Организатор: Открытое акционерное общество «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ»).
При поддержке и участии Электроэнергетического Совета стран СНГ.
Место проведения: г. Москва, ул. Автозаводская, 14. ОАО «ВТИ».
Конференция посвящена 130-летию со Дня рождения Л.К. Рамзина (1887-1948 гг.) – выдающегося ученого, инженера-теплотехника, изобретателя первого российского прямоточного котла оригинальной конструкции, который внес значительный вклад в создание, становление и развитие отечественной теплотехнической школы.
Проведение научно-практической конференции будет способствовать дальнейшему развитию современных технологий в энергетике, а также позволит продемонстрировать научно-технические достижения молодых специалистов в данной области.
Отдать дань уважения великому ученому-теплотехнику Л.К. Рамзину, продемонстрировать новые разработки и достижения молодых ученых в базовых областях теплоэнергетики, а также способствовать укреплению научных связей и деловых контактов между специалистами.
К участию в конференции приглашаются молодые ученые в возрасте до 35 лет с возможностью выступить с докладом и принять участие в дискуссиях по заявленной тематике.
Отобранные Организационным комитетом доклады (предпочтение будет отдаваться материалам, содержащим результаты внедрений и новые разработки) будут включены в официальную Программу конференции и опубликованы в сборнике докладов.
Участие в конференции бесплатное.
Возможности для участников:
- Узнать больше о современном оборудовании, разработках, достижениях.
- Ознакомиться с передовыми исследованиями и технологиями.
- Принять участие в дискуссиях по актуальным темам.
- Встретиться и обменяться опытом с коллегами.
- Получить новые идеи и возможности для развития.
- Ознакомиться с исследовательской базой ОАО «ВТИ», с целью демонстрации новейшего испытательного оборудования.
Тематика Конференции:
- Современные технологии сжигания топлива.
- Технические решения, направленные на повышение КПД энергетического оборудования.
- Современные конструкционные материалы для разработки и сооружения и модернизации тепломеханического оборудования.
- Оптимизация и повышение эффективности работы ТЭС за счет совершенствования и внедрения АСУТП.
- Обеспечение надежности и безопасности тепломеханического оборудования при продлении сроков его службы.
- Диагностирование и мониторинг технического состояния энергооборудования.
Контакты:
Тел.: +7(499) 682-94-85, e-mail: seminar@vti.ru.
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте www.vti.ru
No comments