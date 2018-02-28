Завод ВДМ «Пигмент» специализируется на произ-водстве качественных антикоррозионных лакокрасочных материалов и других защитных покрытий. Завод выпускает лакокрасочные покрытия для различных отраслей промышленности, успешно применяя современное высокотехнологичное оборудование и используя кадровый научный потенциал. Выпускаемые заводом материалы для АКЗ широко применяются во всех сферах промышлен-ности, в том числе при строительстве и ремонте в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях.

Стойкость покрытий и их способность защищать металл от коррозионного и химического воздействия среды определяется составом и структурой пленкообразователя, а также компонентами, входящими в состав покрытия. Защитная способность покрытия при наличии высокой степени адгезии определяется, в первую очередь, толщиной, сплошностью, а также равномерностью толщины полимерного слоя. Для каждой конкретной системы покрытия существует суммарная критическая толщина (определенное число слоев), при которой сопротивление в порах покрытия становится близким сопротивлению всего покрытия в целом. Адгезионная прочность покрытия в значительной мере определяется химической природой и физико-химическими свойствами лакокрасочного или полимерного материала, условиями формирования пленки, ее структурой, фазовым состоянием и физико-механическими свойствами.

Исходя их этих критериев, Завод ВДМ «Пигмент» создает системы защитных лакокрасочных покрытий для предотвращения коррозии внутренней и наружной поверхности стальных резервуаров, трубопроводов, металлоконструкций, подвергающихся агрессивному атмосферному воздействию, воздействию паров, газов, жидкостей. Системы окраски используются для противокоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров (РВС), где металл контактирует, как правило, со средне- и высокоагрессивными жидкими и газообразными средами, а также для защиты внешней поверхности резервуара от атмосферного воздействия среды или периодического облива нефтью и нефтепродуктами.



Лакокрасочные покрытия завода обладают высокой защитной способностью в агрессивных средах, способностью быстро высушиваться или отверждаться, достаточно высокой эластичностью, технологичностью при нанесении, их можно наносить на металлическую поверхность в условиях повышенной влажности и недостаточно очищенной поверхности. Универсальность покрытий завода ВДМ «Пигмент» дает возможность увеличить межремонтный период, уменьшить время самого ремонта и снизить издержки предприятий по антикоррозионной защите объектов. Это возможно исходя из того, что производимые заводом ЛКМ выгодно отличаются по стоимости от их импортных аналогов, предлагаемых такими фирмами, как «Йотун», «Хемпель» и др.).



Специалисты предприятия разработали следующие технологичные и оптимальные системы окраски для антикоррозионной защиты на основе лакокрасочных материалов собственного производства:

Грунт-эмаль ЭпоксиКоут ® Мастик и Эмаль Урпейнт ® ;

Грунт-эмаль Нефтепейнт ® 652;

Грунт-эмаль ЭметаллКоут ® ;

Грунтовка ЭпоксиКоут ® 019 и Эмаль АлкоУр ® ;

Грунт-эмаль ВлагоКоут ® ;

Грунтовка ЭпоксиКоут ® Цинк, Грунтовка ЭпоксиКоут ® 064.



Эти системы лакокрасочных покрытий прошли длительные испытания в отраслевых институтах нефтехимической промышленности (ООО «БашНИПИнефть», ГосНИИГА, НИИПХ Росрезерва) и получили высокую оценку. Схемы окраски на основе этих лакокрасочных материалов внесены в реестры ПАО НК «Роснефть», ПАО «Башнефть», Росрезерва России, ПАО «РусГидро», АО «Росатом» и др.

Система окраски на основе грунт-эмали Нефтепейнт ® 652 успешно применяется на комбинатах Росрезерва России для противокоррозионной защиты резервуаров под авиационное топливо.



Такие проектные институты, как АО «Ангарскнефтехимпроект», ОАО «Самаранефтехимпроект», ОАО «Сибнефтетранспроект», ГУП «Башгипронефтехим», АО «АТОМПРОЕКТ», ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ», ОАО «Салаватнефтехимпроект», используют системы лакокрасочных покрытий ВДМ «Пигмент» при проектировании объектов нефтегазового комплекса, в том числе в рамках программы импортозамещения.



Предприятие более 15 лет занимается производством и совершенствованием эпоксидных материалов без растворителей (или с небольшим их содержанием), отличающихся от обычных лакокрасочных материалов тем, что содержат, как правило, реакционно-способный нелетучий разбавитель, способный снижать вязкость системы и одновременно участвовать в процессе пленкообразования после введения отвердителя. Преимущество этих материалов перед обычными лакокрасочными заключается в отсутствии выделения летучих и токсичных растворителей при нанесении и сушке, меньшей пористости отвержденных слоев, а также в возможности получения (нанесением одного-двух слоев) защитных покрытий заданной толщины. К таким материалам относятся Грунт-эмаль Нефтепейнт 652, Грунт-эмаль ЭпоксиКоут Мастик, Грунт-эмаль ВлагоКоут, полимерные составы серии ЭкоФлор. Постепенно ассортимент безрастворительных эпоксидных материалов (Б-ЭП) расширяется, в настоящее время разрабатываются новые марки лакокрасочных материалов, в том числе на основе экологически безопасных водно-эпоксидных связующих.



На основе материалов типа Б-ЭП Завод ВДМ «Пигмент» создал отечественную торговую марку полимерных наливных покрытий ЭкоФлор ® для защиты бетонных конструкций и устройства бетонных полов. К ним относятся: обеспыливающие грунтовки, грунтовки глубокого проникновения (пенетрация бетона), кислото-щелочестойкие защитные покрытия, высокоэластичные полиуретановые покрытия, антистатические полимерные полы, декоративные 3D покрытия, полимерные покрытия для влажных бетонных оснований, морозостойкие и износостойкие компаунды.

Завод имеет Сертификат СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и Сертификаты Пожарной Безопасности (класс КМ2) на системы (эпоксидные и полиуретановые) полимерных полов ЭкоФлор ® .

Применение промышленных лакокрасочных покрытий производства Завода ВДМ «Пигмент» сможет обеспечить надежную и высококачественную защиту нефтяных и газовых объектов в течение длительного периода, не требуя при этом дорогостоящих вложений.