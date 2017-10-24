Содержание №9/2017

Поздравляем с юбилеем!
Стратегия и тактика газопереработки
Импортозамещение
Пример настоящего импортозамещения: презентация модернизированного завода Sulzer Chemtech
Ганиев Е.В. Инновации и качество – залог успешной работы
Юн В.К. Центробежный компрессор смешанного хладагента для предприятий сжижения природного газа
Уплотнительная техника
Хасселфелд Р. Правильный выбор защитных уплотнений подшипников
Инжиниринг
Волошин Ю., Головин Б. Решения группы компаний «ФИВ» для предприятий газонефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей
Гришин Ю.И. Малотоннажные комплексы по производству СПГ
Энергосбережение
Дмитриев Д.В. Постгарантийный ремонт и продление эксплуатации электрооборудования на производствах
Алексеев В.А. Компактные решения КРУ от «Электрощит Самара»
Крюков О.В. Энергосберегающие технологии активного магнитного подвеса роторов на электроприводных компрессорных станциях
Трубопроводная арматура
Кляйн Р., Школа Е. Преимущества усовершенствованных задвижек компании ZMK Technologies GmbH для печей пиролиза
Технологии
Афанасьев С.В., Шевченко Ю.Н., Кравцова М.В. Азотные удобрения пролонгированного действия
Промышленная экология
Ушакова Н.В., Шишкина Е.А. Формирование экологической культуры
Сертификация
Фадеков К.Н. Информация о продукции, прошедшей сертификацию в Ассоциации “СЦ НАСТХОЛ”
Выставки, конференции
Миллиарды в химию или большие перспективы отрасли
Выживает сильнейший
В отеле InterContinental будет обнародован рейтинг нефтесервисных компаний