14 марта CREON Chemicals проведет Вторую международную конференцию «Подвижной состав для химических грузов 2018» в Москве в отеле «Балчуг Кемпински».

Ключевые темы мероприятия:

российский рынок подвижного состава: баланс спроса и предложения;

перспективы отрасли после «насыщения» рынка;

переориентация рынка с классических на инновационные вагоны;

стоимость подвижного состава и роль металлопроката в ней.

Дополнительную информацию о предстоящем мероприятии можно получить по тел. + 7 (495) 276-77-88 или e-mail: org@creonenergy.ru