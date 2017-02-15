На совещании главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний много внимания было уделено вопросам обеспечения единства измерений. Прежде чем разработчики новых проектов и производители техники ознакомили аудиторию со своими предложениями, слово дали сотрудникам метрологических служб. Каждый из них смог рассказать не только о достижениях своего предприятия, но и о трудностях, которые мешают ему добиться более ощутимых результатов. По итогам двух дней работы совет главных метрологов выбрал три наиболее интересных и актуальных доклада. «Золото» присудили С.А. Тюбекину, главному специалисту Отдела метрологии и стандартизации ПАО «ЛУКОЙЛ». Он ознакомил с данными о том, какими проблемами для метрологического обеспечения учета нефти и нефтепродуктов обернулось несовершенство нормативных документов, из-за чего резервуары были отнесены к средствам измерений. Каким образом емкость без шкалы и диапазона измерений, без планки или риски с отметками о вместимости получила новый статус и как это усложнило ситуацию на предприятиях? Этот и ряд других вопросов мы задали автору аналитического отчета.

– Сергей Александрович, Вы говорили, что вопрос метрологического обеспечения определения вместимости резервуаров противоречит действующему законодательству об обеспечении единства измерений. Чем это обусловлено?

– Недоработкой, отсутствием нормативной базы, которая регулировала бы эту деятельность. Раньше практиковалась выдача свидетельств о поверке резервуаров в дополнение к утвержденной градуировочной таблице. Свидетельства об утверждении типа этих емкостей как средств измерений отсутствовали, они были попросту не нужны. После выхода нормативного документа от Минпромторга о порядке проведения поверки появилось дополнительное ограничение – теперь в свидетельстве о поверке необходимо делать ссылку на регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений и, если утверждения типа нет, то свидетельство о поверке выдавать запрещено. Поверять средства измерения неутвержденного типа не допускается. Все метрологи производственных предприятий считают, что резервуары не должны быть в числе средств измерений, поэтому вносить их в Федеральный информационный фонд по обеспечения единства измерений смысла нет. Внесение резервуаров в ФИФ противоречит системе обеспечения единства измерений.

– Почему резервуары не могут быть средствами измерений? Чем они не подходят?

– Когда мы покупаем средство измерений какой-либо величины, мы приобретаем именно средство измерений, к которому предъявляется ряд требований. Оно должно быть утвержденного типа и иметь методику поверки, которая дает возможность с установленной периодичностью контролировать метрологические характеристики и принимать решения о его соответствии обязательным метрологическим требованиям. Когда резервуар заказывается и строится, к нему не предъявляются требования как к средству измерений. Резервуар изготавливается не для этих целей, а для приема продукции, ее хранения и отпуска. Для того, чтобы измерить количество нефтепродуктов в резервуаре, необходимо определить зависимость объема от уровня – чем он выше, тем больше объем. Для этого измеряются геометрические параметры емкости и составляется градуировочная таблица. Чтобы ее составить, нет надобности утверждать тип резервуара как средства измерения и проводить его поверку.



Представьте себе нефтебазу, на которой собираются провести инвентаризацию. Для этого необходимо определить вместимость всех емкостей, которые вмеща-

ют все имеющиеся нефтепродукты. Речь идет не только о резервуарах, но и трубопроводах. Для них тоже требуются градуировочные таблицы. Ситуация выглядит несколько парадоксально – допустим, резервуары в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений внесли, а трубопроводы почему-то обошли стороной. Или потом и трубопроводы нужно будет утверждать как тип средств измерений и проводить им поверку?

– Метрологи хотят добиться исключения резервуаров из списка средств измерения. Каким образом они собираются это сделать?

