Круг вопросов защиты от коррозии оборудования нефтеперерабатывающих предприятий достаточно широк – от оценки коррозионной стойкости различных конструкционных материалов в условиях воздействия различных коррозионных сред и выбора материального исполнения оборудования и трубопроводов до внедрения мероприятий по химико-технологической защите.

Решение этих вопросов невозможно без проведения предварительных лабораторных и промышленных коррозионных испытаний [1], включающих следующие:

изучение механизма коррозионных процессов;

исследование коррозионного поведения конкретного металла в определенных условиях внешнего воздействия для выбора наиболее коррозионно-стойкого материала в заданной коррозионной среде;

сравнение коррозионной агрессивности каких-либо сред по отношению к одному материалу;

выбор и сравнение эффективности защитных реагентов;

оценка эффективности применяемых противокоррозионных мероприятий;

входной контроль качества средств противокоррозионной защиты.

Методы коррозионных испытаний подразделяются на лабораторные, полевые и эксплуатационные, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

При проведении лабораторных исследований испытанию подвергаются специальные образцы в искусственно создаваемых и контролируемых условиях. Преимущество этих методов заключается в возможности строго контролировать влияние внешних и внутренних факторов (температура, влажность, напряжение, концентрация агрессивных веществ и др.) на процесс коррозии. Однако лабораторные исследования далеко не всегда правильно характеризуют поведение металла в реальных условиях его эксплуатации.

Полевые испытания металла проводятся в естественных (природных) условиях (в атмосфере, в почве и т.п., в том числе в действующем оборудовании). Достоинством метода полевых испытаний является более высокая достоверность получаемых данных по сравнению с лабораторными исследованиями.

При проведении эксплуатационных испытаний исследуются специально изготовленные детали, узлы, агрегаты, сооружения и т.п.в реальных условиях эксплуатации. Эти испытания являются наиболее точными, однако имеют ряд недостатков:

продолжительны, как и полевые;

дороги, трудоемки и требуют большой тщательности проведения, так как при допущении ошибок повторение испытаний значительно их удорожает.

При проведении коррозионных испытаний широко применяются отечественные ГОСТы и в некоторых случаях международные стандарты [2, 3].

В России общие для всех видов материалов и изделий требования, правила, нормы и методы по обеспечению защиты от коррозии устанавливает комплекс государственных стандартов по вопросам защиты от коррозии – ЕСЗКС.

Общие требования к методам коррозионных испытаний

Термины и определения основных понятий в области коррозии металлов и коррозионных испытаний устанавливаются ГОСТ 5272–68 [4]. Общие требования к проведению коррозионных испытаний по ГОСТ Р 9.905 [5] распространяются на металлы, сплавы, средства противокоррозионной защиты. Стандарт устанавливает общие требования к образцам, аппаратуре и проведению коррозионных испытаний.

Требования к образцам

При коррозионных испытаниях применяются образцы четырех типов: плоские (пластины), детали или сборочные единицы (узлы), макеты изделий или конструкций и готовые изделия. Вид, форма и размеры образцов определяются целью и методами испытаний.

Для лабораторных испытаний, как правило, используются специально изготовленные образцы, форма, способы вырезки которых из изделий и полуфабрикатов оговорены в соответствующих ГОСТах. Образцы перед испытаниями подвергаются однотипной термической и поверхностной обработкам с таким расчетом, чтобы они имели идентичную структуру, одинаковую шероховатость, не имели видимых дефектов (царапины, включения, трещины, точки, поры) и были тщательно обезжирены.

Форма образца зависит от метода коррозионных испытаний и от ожидаемого вида коррозии. Число образцов для одного испытания должно быть не менее трех. При изготовлении образцов со сварными соединениями шов следует располагать посередине образца параллельно наиболее длинной стороне.

Требования к аппаратуре и реактивам

Для подготовки коррозионной среды применяются химические реактивы квалификации ч.д.а. (чистый для анализа) и дистиллированная вода, если применение реактивов другой степени чистоты не предусмотрено в программе испытаний.

