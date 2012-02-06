В 2017 году компания RPI рада представить аудитории актуальную дискуссионную площадку в рамках ежегодной Международной конференции «Освоение шельфа России и СНГ – 2017» (18-19 мая, Москва, «Балчуг Кемпински») – Международный технический семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня» (18 мая, Москва, «Балчуг Кемпински»), который продолжит успешный опыт проведения ежегодных конференций RPI «Трубопроводный транспорт».

Технический семинар предоставит уникальную возможность обсудить ключевые вопросы в области прокладки и эксплуатации трубопроводов, продемонстрировать инновационные научно-технические разработки отрасли, получить новую полезную информацию об эффективных методах решения проблем в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции трубопроводных систем, а также обменяться мнениями и опытом в сфере развития инфраструктуры наземного и подводного трубопроводного транспорта нефти и газа.

Среди тем технического семинара «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня» в 2017 г.:

— Управление целостностью трубопроводов и обеспечение их безопасной эксплуатации

— Сложности в проектировании и строительстве подводных трубопроводов в агрессивных средах и пути их преодоления

— Методы дефектоскопии трубопроводов и оперативное устранение обнаруженных дефектов;

— Проектирование и строительство современных компрессорных станций

— Антикоррозионные покрытия труб для магистральных трубопроводов

— Инспектирование, ремонт и обслуживание глубоководных трубопроводов

— Современные системы обнаружения утечек на подводных трубопроводах

— Эффективные методы борьбы с порывами подводных нефтепроводов (включая оборудование для ликвидации разливов)

— Основные проблемы в подводной сварке трубопроводов и пути их решения

— Ремонтопригодность подводных трубопроводовов

— Новые материалы, применяющиеся при строительстве и ремонте трубопроводов и др.

Аудитория Семинара будет включать руководителей, инженеров и технических специалистов по комплексной диагностике, реконструкции и строительству трубопроводных систем; проектировщиков трубопроводных систем; консультантов по реконструкции и строительству трубопроводных систем; представителей компаний-транспортировщиков нефти и газа; представителей государственных структур, нефтегазодобывающих, инвестиционных и юридических компаний.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте:

http://www.rpi-conferences.com/pipeline-transport

По вопросам участия в мероприятии в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru