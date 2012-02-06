С 28 февраля по 2 марта пройдет выставка средств и технологий НК.

Светлана
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Приглашаем Вас принять участие в крупнейших мероприятиях в области неразрушающего контроля — Форуме «Территория NDT 2017» и XXI Всероссийской конференции по неразрушающему контролю и технической диагностике, которые пройдут 28 февраля — 2 марта в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, г. Москва.

 Свое участие в Форуме подтвердила 81 компания — российские и зарубежные производители оборудования и техниологий неразрушающего контроля, поставщики услуг, учебные и сертификационные центры, научно-исследовательские институты, технические ВУЗы.

 В рамках деловой программы Форума будут проведены следующие круглые столы:

  • Неразрушающий контроль в нефтегазовой отрасли
  • Методы НК и ТД на предприятиях Роскосмоса и оборонно-промышленного комплекса
  • Риск-ориентированное техническое диагностирование
  • Заседание Объединенного Экспертного Совета по Акустико-Эмиссионной Диагностике
  • Открытое заседание ТК 371, МТК 515 «Неразрушающий контроль»
  • Обучение, аттестация, сертификация в НК
  • Совещание МРОО «Московский межотраслевой альянс главных сварщиков и главных специалистов по резке и металлообработке»
  • Заседание Совета по неразрушающему контролю в области гражданской авиации

Зарегистрируйтесь на сайте Форума «Территория NDT» и получите электронный билет

 В программу XXI Всероссийской конференции по неразрушающему контролю и технической диагностике включена сессия пленарных докладов, которые будут открыты для всех участников Форума и конференции:

Чернышов С.Л.,
Академик РАН

 Центральный аэрогидродинамический интститут им. проф. Н.Е. Жуковского

Методы НК для перспективных авиационных конструкций 

Бузиашвили Ю.И.,
Академик РАН
Мацкеплишвили С.Т.,
Член-корреспондент РАН 

НЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева

Диагностические технологии в кардиологии в 21 веке

Ратахин Н.А.,
Академик РАН
Коваль Н.Н.,
д.т.н.

 Директор института сильноточной электроники СО РАН

Мощные импульсные электронные пучки и их применение в научных и технологических целях

Горкунов Э.С.,
Академик РАН

 ИМАШ Уро РАН

Использование магнитных методов в неразрушающем контроле металлов и сплавов

Махутов Н.А.,
член-корреспондент РАН  

 Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН

Комбинированные методы НК и ТД для обоснования безопасности и рисков критически и стратегически важных объектов

Шаккалиев А.А.,
член-корреспондент Международной инженерной академии

Департамент технического регулирования и аккредитации Евразийской Экономической Комиссии

Роль технического регулирования в формировании евразийских технических платформ. Вопросы внедрения новых технологий НК

Прохорович В.Е.,
д.т.н., профессор 

 УН ИКЦ СЭКТ

Техническая диагностика и диагностический анализ как инструмент повышения летно-технических характеристик ракетно-космической техники

В секционных заседаниях будет заслушано более 100 докладов по 11 методам и направлениям НК и ТД.

 Программа Конференции

Зарегистрируйтесь и станьте участником Конференции

 Одновременно  с Форумом «Территория NDT 2017» пройдут следующие промышленные выставки: 

 ЭКСПО КОНТРОЛЬ-2017

  ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2017 
 КОМПОЗИТ-ЭКСПО-2017  ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ
 ПОЛИУРЕТАНЭКС-2017

 Информационная поддержка мероприятий:
«Территория NDT», «Химическая техника», «Компрессорная техника и пневматика», «Контроль и диагностика», «В мире НК», «Точка Опоры», «Территория Нефтегаз», «Экспозиция Нефть Газ», «РСП Эксперт», «Нанотехнологии», «Оборудование и Инструмент», «Сварщик в Белоруссии», «Современная электроника», «Датчики и Системы», «Металл Трейд», «Компоненты и Технологии», «В мире измерений», «Энергобезопасность и Энергосбережение», «Крылья Родины», «Технадзор», «Безопасность труда в промышленности», «Тяжелое машиностроение», «Техсовет», «Литейное производство», «Автоматизация и IT в энергетике», «Технология машиностроения», «Prostoev.Net».
Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр.1
www.ronktd.ru
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Светлана

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