Содержание №10/2017

Насосы, компрессоры

Кобец О.А. Flowserve Innomag: герметичный насос, футерованный фторопластом

с магнитной муфтой, с системой компенсации осевой нагрузки

Наши интервью

Бояркин О.Г. АО «НАК «Азот» – курс на дальнейшее развитие

Автоматизация и метрология

Крюков О.В. Интеллектуальное управление электроприводными агрегатами газопровода «Парабель – Кузбасс»

Ремонт и модернизация

Волков В.А., Турапин А.Н., Афанасьев С.В., Шевченко Ю.Н. Гелевые составы для очистки нефтяных трубопроводов от отложений

Промышленная экология

Петрунин К.О. Очистка воздуха от органических соединений

Филиповский К., Богданович И. Инновационные решения компании PENTOL по улучшению процессов сжигания и снижению выбросов твердых частиц в пылеугольных и мазутных котлах

Сулима М.В., Зарубин А.В., Колтыпин С.И. Выбор оптимальной системы мониторинга выбросов

Диагностика и мониторинг

Сырцова А.В., Рыбин О.А. Использование беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающих и химических предприятиях

Выставки, конференции

Проблемы отечественного насосостроения рассмотрены на заседании Экспертного совета по химическому машиностроению

Газ для будущего: на ПМГФ обсудили перспективы газовой отрасли

Сырцова А.В. Сервисная компания «ИНТРА» демонстрирует новые технологии

Сырцова А.В. Компания «АрмсСервис» в зоне импортозамещения ПАО «Газпром»

Есть куда расти