– Во всем мире резервуары в этот перечень не входят. В том числе и в странах Европы, на которые в большей степени ориентируется Россия. Я имею в виду по вопросам поверки, калибровки, аккредитации. Что такое поверка? Подтверждение соответствия технического устройства, т.е. средства измерения, установленным требованиям. Когда составляется градуировочная таблица резервуара, никакой проверки соответствия требованиям не проводят. Таблица всякий раз составляется заново. А это вовсе не поверка, а калибровка или, в данном случае, градуировка. Нет тут поверки в принципе. Повторюсь, по результатам поверки мы должны допустить средство измерения к эксплуатации, если оно соответствует требованиям. Если нет, то забраковать и исключить его из эксплуатации. Представьте себе забракованный резервуар, который находится на приеме сырья на НПЗ. Не прошел поверку – значит, по правилам метрологии мы должны его вывести из работы и привести его в соответствие требованиям, установленным при утверждении типа. Если привести в соответствие не удалось, надо утвердить тип заново. Пока не будет утверждения типа – нельзя поверить, а без свидетельства о поверке средство измерений эксплуатировать нельзя. Но, резервуар может продолжать выполнять свои основные функции – принимать, хранить и отпускать продукт. Для организации достоверного учета нефтепродуктов в резервуарах нужна только градуировочная таблица. Утверждение типа и свидетельство о поверке не требуются. Есть еще один ключевой момент. При испытании в целях утверждения типа устанавливается интервал между поверками. У средств измерений он колеблется от 1 года до 12–15 лет. У резервуаров вариант один – 5 лет. В чем же тогда заключается испытание? В чем может быть различие разных видов резервуаров, если их с точки зрения интервалов между поверками нет? Это первое. Во-вторых, в порядке проведения поверки средств измерений сказано, что результаты поверки действительны в течение межповерочного интервала. К резервуарам это не относится, особенно в начальный период их работы.

– Я правильно понимаю, несовершенство нормативной базы довольно основательно усложнило работу метрологам?

– Конечно. Мы считаем, что нужно принять меры. В первую очередь, пересмотреть ГОСТ 8.570 и ГОСТ 8.346. Из них нужно убрать слово «поверка» там, где оно касается резервуаров. Следует исключить необходимость оформления свидетельства о поверке резервуаров. Градуировочной таблицы более чем достаточно. И устранить требование по утверждению типа резервуаров в качестве СИ. Мы полагаем, что нужно разработать систему добровольного (или обязательного) подтверждения компетентности организаций, выполняющих градуировку резервуаров (аналогично РСК – Российской системе калибровки).

– Одно дело предложить и другое – выполнить. Как собирается действовать Совет главных метрологов, чтобы реализовать свои планы?

– Учитывая все вышесказанное, мы готовим письмо на имя руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии А.В. Абрамова. Вначале будет дана общая формулировка проблемы. Затем мы обозначим несоответствия детальнее.



Итак, пункт первый. С утверждением новых нормативных документов, разработанных во исполнение Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», появляется все больше несоответствий и противоречий, связанных с принятыми понятиями системы обеспечения единства измерений и задачей по метрологическому обеспечению определения вместимости резервуаров. Основные несоответствия связаны с необходимостью утверждения типа резервуаров в качестве средств измерений и их последующей поверкой.

В ряде документов по межгосударственным стандартам ГОСТ 31385–2008, ГОСТ 31385–2008, ГОСТ 25151–82, а также в «Правилах промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов резервуар фигурирует как закрытое сооружение для приема, хранения и выдачи жидкости. Формулировки в них немного отличаются, но суть это не меняет.



Во второй части письма речь пойдет о несоответствии некоторых применяемых терминов. В них резервуары упоминаются как меры вместимости. Давайте вспомним п. 6.11 РМГ 29–2013 «ГСИ. Метрология. Основные термины и определения». Там есть такая формулировка: «Мера – средство измерений, которое воспроизводит в процессе использования или постоянно хранит величины одного или более данных родов, с приписанными им значениями». Резервуар не воспроизводит и не хранит никакие величины (!), соответственно, не является ни мерой вместимости, ни мерой полной вместимости. Сам объект ничего не измеряет (в резервуаре с применением средств измерений определяются параметры нефтепродуктов – уровень, температура, плотность). Напомню, что у резервуаров нет показателей точности измерений! Градуировочная таблица, в которой установлена зависимость объема от измеренного уровня, содержит не показатель точности измерений объема резервуаром, а показатель точности составления вышеупомянутой таблицы. Еще один момент. В соответствии со ст.12 ФЗ-102 «… при утверждении типа средств измерений устанавливаются… интервал между поверками средств измерений…».

