение в научных и технологических целях
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Горкунов Э.С.,
Академик РАН
|ИМАШ Уро РАН
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Использование магнитных методов в неразрушающем контроле металлов и сплавов
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Махутов Н.А.,
член-корреспондент РАН
|Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
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Комбинированные методы НК и ТД для обоснования безопасности и рисков критически и стратегически важных объектов
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Шаккалиев А.А.,
член-корреспондент Международной инженерной академии
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Департамент технического регулирования и аккредитации Евразийской Экономической Комиссии
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Роль технического регулирования в формировании евразийских технических платформ. Вопросы внедрения новых технологий НК
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Прохорович В.Е.,
д.т.н., профессор
|УН ИКЦ СЭКТ
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Техническая диагностика и диагностический анализ как инструмент повышения летно-технических характеристик ракетно-космической техники
В секционных заседаниях будет заслушано более 100 докладов по 11 методам и направлениям НК и ТД.
Программа Конференции
Зарегистрируйтесь и станьте участником Конференции
Одновременно с Форумом «Территория NDT 2017» пройдут следующие промышленные выставки:
Информационная поддержка мероприятий:
«Территория NDT», «Химическая техника», «Компрессорная техника и пневматика», «Контроль и диагностика», «В мире НК», «Точка Опоры», «Территория Нефтегаз», «Экспозиция Нефть Газ», «РСП Эксперт», «Нанотехнологии», «Оборудование и Инструмент», «Сварщик в Белоруссии», «Современная электроника», «Датчики и Системы», «Металл Трейд», «Компоненты и Технологии», «В мире измерений», «Энергобезопасность и Энергосбережение», «Крылья Родины», «Технадзор», «Безопасность труда в промышленности», «Тяжелое машиностроение», «Техсовет», «Литейное производство», «Автоматизация и IT в энергетике», «Технология машиностроения», «Prostoev.Net».
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