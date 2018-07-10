25 сентября INVENTRA проведет Четырнадцатую международную конференцию «Полистирол и АБС-пластики 2018» в Москве в отеле «Балчуг Кемпински».

Отечественное производство стирольных пластиков растет и уже достигло докризисного уровня. Производители сырья работают на полную мощность, ведется разработка новых марок.

Однако отрасль ощущает на себе кризис и по сей день. Бизнес переработчиков стирольных пластиков ограничивает стагнирующий спрос. Пока отсутствуют факторы для развития основного сегмента потребления – строительства. Объемы ввода нового жилья остаются неизменными, покупательская активность населения сохраняется на невысоком уровне. Переработчикам сейчас, как никогда ранее, нужно «включать» экономический глазомер и фокусироваться на разработке современных, надежных, безопасных, энергоэффективных и экономичных, способных удовлетворить потребность строительного рынка продуктов, речь о которых пойдет на мероприятии.

Конференция «Полистирол и АБС-пластики 2018» – площадка для активного обсуждения состояния и перспектив развития отрасли в экспертном кругу, где каждый игрок рынка, будь то производитель, переработчик, представитель трейдерской и дистрибьюторской, инвестиционной и инжиниринговой компаний может поднять наболевшие вопросы и найти решения.

В центре внимания конференции этого года:

мировой и российский рынок стирольных пластиков: спрос и предложение;

импортные пошлины и их влияние на отечественный рынок;

ценовая конъюнктура рынка;

наиболее перспективные сегменты переработки;

теплоизоляция: материалы-лидеры и материалы-аутсайдеры.

Кроме того, в ходе мероприятия будет детально рассмотрено развитие потребления ПС и АБС в упаковочной индустрии и производстве бытовой техники, возможные точки роста, правовое регулирование, избыточные ограничения и другие вопросы.

Дополнительную информацию о предстоящем мероприятии можно получить по тел.: + 7 (495) 276-77-88 или e-mail: org@creonenergy.ru

http://www.creonenergy.ru/consulting/detailConf.php?ID=125268