Камеры, емкости и другая испытательная аппаратура, а также приспособления для крепления образцов должны быть стойкими против воздействия коррозионной среды.Аппаратура должна быть оснащена приборами регулирования и контроля значений требуемых параметров (температуры, давления, скорости перемешивания и т.п.).

Требования к проведению испытаний

В соответствии с ГОСТ Р 9.905 [5] испытания проводятся по программе, в которой должны быть указаны:

цель испытания;

характеристика испытываемых металлов, сплавов и средств защиты от коррозии (химический состав, толщина, состояние поверхности образца);

метод испытания: условия проведения, общая продолжительность и, в некоторых случаях, порядок перемещения образцов во время испытания, частота осмотров образцов во время испытаний, число удаляемых образцов и число контрольных образцов;

порядок калибровки коррозионной агрессивности атмосферы в коррозионной станции или в испытательной камере при изменении ориентации образцов в камере;

критерии и методы оценки результатов испытаний.

Цель ускоренных испытаний — предварительная оценка коррозионной стойкости и (или) защитной способности, для чего условия испытаний ужесточаются по сравнению с реальными условиями эксплуатации.Ускорение коррозионных процессов достигается интенсификацией воздействий температуры, относительной влажности, конденсации влаги, коррозионных агентов (диоксидов серы, хлоридов, кислот, аммиака, сероводорода и др.).

Воздействующие факторы и способы воздействия должны соответствовать условиям эксплуатации.

Общая продолжительность испытаний каждым методом определяется целью испытаний, природой испытываемых металлов, сплавов и используемых средств защиты. Например, испытания экспресс-методами могут продолжаться от нескольких секунд до нескольких часов.

Обработка поверхности образцов после испытаний проводится в соответствии с выбранными критериями оценки результатов испытания или по ГОСТ 9.908 [6]. При этом рекомендуемые способы удаления продуктов коррозии установлены ГОСТР 9.907 [7], если программой испытаний не установлены другие требования.

Оценка результатов испытания и показателей коррозии

Критерии оценки

Для оценки коррозионной стойкости металлов и сплавов с противокоррозионной защитой и без нее используют различные критерии:

изменение внешнего вида образца во время испытания;

время, прошедшее до появления первого очага коррозии основного металла или покрытия;

число и распределение коррозионных дефектов;

изменение массы ( ГОСТ Р 9.907 [7] – гравиметрический метод) ;

изменение размеров (особенно толщины);

изменение механических, электрических, оптических и других свойств.

Методы оценки результатов испытаний в зависимости от вида (типа) коррозии и выбранных показателей коррозии и (или) коррозионной стойкости (ГОСТ 9.908 [6]) приведены в следующих стандартах:

для металлов, сплавов без покрытий – в ГОСТ 9.908 [ 6], ГОСТ 27597 [8];

для металлов с лакокрасочными покрытиями – в ГОСТ 9.401 [9], ГОСТ 9.407 [10];

для металлов с металлическими и неметаллическими неорганическими покрытиями – в ГОСТ 9.311[11], ГОСТ 27597 [8 ].

Удаление продуктов коррозии после коррозионных испытаний образцов металлов, сплавов, металлических покрытийдляопределениякоррозионных потерь по изменению массы образца осуществляют по ГОСТ Р 9.907 [7], который предусматривает механический, химический и электрохимический методы.

Расчет количественных показателей коррозии

Сплошная коррозия

Определение коррозионной стойкости материалов по изменению массы образца является простым и наиболее надежным, так как непосредственно указывает количество металла, разрушенного коррозией. Метод используют в случаях, если коррозия носит более или менее равномерный характер, его обычно применяют при наблюдении за протеканием коррозии малоуглеродистых сталей, цинка и меди. При определении коррозионной стойкости по изменению массы необходимо тщательно удалять с образцов продукты коррозии способами, приведенными выше, или по ГОСТ Р 9.907 [7].

