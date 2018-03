Товарные топлива, производимые на нефтеперерабатывающих заводах, представляют собой смесь тех или иных компонентов – продуктов различных технологических установок. Например, в состав товарного бензина могут входить следующие компоненты: алкилат, изомеризат, риформат (катализат), бензин каталитического крекинга и гидрокрекинга, олигомеризат, оксигинаты и т.д. При составлении рецептуры товарного топлива стоит непростая задача подбора количественного соотношения исходных компонентов, при котором значения всех регламентируемых нормами свойств топлива будут соответствовать требованиям этих норм. Поиск правильных рецептур экспериментальным методом является трудоемкой задачей, поэтому целесообразным представляется определение соотношения исходных компонентов расчетным способом, заключающемся в прогнозировании свойств товарных топлив на основе количества и свойств исходных компонентов.



Многие свойства товарных топлив достаточно просто рассчитать, используя правило аддитивности; одним из наиболее сложных свойств, которое регламентируется в нормативно-технической документации, является фракционный состав по ГОСТ 2177 или ASTM D86. Сложность расчетного определения фракционного состава для компаундированного топлива по ГОСТ 2177 заключается в том, что непосредственно данные о фракционном составе исходных компонентов не могут быть использованы и должны быть вначале трансформированы. Необходимость трансформации обусловлена двумя основными причинами:

фракционный состав по ГОСТ 2177 не позволяет судить об истинном количественном содержании веществ, входящих в состав компонентов моторных топлив;

исходные компоненты имеют различные интервалы кипения.

Соответственно определение фракционного состава компаундированного топлива по ГОСТ 2177 на основании данных о фракционном составе исходных компонентов при применении правила аддитивности будет некорректным. Однако эту задачу можно решить, если перевести данные по фракционному составу по ГОСТ 2177 исходных компонентов к виду, когда можно будет применить правило адитивности.

В литературе [1] приводится несколько методов расчета фракционного состава компаундированных топлив. На практике наибольшее распространение получили два метода:

графический метод суммации;



метод Эдмистера.

Графический метод суммации подразумевает собой постепенное определение фракционного состава компаундированного топлива: вначале определяется фракционный состав смеси из двух компонентов, потом к ней добавляется третий компонент, потом четвертый и так далее. Учитывая, что в состав компаундированных топлив может входить семь и более компонентов, определение фракционного состава таким методом представляет непростую и очень трудоемкую работу, которая к тому же плохо поддается машинной обработке.

По мнению автора, метод Эдмистера является наиболее удобным, так как он легко поддается машинной обработке, несмотря на большое количество вычислений, которое необходимо провести. Этот метод предполагает расчет фракционного состава по ГОСТ 2177 через фракционный состав по ИТК. Фракционный состав по ИТК позволяет определить «истинное» количество каждого компонента с узким интервалом кипения, входящего в состав нефтепродукта, что делает результаты расчета более точными. Зная общее количество компонентов с определенной температурой кипения, входящих в состав компаундированного топлива, можно рассчитать фракционный состав самого топлива по ИТК, а потом фракционный состав по ИТК перевести в фракционный состав по ГОСТ 2177. Таким образом, алгоритм определения фракционного состава компаундированных топлив будет выглядеть следующим образом:



1. Перевод фракционного состава исходных компонентов по ГОСТ 2177 в фракционный состав по ИТК;

2. Дробление на узкие фракции исходных компонентов;

3. Расчет фракционного состава по ИТК компаундированного топлива на основании данных по содержанию узких фракций и их температурам кипения;



4. Обратный перевод фракционного состава по ИТК компаундированного топлива в фракционный состав по ГОСТ 2177.

Для перевода фракционного состава по ГОСТ 2177 во фракционный состав по ИТК и обратно может быть использован метод Риази–Дауберта или процедура API 3A1.1 [2]. Уравнение пересчета по методу Риази–Дауберта имеет вид



ИТК = a (ГОСТ 2177) b (1)



где ИТК – истинная температура кипения, °С; ГОСТ 2177 – температура кипения по ГОСТ 2177, °С; a, b – константы (табл. 1).



Таблица 1

№ % об.отгона a b Диапазон температуры по ГОСТ 2177, °С 1 0 0,9177 1,0019 20…320 2 10 0,5564 1,0990 35…305 3 30 0,7617 1,0425 50…315 4 50 0,9013 1,0176 55…320 5 70 0,8821 1,0226 65…330 6 90 0,9552 1,0110 75…345 7 95 0,8177 1,0355 75…400

Метод Риази–Дауберта был протестирован на 559 точках, полученных из 80 различных нефтяных фракций. Отклонение рассчитанного значения ИТК от экспериментального значения не превышает 5°С.

