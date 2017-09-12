Содержание №8/2017

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Поздравляем с Юбилеем!
Выставки, конференции
- Безопасность и сокращение срока проведения ремонта – основные задачи служб ТОиР ОАО «МХК «ЕвроХим»
- НТЦ АНОД – лидер в производстве торцовых уплотнений и подшипников скольжения
Модернизация и ремонт
- Тузов А.К. Аварийные и капитальные ремонты: замена футеровки и теплообменных труб оборудования
- Денисенко В. Основные принципы подбора грохотов в производстве минеральных удобрений
- Басыров В.С. Пути модернизации арматуры сильфонного типа
Инжиниринг
- Урявина О.А., Проклашкин Д.Н. Современные технологии проектирования при строительстве и эксплуатации
Энергоэффективность
- Гришин Ю.И. Развитие сети заправочных станций СПГ в России
- Яицких Г.С., Вахрушин П.А., Колесников К.Э. Еще раз про газ
Водоподготовка
- Буренин В.В., Воробьев Д.К. Новые технические решения проблемы очистки и обезвреживания сточных вод промышленных предприятий
Технологии
- Гартман Т.Н., Советин Ф.С., Новикова Д.К., Панкрушина А.В. Разработка технологической схемы ректификации в производстве ароматических углеводородов из продуктов крекинга