Потеря массы на единицу площади поверхности вычисляется по формуле:

где m0 – масса образца до испытаний, кг;m1 – масса образца после испытаний и удаления продуктов коррозии, кг;S – площадь поверхности образца, м2.

При образовании трудноудаляемых твердых продуктов коррозии или нецелесообразности их удаления количественная оценка сплошной коррозии производится по увеличению массы после испытаний.

Изменение размеров образца определяется после удаления продуктов коррозии по разности между его размерами до и после испытаний. При необходимости это изменение может быть вычислено по потере массы образца.

Изменение толщины плоского образца в этом случае находят по формуле

где Δm – потеря массы на единицу площади, кг/м2; р – плотность, кг/м3.

Скорость уменьшения толщины разрушенного металла характеризуется также глубинным показателем коррозии (проницаемостью) P (мм/год), который в свою очередь определяется скоростью коррозии

где К – скорость коррозии, г/(м2 ·ч); m0 – первоначальная масса образца, г; m1 – масса образца после испытаний (после удаления продуктов коррозии), г;S – площадь поверхности, м2; t – продолжительность испытаний, ч.

В результате скорость коррозии может быть пересчитана на глубинный показатель следующим образом:

где P – глубинный показатель коррозии, мм/год; r– плотность металла (сплава), г/см3; К – скорость коррозии, г/м2·ч; 8,76 – коэффициент пересчета.

Использование глубинного показателя позволяет определить приблизительный срок службы оборудования.

Коррозия пятнами

Площадь каждого пятна определяют планиметром или с помощью трафарета. При невозможности такого измерения пятно очерчивается прямоугольником и вычисляется его площадь.

Степень поражения поверхности металла коррозией пятнами (%):

гдеSi – площадь i-го пятна, м2; n – число пятен; S – площадь поверхности образца, м2.

Допускается при коррозии пятнами определять степень поражения поверхности коррозией с помощью сетки квадратов.

Питтинговая коррозия

Если коррозия носит сильно выраженный неравномерный характер, например, на алюминиевых сплавах, низколегированных и коррозионно-стойких сталях, то показатель изменения массы должен быть дополнен показателем, характеризующим истинную глубину проникновения коррозии.

Глубина коррозионного поражения определяется с помощью обычного микроскопа фокусированием оптической схемы сначала на плоскость, совпадающую с верхним краем язвы, а затем на плоскость дна язвы. Разность отсчетов на микрометрическом винте — глубина проникновения коррозии.

Максимальная глубина проникновения питтинговой коррозии определяется по ГОСТ 9.908 [6].

Межкристаллитная коррозия

Глубина межкристаллитной коррозии определяется металлографическим методом по ГОСТ 1778 [12]. Метод основан на определении типа коррозии, формы коррозионного поражения, распределения коррозионного поражения в металлах, сплавах и защитных металлических покрытиях с помощью сравнения с соответствующими типовыми формами, а также измерения глубины коррозионного поражения на металлографическом шлифе.

Коррозионное растрескивание и коррозионная усталость

При коррозионном растрескивании и коррозионной усталости трещины выявляют визуально или с применением оптических или других дефектоскопических средств контроля.

Оценка коррозионных поражений металлических и неметаллических неорганических покрытий

Оценка коррозионных поражений металлических и неметаллических неорганических покрытий производится по ГОСТ 9.311 [11] при визуальном определении вида коррозионных поражений с последующим измерением площади, занятой этими поражениями.

Испытания в конкретных коррозионных средах

Испытания на атмосферную коррозию. Процессы коррозии в атмосфере промышленных предприятий практически невозможно имитировать в лабораторных условиях из-за наличия неизвестных коррозионно-агрессивных агентов, характерных для данного производства. Разработан ряд стандартов, предусматривающих испытания в условиях, максимально приближенных к реальным условиям.

