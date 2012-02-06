На XII ежегодной конференции «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2017) по традиции состоится подведение итогов опроса нефтегазовых компаний, которые оценивают своих поставщиков. Станут известны лучшие производители труб, электроцентробежных насосных установок (УЭЦН), нефтепогружных кабелей, фонтанной арматуры. Предусмотрены и номинации «автоматизация процессов закупки», «логистические услуги».

В рамках конференции состоятся следующие мероприятия:

закрытое совещание сотрудников служб материально-технического обеспечения (МТО) крупнейших нефтегазовых компаний;

круглый стол «Особенности транспортно-логистических услуг в нефтегазовом комплексе;

круглый стол «Информационное обеспечение и автоматизация процессов закупочной деятельности предприятий нефтегазового комплекса»;

дискуссия «Взаимодействие снабженцев и технических служб в нефтегазовых компаниях при проведении закупок МТР»;

совещание: «Расширение связей с российскими поставщиками оборудования и материалов для нефтегазового сектора».

Конференция «Нефтегазснаб» — единственная российская площадка, собирающая более десяти лет руководителей служб снабжения предприятий нефтегазового комплекса.

Участие в конференции подтвердили представители компаний: Газпром, Роснефть, Транснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Сахалин Энерджи, Татнефть, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, СИБУР, Газпром ПХГ, Газпром добыча Надым, Газпром георесурс, Газпромнефть-Нефтесервис, Газпром Автоматизация, Красноярскгазпром нефтегазпроект, РН-Северная Нефть, РН-Уватнефтегаз, Тюменнефтегаз, Антипинский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, НИИ Транснефть, Лукойл-Юганскнефтепродукт, Газпромнефть Снабжение, НИПИгазпереработка, Иркутская нефтяная компания, РНГ, Linde Gas Rus, McKinsey, EY, SAP, ЕЭТП, ЭТП ТЭК Торг, ЭТП ГПБ и других компаний.

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