21 февраля 2018 года в Москве соберутся представители ведущих компаний, чтобы обсудить современные принципы и технологии обустройства месторождений нефти и газа для их эффективной разработки.

Главные темы Технического Форума «Обустройство нефтегазовых месторождений 2018» включают:

Технологическое проектирование объектов обустройства месторождений, первичной подготовки и переработки продуктов добычи.

Подготовка концептуального проекта разработки и обустройства нефтегазовых месторождений.

Технико-экономические расчеты при проектировании обустройства нефтегазовых месторождений.

Расчеты при оценке стоимости капитального строительства.

Блочно-модульное исполнение основного технологического оборудования. Примеры блочных поставок.

Информационные технологии в проектировании обустройства. Рассмотрение методологии создания моделей.

Другие темы отрасли.

В рамках Форума в отеле «Холидей Инн Лесная» состоится также выставка, обеспечивая партнерам Форума возможности для встречи с новыми заказчиками, для представления информации о своей компании, продукции и услугах на быстрорастущем рынке.

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