Испытания на коррозию в атмосферных условиях проводят с целью:

обеспечения коррозионной стойкости металлов, сплавов и металлических покрытий в природных условиях;

оценки зависимости между данными лабораторных испытаний и испытаниями в природных условиях;

оценки типов коррозии конкретных металлов.

Метод испытаний на атмосферную коррозию в естественных условиях (ГОСТ 9.909 [13]). Метод испытаний заключается в экспонировании образцов в атмосферных условиях на климатических станциях с последующей оценкой коррозионной стойкости металлов и сплавов, в том числе с металлическими и неметаллическими покрытиями. Выбор станций и условий размещения на них образцов должен соответствовать предполагаемым условиям эксплуатации изделий, деталей или узлов, в которых будут использованы испытываемые материалы и покрытия.

Коррозионные испытания в искусственной атмосфере. Цель коррозионных испытаний в искусственных атмосферах – воспроизведение коррозионных эффектов, возникающих в условиях эксплуатации. Ускорение процессов достигается интенсификацией воздействия температуры, относительной влажности, конденсации влаги, коррозионных агентов (диоксида серы, хлоридов, кислот, аммиака, сероводорода и др.).

Расчетно-экспериментальный метод ускоренного определения коррозионных потерь металлов и сплавов в атмосферных условиях (ГОСТ 9.040 [14]). Сущность метода заключается в определении коррозионных потерь металлов и сплавов на основании результатов комплекса ускоренных испытаний и значений параметров, характеризующих коррозионную агрессивность атмосферы по ГОСТ 9.039 [15].

Метод может быть использован для ускоренного определения коррозионных потерь анодных покрытий, но не применим к металлическим системам, склонным к локальным видам коррозии.

Метод ускоренных коррозионных испытаний атмосферостойкой стали (ГОСТ 9.911 [16]). Метод испытаний ГОСТ 9.911 [16] используется для получения сравнительных данных по коррозионной стойкости углеродистых и низколегированных сталей, применяемых для изготовления изделий, эксплуатируемых в условиях с атмосферой различной агрессивности ГОСТ 9.039 [15]. Метод может быть использован для испытаний сталей с защитными покрытиями.

Сущность метода заключается в создании условий, ускоряющих процесс образования на металлической поверхности защитных слоев из продуктов коррозии.Ускорение коррозионного процесса достигается повышением относительной влажности воздуха и температуры при воздействии сернистого газа, периодической конденсацией влаги, а также чередованием смачивания поверхности электролитом и последующего ее высушивания.

Испытания проводят циклически с использованием испытательной камеры, имеющей нагревательный элемент, расположенный на дне камеры под зеркалом воды и обеспечивающий достижение температуры (40±2)°С,устройство для ввода газа (оксида серы) извне и устройство для контроля температуры.

Коррозионные испытания металлических и неметаллических неорганических покрытий. Для получения сравнительных данных по защитной способности металлических и неметаллических неорганических покрытий металлов и сплавов, а также металлических материалов без покрытий используются методы ускоренных испытаний по ГОСТ 9.308[17].

Испытания в условиях дополнительных воздействий

Испытания на контактную коррозию в атмосфере. Коррозионные испытания осуществляются по методу ГОСТ 9.909 [13], предусматривающему экспонирование образцов в условиях воздействия климатических факторов и контакта разнородных металлов. Испытания проводятся на открытом воздухе на климатических станциях.

Испытываемые образцы представляют собой пакеты плоских пластин, находящиеся в контакте. Скорость коррозии определяется гравиметрическим методом. Стойкость против контактной коррозии определяется по показателю усиления коррозии: разности скоростей коррозии испытываемого образца и образца-«свидетеля».

Метод испытаний на контактную коррозию в морской воде(ГОСТ 9.909 [13]). Метод предусматривает экспонирование образцов в условиях, при которых протекание коррозионного процесса зависит не только от воздействия морской воды, но и от контакта разнородных в электрохимическом отношении металлов.

