15-16 февраля INVENTRA проведет Четырнадцатую международную конференцию «ПЭТФ 2018» и Четвертую международную конференцию «Вторичная переработка полимеров 2018» в Москве в отеле «Балчуг Кемпински».

В структуре мирового потребления ПЭТФ в ближайшем времени произойдут существенные изменения. Не так давно были введены антидемпинговые пошлины на китайский ПЭТ со стороны Японии, Канады и США, соответственно, объемы экспорта, уходящие в данные страны, теперь будут перераспределяться в Европу. При этом в условиях избытка предложения в Европе, китайские производители предлагают зачастую меньшую стоимость, чем на европейские и корейские аналоги. Как отразится данная ситуация на структуру импорта ПЭТ в России? Вырастет ли доля импорта в ущерб потреблению отечественной продукции?

Вторичная переработка полимеров в России, напротив, становится все более перспективной. Увеличивается количество проектов по раздельному сбору отходов, а продукция, изготовленная с использованием вторично переработанных полимеров, находит широкое применение в различных отраслях. Как будет развиваться сегмент в будущем? Какое влияние окажет на отрасль расширенная ответственность производителя и другие законотворческие инициативы?

Дополнительную информацию о предстоящем мероприятии можно получить по тел.: +7 (495) 276-77-88, +7 (495) 797-49-07 или E-mail: org@creonenergy.ru.