Приглашаем Вас стать участником 16-й Международной выставки химической промышленности «China International Chemical Industry Fair» (ICIF China), которая состоится с 30 августа по 1 сентября 2017 г. в Шанхае (КНР).
Китайский рынок химии – один из самых емких и быстро растущих мировых рынков. Сегодня КНР — крупнейший мировой производитель и потребитель продукции химической промышленности.
Китайская химическая отрасль во многом испытывает зависимость от импорта и западных компаний.
Для российских химических компаний – это отличный шанс выйти на такой перспективный рынок: со стороны китайских компаний наблюдается большой спрос на продукты нефтехимии и основные химические продукты из России.
Подробнее о том, какая российская химическая продукция интересна китайским компаниям
ICIF China – это самая представительная химическая выставка в Китае и единственная, на которой представлены все отрасли химической промышленности.
Выставка ICIF China проходит с 1992 года и уже стала событием в календаре мероприятий мировой химической индустрии, которое нельзя пропустить. Представители правительственных кругов и ключевые фигуры отрасли ежегодно приезжают на эту выставку, чтобы встретиться с экспонентами и договориться о закупках готовой продукции, сырья и оборудования.
|370 экспонентов
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20 000 м2 выставочной площади
|11 852 посетителя
Данные 2016 г.
Организаторы выставки – самые авторитетные профессиональные объединения химической отрасли и государственные структуры:
|Китайская Федерация
нефтяной и химической
промышленности
(China Petroleum and
Chemical Industry Federation)
|Химический подкомитет Китайского Комитета
содействия международной торговле
(China Council for the Promotion of International Trade)
|Китайский национальный химический
информационный центр
(China National Chemical
Information Center)
|Тематика выставки:
Более подробно тематика выставки — здесь
|Выставка ICIF China имеет высокую коммерческую эффективность: 82% экспонентов довольны участием в выставке.
Список экспонентов 2016 года План экспозиции в 2017 году
Посетители выставки — 11 852 профессионала химической отрасли из 15 стран мира:
- CEO, инженеры, технические специалисты, разработчики и ученые
- Директора по маркетингу, эксперты и консультанты
- Представители государственных структур, политики, дипломаты и топ-менеджмент крупных иностранных корпораций
- Отраслевые ассоциации и торговые делегации из Китая и других стран
- Делегации байеров из соседних регионов
Выставка сопровождается конференцией SmartChem Conference, собирающей свыше 1 000 делегатов отрасли, и параллельными деловыми мероприятиями по межотраслевой тематике.
Темы конференции в 2017 году
Выставка ICIF China уверенно растет год от года, что свидетельствует о ее значимости для китайской химической и нефтехимической отрасли. В 2017 году АО «ЭКСПОЦЕНТР», продолжая многолетнее сотрудничество с организаторами выставки CCPIT Chem, CPCIF и CNCIC, в четвертый раз организует на выставке экспозицию российских предприятий.
Стоимость участия составляет $270 за 1 кв. м стандартно оборудованной выставочной площади. Узнать о том, что входит в пакет участника выставки и дополнительных возможностях, можно на сайте или обратившись в Отдел российских выставок за рубежом АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Контактное лицо:
Хузина Елена
тел. +7 (499) 795-3805
e-mail: 3805@expocentr.ru
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