Методы испытаний на щелевую коррозию.ГОСТ 9.909 предусматривает методы испытания на щелевую коррозию как в атмосфере, так и морской воде. Их сущность –экспонирование образцов в условиях протекания коррозионных процессов в щелях и зазорах между одинаковыми металлами и между металлом и неметаллом.

Испытания на коррозионное растрескивание. Коррозионное растрескивание возникает при одновременном воздействии коррозионной среды и статических растягивающих внешних или внутренних факторов и определяется структурой металла, величиной и характером напряжений, составом коррозионной среды.

Общие требования к методам коррозионных испытаний на коррозионное растрескивание установлены ГОСТ 9.901.1 [18]. Цель испытаний – быстрое получение результатов. Это достигается повышенным механическим напряжением, непрерывной медленной деформацией образцов с предварительно нанесенными трещинами в среде с повышенной концентрацией реагентов при высокой температуре и электрохимической активации.

Методы нагружения образцов независимо от их исходного состояния (гладкие, надрезанные или с предварительно нанесенными трещинами) группируются по следующим признакам: постоянная деформация, постоянная нагрузка, деформация с малой скоростью.

Выявление склонности различных металлов к коррозионному растрескиванию в различных средах осуществляется по ГОСТ 9.901.2 – ГОСТ 9.901.4 [19-21].

Испытания на коррозию под напряжением.Испытания на коррозию под напряжением в атмосферных условиях проводятся по ГОСТ 9.909 [13] двумя методами: при постоянной деформации и постоянной осевой растягивающей нагрузке в условиях, сочетающих воздействие климатических факторов и внешних растягивающих напряжений.

Методы испытаний для выявления склонности материалов к локальной коррозии

Испытания на межкристаллитную коррозию. Межкристаллитная коррозия возникает по границе зерен металлов или вдоль границ и приводит к резкому снижению механических свойств металла без изменения его внешнего вида.Этот вид коррозии возникает при эксплуатации аппаратуры и оборудования, если термическая обработка или сварка при их изготовлении производились неправильно.

Для проведения испытаний на межкристаллитную коррозию необходим предварительный подбор коррозионных растворов, растворяющих сплав по границе зерна, находящегося в активном состоянии, без его разрушения (ГОСТ 6032 [22]).

Оценка результатов испытаний проводится металлографическим методом, при этом фиксируется характер коррозии, максимальное значение глубины проникновения межкристаллитной коррозии распространение трещин по краю шлифа.

Определение склонности сплавов к питтинговой коррозии.В случае питтинговой коррозии отдельные ограниченные участки металла растворяются со значительной скоростью, образуя полости в металле, начинающиеся с поверхности, при этом вся остальная поверхность может находиться в пассивном состоянии. Питтинговая коррозия возникает, как правило, в пассивных растворах, в которых имеются те или иные окислители и одновременно присутствуют активирующие анионы Cl–, Br–и т.д.

ГОСТ 9.912 [23] позволяет оценить коррозионную стойкость материалов против питтинговой коррозии (питтингостойкость) в водных средах, в которых коррозия вызывается воздействием на пассивный металл ионов хлора, и предлагает два ускоренных метода – химический и электрохимический.

Метод испытаний на расслаивающую коррозию. Расслаивающая коррозия – особый вид подповерхностной коррозии, развивающейся преимущественно в направлении максимального вектора механической деформации и сопровождающийся образованием трещин и отслаиванием отдельных частиц металла.

ГОСТ 9.904 [24] устанавливает метод ускоренных испытаний на расслаивающую коррозию алюминиевых сплавов без защитных покрытий и предусматривает выдерживание образцов в растворах электролитов определенного состава в течение заданного времени. Условия испытаний выбираются в зависимости от состава сплава и его термической обработки.

Критериями оценки стойкости сплавов при расслаивающей коррозии являются характер изменения внешнего вида образца, площадь с отслоениями на каждой поверхности образца, суммарная длина торцов с трещинами.

