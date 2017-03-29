Среди участников: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть НТЦ», ООО «Линде инжиниринг Рус», ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал», ГУП «Ленсвет» и др.

Приглашаем вас принять участие в заседании Круглого стола «Развитие российского производства технологического оборудования для объектов энергетики и промышленности», которое состоится 29 марта 2017 года .

Основная цель Круглого стола – обсудить свежие изменения в федеральном законодательстве и установленные Правительством РФ критерии, при соблюдении которых изготовление запорно-регулирующей арматуры, насосов, компрессорного и другого технологического оборудования признаётся российским производством (то есть замещающим импортные аналоги) и, следовательно, может пользоваться мерами государственной поддержки.

Дата проведения: 29 марта 2017 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Горный университет, главное здание (Васильевский остров, 21 линия, дом 2)

Организаторы: ЗАО «Промышленный Форум» под эгидой НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ АССОЦИАЦИИ АРМАТУРОСТРОИТЕЛЕЙ (НПАА).

Основные темы для обсуждений на Круглом столе:

Требования, предъявляемые к промышленной продукции в целях её отнесения к продукции, произведённой в Российской Федерации;

Наличие прав на конструкторскую и техническую документацию, на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе на результаты патентной работы) как обязательный критерий признания продукции российской;

«Дорожные карты» как инструмент планирования НИОКР, опытно-промышленных испытаний, серийного производства и поставок импортозамещающей продукции для нужд вертикально интегрированных нефтегазовых компаний РФ;

Презентация подготовленного ПАО «Газпром нефть» Плана мероприятий («дорожной карты») по импортозамещению и локализации производства в России электроприводов;

Перспективы включения отечественных производителей электротехнического оборудования, АСУ, КИПиА и др. в вендор-листы международных инжиниринговых компаний и EPC-подрядчиков, осуществляющих инфраструктурные проекты на территории России.

Стоимость участия и план мероприятия: http://valve-forum.ru/eventsnow/seminar7/

Получить подробную информацию об условиях участия в мероприятии вы можете в Оргкомитете по тел.: +7 (812) 318-19-85 или e-mail: forum@valve-forum.ru