26 февраля INVENTRA проведет Одиннадцатую международную конференцию «Полиуретаны» в Москве в отеле «Балчуг Кемпински».

Темы и вопросы, предлагаемые к обсуждению на конференции:

• Каковы состояние и перспективы развития европейского и российского рынков полиуретанов?

• Потребление в сегментах-лидерах: как выглядит структура, и каковы прогнозы?

• Каковы тенденции на рынках ПУ в сегментах бытовой техники, трубной изоляции, лакокрасочной и сельскохозяйственной промышленности?

• Как развивается рынок ТПУ в России, и какие сегменты потребления будут расти наиболее активно?

Дополнительную информацию о предстоящем мероприятии можно получить по тел.: +7 (495) 276-77-88, +7 (495) 797-49-07 или E-mail: org@creonenergy.ru.