Испытания ингибиторов коррозии

Ингибиторы коррозии – вещества, замедляющие коррозию металлов в определенной агрессивной среде и придающие защитную способность при введении в вещества или материалы. Различают ингибиторы атмосферной коррозии, кислотной коррозии, коррозии в растворах щелочей, неводных средах (бензин, нефть и др.), нейтральных средах.

Коррозионные испытания проводятся в следующих целях:

определения защитной способности вновь разрабатываемых ингибиторов ;

получения сравнительной оценки защитной способности различных ингибиторов ;

подбора оптимального ингибитора для среды заданного состава ;

выявления области применения ( технологические параметры коррозионной среды : состав , концентрация , температура ) одного и того же ингибитора ;

определения степени универсальности одного ингибитора по отношению к различным металлам .

Лабораторные методы испытаний ингибиторов коррозии для водных систем. Для оценки эффективности защиты металлов и сплавов от коррозии в водных системах, имеющих значения рН, близкие к нейтральной области, с помощью ингибиторов коррозии, испытания проводят в статических и динамических условиях в коррозионной среде одинакового состава при одинаковой температуре.

Метод испытания ингибиторов в статических условиях (ГОСТ 9.502 [25]). Метод предусматривает выдерживание образцов в течение установленного времени в специально приготовленных водных растворах или технологических жидкостях. Испытания проводятся в ячейке из коррозионно-стойкого материала, снабженной обратным холодильником, погруженной в термостат. Термостат должен обеспечивать стабильную температуру в интервале от 20 до 90°С с погрешностью не более ±2°С.Критерии оценки коррозионного поведения металлов и сплавов – изменение внешнего вида, массы, времени до появления видимых очагов коррозии, размеров очагов коррозии, количества очагов коррозии на единицу площади.

Метод испытания ингибиторов в динамических условиях.Метод предусматривает выдерживание образцов в специально приготовленных водных растворах или технологических жидкостях в условиях движения жидкости относительно образца. Для проведения динамических испытаний применяют проточные или циркуляционные установки со скоростью потока, соответствующей эксплуатационным условиям. Обработка результатов аналогична методу испытаний в статических условиях.

Электрохимический метод ГОСТ 9.514 [26]. Метод распространяется на ингибиторы,применяемые в водных системах, имеющих значения рН, близкие к нейтраль- ной области.Лабораторные коррозионные испытания осуществляются путем измерения скорости электрохимической коррозии металла при воздействии на него водной системы, содержащей ингибитор.

Испытания ингибиторов кислотной коррозии. Методы испытаний защитной способности ингибиторов кислотной коррозии представлены в ГОСТ 9.505 [27]. Общепринятыми являются два метода лабораторных испытаний ингибиторов: испытания на образцах с окалиной или ржавчиной или без них в растворе кислоты, содержащем ингибитор и без него, при определенной температуре в течение определенного времени. Оценка зaщитнoй cпocобности ингибитора осуществляется расчетом удельной потери массы образцов. Эксплуатационные испытания ингибиторов проводятся после лабораторных испытаний, установивших степень защиты не менее 87,5%.

Метод эксплуатационных испытаний (ГОСТ 9.505 [27]).Метод предусматривает выдерживание образцов в растворе кислоты, содержащем ингибитор и без него, в промышленных травильных ваннах при определенной температуре в течение определенного времени. Оценка защитной способности ингибитора производится по расходу кислоты, потере массы металла, изменениям внешнего вида поверхности и механических свойств протравленных образцов,изменению производительности травильных ванн.

Коррозионные испытания средств временной противокоррозионной защиты

ГОСТ 9.014 [28] устанавливает общие требования к выбору средств временной противокоррозионной защиты и консервации изделий на период их хранения и транспортирования.

Методы определения защитных свойств средств временной противокоррозионной защиты представлены в ГОСТ 9.509 [29] и ГОСТ 9.054 [30] и ориентированы на ускоренные испытания с целью оценки эффективности антикоррозионных материалов в атмосферных условиях.

