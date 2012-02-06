Организатор: Открытое акционерное общество «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ»).

При поддержке и участии Электроэнергетического Совета стран СНГ.

Место проведения: г. Москва, ул. Автозаводская, 14. ОАО «ВТИ».

Конференция посвящена 130-летию со Дня рождения Л.К. Рамзина (1887-1948 гг.) – выдающегося ученого, инженера-теплотехника, изобретателя первого российского прямоточного котла оригинальной конструкции, который внес значительный вклад в создание, становление и развитие отечественной теплотехнической школы.

Проведение научно-практической конференции будет способствовать дальнейшему развитию современных технологий в энергетике, а также позволит продемонстрировать научно-технические достижения молодых специалистов в данной области.

Отдать дань уважения великому ученому-теплотехнику Л.К. Рамзину, продемонстрировать новые разработки и достижения молодых ученых в базовых областях теплоэнергетики, а также способствовать укреплению научных связей и деловых контактов между специалистами.

К участию в конференции приглашаются молодые ученые в возрасте до 35 лет с возможностью выступить с докладом и принять участие в дискуссиях по заявленной тематике.

Отобранные Организационным комитетом доклады (предпочтение будет отдаваться материалам, содержащим результаты внедрений и новые разработки) будут включены в официальную Программу конференции и опубликованы в сборнике докладов.

Участие в конференции бесплатное.

Возможности для участников:

Узнать больше о современном оборудовании, разработках, достижениях.

Ознакомиться с передовыми исследованиями и технологиями.

Принять участие в дискуссиях по актуальным темам.

Встретиться и обменяться опытом с коллегами.

Получить новые идеи и возможности для развития.

Ознакомиться с исследовательской базой ОАО «ВТИ», с целью демонстрации новейшего испытательного оборудования.

Тематика Конференции:

Современные технологии сжигания топлива.

Технические решения, направленные на повышение КПД энергетического оборудования.

Современные конструкционные материалы для разработки и сооружения и модернизации тепломеханического оборудования.

Оптимизация и повышение эффективности работы ТЭС за счет совершенствования и внедрения АСУТП.

Обеспечение надежности и безопасности тепломеханического оборудования при продлении сроков его службы.

Диагностирование и мониторинг технического состояния энергооборудования.

Контакты:

Тел.: +7(499) 682-94-85, e-mail: seminar@vti.ru.

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте www.vti.ru