Приглашаем Вас стать участником 16-й Международной выставки химической промышленности «China International Chemical Industry Fair» (ICIF China), которая состоится с 30 августа по 1 сентября 2017 г. в Шанхае (КНР).

Китайский рынок химии – один из самых емких и быстро растущих мировых рынков. Сегодня КНР — крупнейший мировой производитель и потребитель продукции химической промышленности.

Китайская химическая отрасль во многом испытывает зависимость от импорта и западных компаний.

Для российских химических компаний – это отличный шанс выйти на такой перспективный рынок: со стороны китайских компаний наблюдается большой спрос на продукты нефтехимии и основные химические продукты из России.

Подробнее о том, какая российская химическая продукция интересна китайским компаниям

ICIF China – это самая представительная химическая выставка в Китае и единственная, на которой представлены все отрасли химической промышленности.

Выставка ICIF China проходит с 1992 года и уже стала событием в календаре мероприятий мировой химической индустрии, которое нельзя пропустить. Представители правительственных кругов и ключевые фигуры отрасли ежегодно приезжают на эту выставку, чтобы встретиться с экспонентами и договориться о закупках готовой продукции, сырья и оборудования.

370 экспонентов 20 000 м2 выставочной площади 11 852 посетителя

Данные 2016 г.

Организаторы выставки – самые авторитетные профессиональные объединения химической отрасли и государственные структуры:

Китайская Федерация нефтяной и химической промышленности (China Petroleum and Chemical Industry Federation) Химический подкомитет Китайского Комитета содействия международной торговле (China Council for the Promotion of International Trade) Китайский национальный химический информационный центр (China National Chemical Information Center)

Тематика выставки: · BASIC CHEMICALS ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ · PETROCHEMICALS & CLEAN FUEL ПРОДУКТЫ НЕФТЕХИМИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ТОПЛИВО · FINE & SPECIAL CHEMICALS СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И ПРОДУКЦИЯ ТОНКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА · SMART CHEM INNOVATIVE SHOWCASES «УМНАЯ» ХИМИЯ И ВИТРИНА ИННОВАЦИЙ · CHEMICAL TECHNOLOGIES & EQUIPMENTS ТЕХНОЛОГИИ & ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА Более подробно тематика выставки — здесь Выставка ICIF China имеет высокую коммерческую эффективность: 82% экспонентов довольны участием в выставке.

Список экспонентов 2016 года План экспозиции в 2017 году

Посетители выставки — 11 852 профессионала химической отрасли из 15 стран мира:

CEO, инженеры, технические специалисты, разработчики и ученые

Директора по маркетингу, эксперты и консультанты

Представители государственных структур, политики, дипломаты и топ-менеджмент крупных иностранных корпораций

Отраслевые ассоциации и торговые делегации из Китая и других стран

Делегации байеров из соседних регионов

Выставка сопровождается конференцией SmartChem Conference, собирающей свыше 1 000 делегатов отрасли, и параллельными деловыми мероприятиями по межотраслевой тематике.

Темы конференции в 2017 году

Выставка ICIF China уверенно растет год от года, что свидетельствует о ее значимости для китайской химической и нефтехимической отрасли. В 2017 году АО «ЭКСПОЦЕНТР», продолжая многолетнее сотрудничество с организаторами выставки CCPIT Chem, CPCIF и CNCIC, в четвертый раз организует на выставке экспозицию российских предприятий.

Стоимость участия составляет $270 за 1 кв. м стандартно оборудованной выставочной площади. Узнать о том, что входит в пакет участника выставки и дополнительных возможностях, можно на сайте или обратившись в Отдел российских выставок за рубежом АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Контактное лицо:

Хузина Елена

тел. +7 (499) 795-3805

e-mail: 3805@expocentr.ru