Испытания ингибиторов коррозии металлов в водно-нефтяных средах

Испытания ингибиторов, предназначенных для защиты от коррозии оборудования при добыче нефти.Методы испытаний ингибиторов коррозии металлов, применяемых в нефтяной промышленности для защиты от коррозии конструкционных материалов нефтепромыслового оборудования и коммуникаций в водно-нефтяных средах, представлены в ГОСТ 9.506 [31]. Существует два метода определения их защитной способности при сплошной коррозии:электрохимический и гравиметрический.

В этих методах в качестве коррозионной среды используется водно-нефтяная эмульсия или водная часть водно-нефтяной среды. В лабораторных исследованиях применяется модель минерализованной пластовой воды, содержащая в достаточно большой концентрации хлориды кальция, магния и натрия, а также сернокислый кальций.

В соответствии с программой испытаний коррозионная среда может деаэрироваться азотом или гелием и насыщаться сероводородом и (или) диоксидом углерода.

Испытания ингибиторов коррозии, предназначенных для защиты оборудования установок первичной пере- работки нефти.Лабораторные методики требуют учитывать влияние скорости потока, состава и вязкости среды. По этой причине не существует отечественных и зарубежных стандартов по лабораторным испытаниям в условиях, имитирующих первичную переработку нефти. В ряде случаев используют методику ГОСТ 9.506 [31], но она не моделирует реальные условия.

На рис. 1 представлена лабораторная установка для определения коррозионной стойкости металлов и защитной способности ингибиторов коррозии в условиях, имитирующих переработку на установках АТ и АВТ, по методике ОАО «ВНИИНефтехим».

Установка позволяет проводить исследования при температуре до 350°С, что дает возможность использовать не только продукты перегонки нефти, но и нефть. Принцип работы лабораторной установки основан на том, что при испарении и последующей конденсации нефтепродукта, коррозионно-агрессивные компоненты взаимодействуют с металлической поверхностью образцов. В зависимости от цели эксперимента образцы могут устанавливаться в зоне конденсации, в «кармане» 3, а также в паровой и жидких фазах в колбе 1.

Нагрев исследуемого раствора осуществляется с помощью бани 4 с электронагревателем 5. Температура жидкого теплоносителя поддерживается автоматически.

Конденсат (нефтепродукт + вода) улавливается змеевиковым холодильником 2, охлаждаемым водой, и стекает вновь в колбу, попадая в «карман», где расположены образцы. В период конденсации температура контролируется в зоне конденсации, в паровой и жидких фазах. Нейтрализующие агенты и ингибиторы коррозии можно вводить как непосредственно в колбу, так и через холодильник в зону конденсации.

Промышленные методы коррозионных исследований на установках первичной переработки нефти.Коррозионные исследования, проводимые в технологических потоках действующих установок АТ и АВТ, дают наиболее достоверные результаты по оценке коррозионной стойкости эксплуатируемого оборудования и эффективности применяемых средств защиты, но проведение коррозионных испытаний в промышленных условиях в ряде случаев сопряжено с определенными трудностями:

отсутствует возможность проведения исследований по определению коррозионной стойкости материалов в широком диапазоне концентраций коррозионно-агрессивных компонентов, так как их количество зависит от состава перерабатываемой нефти, технологических факторов и постоянно меняется. При использовании для защиты химико-технологических мероприятий значения р Н среды могут колебаться в пределах 5 ,5…9,9, что также приводит к «разбросу» данных;

для определения эффективности ингибиторной защиты необходимы значительные количества дорогостоящего ингибитора коррозии, а также большие трудозатраты для проведения испытаний . Например, для проведения испытаний ингибитора в течение 30 суток на установке средней производительности минимальные трудозатраты составляют 960 чел. — ч, а расход ингибитора при подаче его в концентрации 0,0005% мас. (5 ppm ) на поток бензина составляет ~4,3 т.

