Свое участие в Форуме подтвердила 81 компания — российские и зарубежные производители оборудования и техниологий неразрушающего контроля, поставщики услуг, учебные и сертификационные центры, научно-исследовательские институты, технические ВУЗы.

В рамках деловой программы Форума будут проведены следующие круглые столы:

Неразрушающий контроль в нефтегазовой отрасли

Методы НК и ТД на предприятиях Роскосмоса и оборонно-промышленного комплекса

Риск-ориентированное техническое диагностирование

Заседание Объединенного Экспертного Совета по Акустико-Эмиссионной Диагностике

Открытое заседание ТК 371, МТК 515 «Неразрушающий контроль»

Обучение, аттестация, сертификация в НК

Совещание МРОО «Московский межотраслевой альянс главных сварщиков и главных специалистов по резке и металлообработке»

Заседание Совета по неразрушающему контролю в области гражданской авиации

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В программу XXI Всероссийской конференции по неразрушающему контролю и технической диагностике включена сессия пленарных докладов, которые будут открыты для всех участников Форума и конференции:

Чернышов С.Л.,

Академик РАН Центральный аэрогидродинамический интститут им. проф. Н.Е. Жуковского Методы НК для перспективных авиационных конструкций Бузиашвили Ю.И.,

Академик РАН

Мацкеплишвили С.Т.,

Член-корреспондент РАН НЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Диагностические технологии в кардиологии в 21 веке Ратахин Н.А.,

Академик РАН

Коваль Н.Н.,

д.т.н. Директор института сильноточной электроники СО РАН Мощные импульсные электронные пучки и их применение в научных и технологических целях Горкунов Э.С.,

Академик РАН ИМАШ Уро РАН Использование магнитных методов в неразрушающем контроле металлов и сплавов Махутов Н.А.,

член-корреспондент РАН Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН Комбинированные методы НК и ТД для обоснования безопасности и рисков критически и стратегически важных объектов Шаккалиев А.А.,

член-корреспондент Международной инженерной академии Департамент технического регулирования и аккредитации Евразийской Экономической Комиссии Роль технического регулирования в формировании евразийских технических платформ. Вопросы внедрения новых технологий НК Прохорович В.Е.,

д.т.н., профессор УН ИКЦ СЭКТ Техническая диагностика и диагностический анализ как инструмент повышения летно-технических характеристик ракетно-космической техники

В секционных заседаниях будет заслушано более 100 докладов по 11 методам и направлениям НК и ТД.

Программа Конференции

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Одновременно с Форумом «Территория NDT 2017» пройдут следующие промышленные выставки:

Информационная поддержка мероприятий:

«Территория NDT», «Химическая техника», «Компрессорная техника и пневматика», «Контроль и диагностика», «В мире НК», «Точка Опоры», «Территория Нефтегаз», «Экспозиция Нефть Газ», «РСП Эксперт», «Нанотехнологии», «Оборудование и Инструмент», «Сварщик в Белоруссии», «Современная электроника», «Датчики и Системы», «Металл Трейд», «Компоненты и Технологии», «В мире измерений», «Энергобезопасность и Энергосбережение», «Крылья Родины», «Технадзор», «Безопасность труда в промышленности», «Тяжелое машиностроение», «Техсовет», «Литейное производство», «Автоматизация и IT в энергетике», «Технология машиностроения», «Prostoev.Net».