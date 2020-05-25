Авторы: И.П. Семенов, В.А. Меньщиков, Б.Ю. Малышкин, Д.С. Сазонов (ООО United Catalyst Technologies) Опубликовано на портале «Химическая техника», май 2020

При производстве фенола через изопропилбензол в качестве продукта образуется и ацетон, реализация которого в последнее время затруднена. При этом производство изопропилбензола требует в качестве реагентов бензол и пропилен. Авторами обобщаются литературные и собственные экспериментальные данные по способу исключения потребности в пропилене для производства фенола, а именно: предложено реализовать технологическую цепочку Ацетон→Изопропанол→Пропилен с использование промышленных катализаторов. Такой подход позволит при производстве фенола исключить потребность в привозном пропилене, что является выгодным решением для предприятий, которые не располагают собственным источником пропилена.

Производство фенола является многотоннажным. Его выработка в мире составляет 10 млн т в год, в России ежегодно вырабатывается 225 тыс. т. Фенол используется для получения дифенилолпропана, фенол-формальдегидных смол, алкилфенолов, красителей [1, 2].

Существует несколько технологий производства фенола:

через сульфирование бензола и щелочное плавление бензолсульфокислоты;

прямое окисление бензола до фенола;

алкилирование бензола пропиленом до изопропилбензола, окисление последнего в гидроперекись и разложение на фенол и ацетон.

Первые две технологии в настоящее время практически не используются.

Если на заводе вместе с производством фенола имеется производство этилена пиролизом углеводородов С 3 и более тяжелых, то одновременно с этиленом образуется и пропилен. В этом случае дефицита пропилена для производства фенола обычно нет. Однако, если этиленовых установок нет, то пропилен приходится получать со стороны в виде концентрированного потока или в виде пропан-пропиленовой фракции. В последнем случае требуется узел концентрирования пропилена. Стандартная технология производства фенола показана на рис. 1.

Ацетон в производстве фенола является фактически побочным продуктом, так как не находит путей квалифицированного использования, и поэтому цена на него достаточно низкая (около 40 тыс. руб. за 1 т), а с реализацией часто возникают трудности.

Исследования показывают [3–4], что ацетон может быть прогидрирован в изопропиловый спирт (ИПС) с высокой конверсией и селективностью по следующей реакции:

СН 3 С(О)СН 3 + Н 2 → СН 3 С(ОН)СН 3. (1)

В табл. 1 показаны некоторые результаты экспериментов гидрирования ацетона, проведенных в нашей лаборатории. Процесс протекает при давлении 1 МПа, температуре 100…130°С и объемной скорости 1,0…1,2 1/ч по жидкой фазе в присутствии отечественного катализатора на основе Cu-Zn. Из табл. 1 следует, что конверсия ацетона составляет 97–98 % при селективности его превращения в ИПС 95 %. ИПС используется как растворитель, в парфюмерии, в производстве перекиси водорода. Однако, если превращать весь ацетон, вырабатываемый в производстве фенола, в ИПС, то такое количество ИПС не найдет потребления.

Таблица 1

Результаты гидрирования ацетона

Режим Температура, оС Давление, МПа Объемный расход, м3/м3катал./ч Селективность образования ИПС, % 1 130 1.0 1.2 99,1 2 105 1.0 1.0 99,5

Применительно к производству фенола ИПС может быть дегидратирован в пропилен [5–6], который будет подан в узел алкилирования бензола:

СН 3 С(ОН)СН 3 → Н 3 С=СН-СН 3 + Н 2 О. (2)

Таким образом, отпадает потребность в пропилене за исключением компенсации потерь при алкилировании бензола, гидрировании ацетона и дегидратации ИПС, которые суммарно составляют 3–5 %. Вместо пропилена для покрытия его небаланса можно использовать соответствующую долю ацетона, который более доступен, чем пропилен.

Синтез изопропилового спирта по реакции (2) проводится в присутствии катализатора на основе окиси алюминия. В табл. 2 приведены некоторые результаты дегидратации ИПС, полученные в нашей лаборатории.

Таблица 2

Результаты дегидратации ИПС в пропилен

Режим Температура, оС Давление, МПа Объемный расход, м3/м3катал./ч Конверсия ИПС, % Селективность по пропилену, % мас. Концентрация пропилена, % мас. 1 287 0,1 5,0 18 95,9 99,95 2 302 0,1 5,5 52,5 98,65 99,92 3 320 0,1 4,75 97,75 99,74 99,90 4 327 0,1 5,25 99,75 99,63 99,94

Из представленных данных следует, что при температуре 330 °С конверсия изопропилового спирта превышает 99 % при селективности превращения в пропилен 99,6 %. При этом концентрация образовавшегося пропилена выше 99,9 % (без учета паров воды).

Для гидрирования ацетона необходим водород, который может быть получен различными методами. Наиболее подходящими является электролиз воды или каталитический риформинг метанола в присутствии промышленных катализаторов синтеза метанола [7–9].

Электролиз является более простым способом, но требует больших затрат электроэнергии. Каталитический риформинг метанола требует больших капитальных затрат, но он менее затратен с точки зрения электропотребления. На один моль метанола можно получить три моля водорода по реакции

СН 3 ОН + Н 2 О → СО 2 + 3Н 2 .

В табл. 3 приведены некоторые результаты наших исследований риформинга водного метанола. Процесс проводился при атмосферном давлении в присутствии катализатора на основе оксида алюминия меди и цинка.

Таблица 3

Риформинг водного метанола

Температура, оС Концентрация метанола, % мас. Объемный расход, м3/м3катал./час Конверсия , % Концентрация водорода, % об. Метанол Вода 300 100 2,5 73 — 64 300 50 4,9 63 40 69 310 50 2,6 88 37 70 325 50 1,8 96 40 73 325 75 1,7 87 70 74

Блок-схема такого процесса показана на рис. 2.

При риформинге чистого метанола основной примесью в водороде является оксид углерода, а при использовании водного метанола – диоксид углерода. Для гидрирования ацетона возможно использование 70 %-ного водорода, но показатели процесса и влияние примесей в нем требуют дополнительной проверки.

В результате проведенных исследований можно утверждать, что технология получения фенола через изопропилбензол может быть полностью независима от стороннего источника пропилена, а на основе отечественных промышленных катализаторов может быть создана технологическая цепочка Ацетон→Изопропанол→Пропилен для обеспечения производства фенола собственным пропиленом.

Список литературы