Как правило, оценка коррозионной стойкости металлов и средств защиты на установках первичной переработки нефти производится гравиметрическим методом с использованием коррозионных зондов, разработанными различными фирмами.

Устройство предназначено для закрепления и ввода плоских образцов-свидетелей в трубопровод при проведении коррозионного мониторинга весовым (гравиметрическим) методом. Зонд устанавливается на трубопроводах, транспортирующих жидкие среды, находящиеся под давлением до 4 МПа (40 кгс/см2), без остановки технологии перекачивания и потери продукта. Ввод зонда ОСК в трубопровод осуществляется через заранее установленное устройство ввода.Для проведения коррозионных испытаний предварительно подготовленные образцы собираются в кассеты по 6 штук и монтируются в специальных зондах, которые устанавливаются в исследуемых участках технологического тракта. На рис. 2 и 3 представлены чертеж коррозионного зонда и схема ввода образцов в технологические потоки.

После испытаний образцы извлекаются из кассет, удаляются продукты коррозии, промываются водой и обезжириваются растворителем (ацетоном, гексаном, нефрасом, бензином и т.п.) и взвешиваются. Коррозионные потери оцениваются по убыли массы контрольных и образцов испытываемых с применением средств защиты, например, ингибиторов коррозии.

Разработано большое число методов испытаний, многие из которых весьма специфичны. В связи с этим коррозионные испытания осуществляются также в соответствии с методиками и нормативно-технической документацией (РД), разработанными отдельными организациями и отраслями промышленности в зависимости от поставленных задач.К таким документам относятся:

РТМ 26-01-21-68. РУКОВОДЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ «Методы коррозионных испытаний металлических материалов.Основные требования. Оценка результатов». Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт химического машиностроения НИИХИММАШ. М. 1969;

ИНСТРУКЦИЯ по определению скорости коррозии металла стенок корпусов сосудов и трубопроводов на предприятиях Миннефтехимпрома СССР. Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М. 1983 ;

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по проведению коррозионных испытаний металлов и сплавов в лабораторных и промышленных условиях. НПО «Леннефтехим» . Л. , 1983;

Несмотря на то, что данные документы были разработаны НПО «Леннефтехим», НИИХИММАШ, ВНИКТИ НХО и утверждены Миннефтехимпромом СССР в 1970– 1980-е годы,действие их не отменено по сей день. В каждом из них отражается необходимый уровень требований к выбору метода испытаний, форме, размерам и степени подготовки поверхности испытуемых образцов,методам удаления продуктов коррозии с поверхности образцов, к составу растворов и т.д. (см. таблицу).

Методы проведения лабораторных и промышленных коррозионных испытаний

Нормативный документ Требования Образцы-свидетели Проведение испытаний Форма Размер, мм Обработка поверхности образцов Материал Лабораторные Промышленные Методические указания по проведению коррозионных испытаний металлов и сплавов в лабораторных и промышленных условиях. Л. 1983. РТМ 26-01-21–68 Руководящий технический материал «Методы коррозионных испытаний металлических материалов. Основные требования. Оценка результатов». М. 1969. Пластина Цилиндр Труба Для пластин ≤ 200х 75х 2 ; 50х 20х 2 . Для цилиндров и труб L≤200; D≤30 Для малогабаритного оборудования и трубопроводов допускается Sобщ.<20 см2 Шероховатость Ra≤2,5 мкм по ГОСТ 2789–73 Полировка, очистка, промывка водой, обезжиривание, сушка, выдержка в эксикаторе 18…24 ч Химический состав Структура Способ изготовления и виды обработки Механические свойства Способ сварки, марка электрода Число образцов в ячейке определяется из расчета 20…40 см3 агрессивного раствора на 1 см2 поверхнос ти Не менее трех образцов в кассете с помощью зонда помещаются в технологический поток в зону наиболее агрессивных условий

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