При дроблении исходных компонентов на узкие фракции рекомендуется разбивать на фракции с интервалом кипения не более 5…10°С. Определение фракционного состава по ИТК компаундированного топлива на основании состава по ИТК исходных компонентов осуществляется по правилу аддитивности: для того, чтобы определить, какое количество компаундированного топлива выкипает при температуре 100°С, необходимо сложить содержание всех узких фракций в исходных компонентах, которые выкипают до 100°С. Количество точек, для которых определяется фракционный состав по ИТК компаундированного топлива, должно быть не менее 10.

Как видно из табл. 1, константы a и b в уравнении (1) зависят от доли выкипания нефтепродукта, поэтому для пересчета фракционного состава из ИТК в ГОСТ 2177 необходимо знать значения ИТК для определенных процентов выкипания. При определении фракционного состава по ИТК компаундированного топлива получить все необходимые значения сразу не представляется возможным и чаще всего необходимо использовать один из методов прогнозирования поведения кривой разгонки нефтяных фракций. Более подробно данные методы рассмотрены в статье [3].

На основании предложенного алгоритма был проведен расчет фракционного состава компаундированных бензинов, сделано сравнение с данными лабораторного контроля [4] и результатами расчета в системе математического моделирования SIMSCI Pro/II.

Фракционные составы исходных компонентов представлены в табл. 2, рецептуры компаундированных бензинов – в табл. 3.

Таблица 2

Компонент Фракционный состав по ГОСТ 2177 НК 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% КК Температура кипения, ºС Легкий алкилат 38 62 72 83 91 96 99 102 104 107 115 157 Тяжелый алкилат 148 159 163 167 171 174 179 183 189 199 219 269 Риформат 47 76 89 107 118 126 132 138 144 151 161 201 Средний риформат 107 111 111 111 111 112 112 113 114 116 122 158 Тяжелый риформат 156 163 164 166 168 171 173 177 181 188 199 252 Бензин КК №1 43 62 70 79 89 102 116 132 149 169 191 222 Бензин КК №2 44 61 68 77 87 100 115 132 150 169 193 223 Легкий бензин КК 35 47 51 54 59 65 73 83 93 107 125 169 Легкий прямогонный бензин 33 41 45 47 49 52 56 59 65 73 84 126 Изомеризат 48 55 57 57 57 58 58 58 58 59 59 63

Таблица 3

Рецептура А Б В Г Компонент Содержание, % об. Бензин КК №1 0,0 19,8 0,0 3,1 Бензин КК №2 0,0 0,0 6,3 0,0 Легкий бензин КК 11,2 30,7 11,2 40,4 Легкий алкилат 28,0 0,0 2,7 18,3 Тяжелый алкилат 3,1 0,0 0,0 0,0 Риформат 18,0 0,0 24,4 24,1 Средний риформат 8,8 13,8 0,0 0,0 Тяжелый риформат 0,0 22,7 0,0 0,0 Легкий прямогонный бензин 14,6 5,9 20,3 10,6 Изомеризат 9,7 0,0 17,2 0,0 н-Бутан 5,4 6,3 2,3 2,9 МТБЭ 0,0 0,0 15,0 0,0 Бензол 1,1 0,8 0,7 0,6

Результаты расчета фракционного состава по ГОСТ 2177 (ASTM D86) компаундированных бензинов (по методу Эдмистера), а также сравнение с данными лабораторного анализа и результатами расчета в SIMSCI Pro/II представлены на рисунке.

На основании представленных результатов можно утверждать следующее:

метод Эдмистера для расчета фракционного состава по ГОСТ 2177 компаундированных топлив позволяет рассчитать фракционный состав с высокой степенью точности;

точность результатов расчета снижается с увеличением доли индивидуальных веществ (МТБЭ и др.) или узких фракций, вовлекаемых при производстве моторных топлив (см. рис. в ).



По мнению автора, снижение точности результатов расчета при увеличении доли индивидуальных веществ, вовлекаемых в компаундированные топлива, связано

с погрешностью методов перерасчета фракционного состава из ИТК в ГОСТ 2177. Данные методы разрабатывались и тестировались на моторных топливах, в состав которых индивидуальные компоненты не вовлекались совсем или их доля была незначительна, т.е. методы разработаны для кривых ИТК, которые монотонно возрастают и не имеют участков, параллельных оси координат. При вовлечении в моторные топлива индивидуальных веществ на кривой ИТК появляются подобные участки, каждый такой участок соответствует температуре кипения индивидуального вещества, а его ширина соответствует его количеству.



Для увеличения точности расчета необходима доработка существующих или разработка новых методов пересчета фракционного состава ИТК в ГОСТ 2177 для топлив, в состав которых вовлекается значительное количество индивидуальных веществ.



