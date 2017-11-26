Содержание №11/2017

Поздравляем с юбилеем!

Кабанов Б.С. 20 лет успешной работы

Уплотнительная техника

Визигалли Е., Березин С.В. Современные уплотнительные технологии для химических предприятий производства биопластика

Печное оборудование

Жидков А.Б., Денисов Д.Е., Филатов С.Г., Малинин Ю.В. Изготовление футерованных элементов установок дегидрирования изобутана

Насосы, компрессоры

Казаров Э.Г. Проблемы эксплуатации центробежных насосов для нефтяных и химических производств и их решение компанией «КСБ»

Диагностика и мониторинг

Зубкова С.Ю., Романов Р.А. Роль комплексного анализа масла для диагностики оборудования

Ремонт и модернизация

Петрушенко А.Г. Механизированные системы для гидродинамической чистки теплообменного оборудования

Багаутдинов А.А. Химическая подготовка оборудования к ремонту или осмотру – технология компании Nalco Champion

Технологии

Мамедов З.А., Семенов И.П., Абсаттаров А.И. Опыт переработки фракций С 2 и С 3 от установок каталитического крекинга на установке получения этилена и пропилена

Лаврентьев И.А., Александров В.М. Современные отечественные решения для очистки природного газа от углекислоты перед сжижением

Фильтровальное оборудование

Гуреева И.С. Инновационные машины и аппараты «ДАКТ-Инжиниринг» в обезвоживании

Энергосбережение

Завацкая Н.В. Возможности и результаты реализации энергосервисных контрактов в Удмуртской Республике

Поздравляем с юбилеем!

Борису Андреевичу Спектору 80 лет