Интервал между поверками во всех существующих описаниях типа резервуаров установлен 1 раз в 5 лет. Возникает вопрос, зачем проводить испытания, если ответ известен? В чем разница между разными утверждениями типов резервуаров? Согласно той же ст.12 ФЗ-102 «Решение об утверждении типа … средства измерений принимается … на основании положительных результатов испытаний…». Проводятся ли какие-либо испытания резервуаров в целях утверждения типа СИ? Нет. По ГОСТ 8.346 и ГОСТ 8.570 определяется вместимость с составлением градуировочной таблицы, что не является испытаниями в целях утверждения типа СИ. Еще одно подтверждение того, что резервуары не являются средствами измерений – метрологические требования к резервуарам не установлены. В существующих описаниях типа резервуаров к метрологическим характеристикам отнесены:

«номинальная вместимость» (например, 50 000 м 3 ). При эксплуатации этот показатель никогда не поменяется! Не ясно, для чего его устанавливать и подтверждать при поверке?

габаритные размеры (иногда указаны в мм, иногда не указаны);

«пределы допускаемой относительной погрешности вместимости резервуара, %» – для всех резервуаров четыре варианта: 0,1% или 0,5% или 0,2% или 0,25% (по ГОСТ 8.346 и ГОСТ 8.570). Внимание! Не погрешность измерений объема резервуаром, а погрешность определения вместимости самого резервуара!

«базовая высота» – редко указывается в миллиметрах;

«масса резервуара» – указывается в килограммах.

При поверке необходимо подтвердить соответствие. Какую из перечисленных выше «метрологических характеристик» будем подтверждать при поверке? Никакую!Единственная метрологическая характеристика резервуаров – градуировочная таблица – никогда не подтверждается при поверке резервуара! Всегда составляется новая градуировочная таблица, т.е. у резервуаров определяются действительные характеристики, а это уже не поверка, а калибровка (или в данном случае градуировка). Помните, я говорил о расхождении требований и реальностей, когда речь шла о пункте 13 «Порядка проведения поверки средств измерений …», утвержденного приказом Минпромторга России от 02.07.2015 №1815? В нем прописано: «Результаты поверки действительны в течение межповерочного интервала». Нет никаких гарантий того, что градуировочная таблица на резервуары стальные вертикальные будет действительна в течение интервала между градуировками (1 раз в 5 лет). Особенно это актуально в начальный период эксплуатации резервуаров, когда могут проседать грунты под резервуарами, наклоняться или раздуваться, могут образовываться «хлопуны» и происходить другие изменения. Для подтверждения актуальности градуировочной таблицы ежегодно контролируется значение базовой высоты резервуара, и в случае ее отклонения более чем на ±0,1% составляется новая градуировочная таблица. Эту проблему мы тоже обозначили в нашем письме.



На основании перечисленных аргументов мы внесем предложения:



приостановить утверждение типа резервуаров как средств измерений (в настоящее время в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений внесены не более 1% всех эксплуатируемых резервуаров);

исключить из ГОСТ 8.570 и ГОСТ 8.346 требование о поверке резервуаров, исключить применение термина «методика поверки», если он касается резервуаров, исключить требование о необходимости оформления свидетельства о поверке резервуаров, исключить требование по утверждению типа резервуаров как средств измерений;

разработать систему добровольного (или обязательного) подтверждения компетентности организаций, выполняющих градуировку резервуаров и составляющих градуировочные таблицы.

Мы считаем, что понятия утверждение типа и поверка не относятся к резервуарам. Исключение Свидетельств об утверждении типа резервуаров и Свидетельств о поверке резервуаров никак не ухудшит процесс обеспечения единства измерений при учете энергетических ресурсов. Наличия актуальной градуировочной таблицы для каждого резервуара более чем достаточно.