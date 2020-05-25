Авторы: И.П. Семенов, В.А. Меньщиков, Б.Ю. Малышкин, Д.С. Сазонов (ООО United Catalyst Technologies)
Опубликовано на портале «Химическая техника», май 2020
При производстве фенола через изопропилбензол в качестве продукта образуется и ацетон, реализация которого в последнее время затруднена. При этом производство изопропилбензола требует в качестве реагентов бензол и пропилен. Авторами обобщаются литературные и собственные экспериментальные данные по способу исключения потребности в пропилене для производства фенола, а именно: предложено реализовать технологическую цепочку Ацетон→Изопропанол→Пропилен с использование промышленных катализаторов. Такой подход позволит при производстве фенола исключить потребность в привозном пропилене, что является выгодным решением для предприятий, которые не располагают собственным источником пропилена.
Производство фенола является многотоннажным. Его выработка в мире составляет 10 млн т в год, в России ежегодно вырабатывается 225 тыс. т. Фенол используется для получения дифенилолпропана, фенол-формальдегидных смол, алкилфенолов, красителей [1, 2].
Существует несколько технологий производства фенола:
- через сульфирование бензола и щелочное плавление бензолсульфокислоты;
- прямое окисление бензола до фенола;
- алкилирование бензола пропиленом до изопропилбензола, окисление последнего в гидроперекись и разложение на фенол и ацетон.
Первые две технологии в настоящее время практически не используются.
Если на заводе вместе с производством фенола имеется производство этилена пиролизом углеводородов С3 и более тяжелых, то одновременно с этиленом образуется и пропилен. В этом случае дефицита пропилена для производства фенола обычно нет. Однако, если этиленовых установок нет, то пропилен приходится получать со стороны в виде концентрированного потока или в виде пропан-пропиленовой фракции. В последнем случае требуется узел концентрирования пропилена. Стандартная технология производства фенола показана на рис. 1.
Ацетон в производстве фенола является фактически побочным продуктом, так как не находит путей квалифицированного использования, и поэтому цена на него достаточно низкая (около 40 тыс. руб. за 1 т), а с реализацией часто возникают трудности.
Исследования показывают [3–4], что ацетон может быть прогидрирован в изопропиловый спирт (ИПС) с высокой конверсией и селективностью по следующей реакции:
СН3С(О)СН3 + Н2 → СН3С(ОН)СН3. (1)
В табл. 1 показаны некоторые результаты экспериментов гидрирования ацетона, проведенных в нашей лаборатории. Процесс протекает при давлении 1 МПа, температуре 100…130°С и объемной скорости 1,0…1,2 1/ч по жидкой фазе в присутствии отечественного катализатора на основе Cu-Zn. Из табл. 1 следует, что конверсия ацетона составляет 97–98 % при селективности его превращения в ИПС 95 %. ИПС используется как растворитель, в парфюмерии, в производстве перекиси водорода. Однако, если превращать весь ацетон, вырабатываемый в производстве фенола, в ИПС, то такое количество ИПС не найдет потребления.
Таблица 1
Результаты гидрирования ацетона
|Режим
|Температура, оС
|Давление, МПа
|Объемный расход, м3/м3катал./ч
|Селективность образования ИПС, %
|1
|130
|1.0
|1.2
|99,1
|2
|105
|1.0
|1.0
|99,5
Применительно к производству фенола ИПС может быть дегидратирован в пропилен [5–6], который будет подан в узел алкилирования бензола:
СН3С(ОН)СН3 → Н3С=СН-СН3 + Н2О. (2)
Таким образом, отпадает потребность в пропилене за исключением компенсации потерь при алкилировании бензола, гидрировании ацетона и дегидратации ИПС, которые суммарно составляют 3–5 %. Вместо пропилена для покрытия его небаланса можно использовать соответствующую долю ацетона, который более доступен, чем пропилен.
Синтез изопропилового спирта по реакции (2) проводится в присутствии катализатора на основе окиси алюминия. В табл. 2 приведены некоторые результаты дегидратации ИПС, полученные в нашей лаборатории.
Таблица 2
Результаты дегидратации ИПС в пропилен
|Режим
|Температура, оС
|Давление, МПа
|Объемный расход, м3/м3катал./ч
|Конверсия ИПС, %
|Селективность по пропилену, % мас.
|Концентрация пропилена, % мас.
|1
|287
|0,1
|5,0
|18
|95,9
|99,95
|2
|302
|0,1
|5,5
|52,5
|98,65
|99,92
|3
|320
|0,1
|4,75
|97,75
|99,74
|99,90
|4
|327
|0,1
|5,25
|99,75
|99,63
|99,94
Из представленных данных следует, что при температуре 330 °С конверсия изопропилового спирта превышает 99 % при селективности превращения в пропилен 99,6 %. При этом концентрация образовавшегося пропилена выше 99,9 % (без учета паров воды).
Для гидрирования ацетона необходим водород, который может быть получен различными методами. Наиболее подходящими является электролиз воды или каталитический риформинг метанола в присутствии промышленных катализаторов синтеза метанола [7–9].
Электролиз является более простым способом, но требует больших затрат электроэнергии. Каталитический риформинг метанола требует больших капитальных затрат, но он менее затратен с точки зрения электропотребления. На один моль метанола можно получить три моля водорода по реакции
СН3ОН + Н2О → СО2 + 3Н2.
В табл. 3 приведены некоторые результаты наших исследований риформинга водного метанола. Процесс проводился при атмосферном давлении в присутствии катализатора на основе оксида алюминия меди и цинка.
Таблица 3
Риформинг водного метанола
|Температура, оС
|Концентрация метанола, % мас.
|Объемный расход, м3/м3катал./час
|Конверсия , %
|Концентрация водорода, % об.
|Метанол
|Вода
|300
|100
|2,5
|73
|—
|64
|300
|50
|4,9
|63
|40
|69
|310
|50
|2,6
|88
|37
|70
|325
|50
|1,8
|96
|40
|73
|325
|75
|1,7
|87
|70
|74
Блок-схема такого процесса показана на рис. 2.
При риформинге чистого метанола основной примесью в водороде является оксид углерода, а при использовании водного метанола – диоксид углерода. Для гидрирования ацетона возможно использование 70 %-ного водорода, но показатели процесса и влияние примесей в нем требуют дополнительной проверки.
В результате проведенных исследований можно утверждать, что технология получения фенола через изопропилбензол может быть полностью независима от стороннего источника пропилена, а на основе отечественных промышленных катализаторов может быть создана технологическая цепочка Ацетон→Изопропанол→Пропилен для обеспечения производства фенола собственным пропиленом.
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