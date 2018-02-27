Эксплуатация насосного парка на разных предприятиях строится по-разному. Если на одних предприятиях всегда под рукой хорошо оборудованный ремонтный цех и квалифицированный персонал, то на других прибегают к услугам сторонних организаций. Те службы эксплуатации, которые производят работы по обслуживанию и ремонту своими силами, часто сталкиваются с необходимостью решения следующих задач:



обучения персонала необходимым знаниям, навыкам и процедурам;

изучения технической документации;



закупки, настраивания, обслуживания, ремонта, поверки специализированного инструмента, приспособлений, оборудования, станков;



управления запасами материально-технических средств;

модернизации ремонтных мастерских;



координации ремонтных работ с производителями оборудования.

С внедрением программы ремонта, модернизации и замены приводных узлов насосов, все это заметно упрощается. Применяются наилучшие промышленные технологии и опыт в области вращающегося оборудования и механических уплотнений. Благодаря своей гибкости программа может быть модифицирована в соответствии с пожеланиями заказчика.

Основная цель программы – увеличение прибыльности основного бизнеса промышленного предприятия, что обусловлено следующими преимуществами:

уменьшением продолжительности технического обслуживания и сокращением простоев оборудования, в том числе из-за отсутствия необходимых запчастей на складе;

предсказуемостью и снижением эксплуатационных расходов;

повышением энергоэффективности;

снижением затрат на монтаж и установку;

исключением проблем, связанных с ремонтом (восстановлением) оборудования в условиях работающего производства;

стандартизацией, сокращением номенклатуры и количества запасных частей на складе;

оптимизацией управления ремонтами и обслуживанием;

сокращением избыточного штата специалистов по закупкам.

В рамках предлагаемой программы производится восстановление приводных узлов насосов до состояния новых в соответствии с техническими спецификациями производителя оборудования. Приводные узлы подвергаются следующим восстановительным операциям:

разборке, очистке и пескоструйной обработке;



визуальному осмотру компонентов на предмет износа, коррозии, повреждений;

ремонту или замене основных деталей и узлов;

проверке размеров и состояния поверхностей мест установки подшипников, механического уплотнения, муфты, их соответствие исходным стандартным параметрам;

ультразвуковой очистке корпуса и других деталей перед сборкой;

установке новых подшипников и сборке вала;

измерению торцового и радиального биений, осевого люфта;

замене крепежа, прокладок, уплотнительных колец;

сборке приводного узла в условиях строго контроля чистоты;

окраске корпуса специальным лакокрасочным покрытием;

обновлению заводского шильдика (каталожный и серийный номера, материалы, дата);

внесению данных по ремонту, размерам, биениям, люфтам и т.д. в паспорт насоса;

упаковке и маркировке или консервации в соответствии с правилами заказчика.

Модернизация приводных узлов устаревших стандартных консольных насосов Flowserve до современной конструкции осуществляется без дополнительной инженерной проработки. Приводные узлы насосов других производителей могут быть заменены адаптированным приводным узлом Prima 3 , объединяющим все преимущества конструкции Mark 3 последнего поколения.

Для сохранения пожизненной гарантии необходимо точное соблюдение правил монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

Процедура замены приводных узлов состоит из четырех этапов:

демонтажа старого приводного узла;

установки нового приводного узла со склада;

возврата старого узла для ремонта/восстановления Flowserve;

заказа нового приводного узла на склад.

Программа может быть расширена за счет добавления в нее механических уплотнений, фонарей и опор корпуса, рабочих колес насоса Mark 3, камер уплотнения SealSentry™, позволяющих сократить складскую номенклатуру комплектующих.

Компания Flowserve предлагает воспользоваться преимуществами в надежности и совершенством технических характеристик новейшим приводным узлом Mark 3 вне зависимости от производителя насосного оборудования, которое эксплуатируется на предприятии.

Основные преимущества приводных узлов Mark 3

и Prima 3 :

сертифицированная сборка в чистом помещении;

уплотнения Inpro/Seal ® VBXX ® (зарегистрированные торговые марки компании Inpro/Seal), обеспечивающие надежную защиту подшипников и смазки от загрязнений и влаги;

различные варианты смазки подшипников (жидкая масляная смазка, закрытые подшипники с консистентной смазкой; масляный туман);

жесткая конструкция опор корпуса;

пробка вместо сапуна вентиляции корпуса;

стандартный фонарь из чугуна с шаровидным графитом;

обеспечение идеальных условий для работы механических уплотнений: поверхность ответственных участков вала в области расположения вторичных уплотнений обрабатывается до получения минимальной шероховатости; радиальное биение в месте установки механического уплотнения не превышает 0,03 мм;

пробка корпуса из магнитного материала, защищающая подшипники от попадания металлических продуктов износа



смотровое стекло диаметром 25 мм с отражателем для точного определения уровня масла, которое может быть установлено с одной или двух сторон корпуса подшипникового узла.

уникальная система микрометрического регулирования положения рабочего колеса обеспечивает точную регулировку за 20 с; не вызывает перекоса по сравнению с системой регулировки одним винтом; резьбы защищены уплотнительными кольцами.

Для обеспечения максимальной жесткости конструкции Flowserve использует валы и подшипники наибольших размеров по сравнению с применяемыми конкурентами. Приведем сравнение характеристик приводных узлов одного из основных конкурентов и Flowserve Prima 3 .

В табл. 1 приведены типоразмеры и динамические нагрузки подшипников сравниваемых приводных узлов. Предлагаемая Flowserve конструкция позволяет существенно увеличить допускаемые динамические нагрузки

и расстояние между опорами вала при одном и том же сроке службы. При одинаковых нагрузках срок службы подшипников дольше на ~61%, чем у конкурента.

Таблица 1