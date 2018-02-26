Автор: А.Д. Митюшкин (ООО «Алиаксис инфраструктура и промышленность»). Опубликовано в журнале Химическая техника №1/2017

ООО «Алиаксис инфраструктура и промышленность» – представительство швейцарской фирмы STRAUB WERKE AG в России – в октябре 2016 г. запустило сборочное производство ремонтных муфт STRAUB-CLAMP в г. Подольске Московской области в рамках программы импортозамещения. На производстве будет налажен выпуск ремонтных хомутов диаметром от 44 до 440 мм.

Ремонтные муфты STRAUB-CLAMP являются простыми и универсальными решениями для ремонта трубопроводов из любых материалов и любых диаметров (от 44 до 440 мм), давлением до 1,6 МПа (кратковременно до 2,5 МПа) и температурой до 150°С (уплотнения EPDM и NBR). Основные достоинства ремонтных муфт:

простота и скорость монтажа. Эргономичная конструкция может монтироваться одним человеком любой квалификации;

возможность проведения работ без остановки и опорожнения системы;

исполнение полностью из коррозионно-стойкой стали без использования сварки;

глубокий профиль и крупная ячейка манжеты из жесткой экструдированной резины позволяют производить работы на трубе любого качества, в том числе на сварных швах;

пожаро- и взрывобезопасная технология монтажа;

возможность многоразового применения;

наличие разрешительной документации для применения на опасных производственных объектах.

Кроме ремонтных муфт (хомутов) STRAUB-CLAMP в линейке решений для ремонта есть универсальные муфты для соединения и ремонта трубопроводов любых диаметров – STRAUB-OPEN-FLEX. Это решения для трубопроводов диаметром до 4 м, давлением до 2,5 МПа (кратковременно до 40 МПа) и температурой до 200°С (с уплотнением FPM). К основным преимуществам муфт данного типа модно относятся:

уникальная структура уплотнительной манжеты с самоуплотнящимся эффектом;

компактность и легкость конструкции любого диаметра;

простота и скорость монтажа. Эргономичная конструкция может монтироваться одним человеком любой квалификации;

возможность проведения работ без остановки и опорожнения системы;

пожаро- и взрывобезопасная технология монтажа;

возможность многоразового применения;

наличие разрешительной документации для применения на опасных производственных объектах.

Ремонтные муфты STRAUB-CLAMP уже много лет применяются на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях во всем мире, в том числе и в России.

Ремонтные муфты используются для ремонта как технологических трубопроводов, так и инженерной инфраструктуры предприятий (водопроводов, тепловых сетей, и т.д.). Среди наших клиентов: ООО «Киришинефтеоргсинтез», Хабаровский НПЗ, «Газпром Нефтехим Салават», «Уфанефтехим», Омский НПЗ, АНХК, предприятия группы «СИБУР».

Наиболее интересными в линейке выпускаемых фирмой STRAUB являются соединительные муфты. Этот тип механических соединений трубопроводов является уникальной разработкой и может применяться как для ремонта, так и для соединения трубопроводов, будучи альтернативой сварному или фланцевому соединению. Главные его особенности: пожаро- и взрывобезопасность технологии и универсальность – возможность соединения абсолютно любых материалов труб и комбинирования их между собой. Соединение труб муфтами Straub позволяет многократно снизить трудоемкость и время проведения работ (рис. 1, 2).

Единственным сдерживающим фактором широкого внедрения соединительных муфт STRAUB на предприятиях является отсутствие надлежащей нормативной базы.

Но благодаря организации российского производства муфт и разработке собственного ТУ, решение данного вопроса кажется перспективным и необходимым.

Примеры применения. Ремонт свища на сварном шве с использованием ремонтной муфты STRAUB-CLAMP (Хабаровский НПЗ). Данное решение позволило осуществить ремонт трубопровода диаметром 273 мм и рабочим давлением 1,1 МПа после остановки без его полного опорожнения и очистки, что обусловило бы долговременный простой. Более того, на сварном шве такого качества ремонт самодельным хомутом был бы крайне затруднен, так как гладкая резина не обеспечила бы должной герметизации. Температура окружающего воздуха во время проведения работ была равна –29°С.

В ООО «Киришинефтеоргсинтез» при помощи муфты STRAUB-OPEN-FLEX был устранен игольчатый свищ на трубопроводе диаметром 273 мм и максимальным давлением 3 МПа после его остановки без полного опорожнения и очистки. Сложность установки, обусловленная трудным доступом к месту ремонта (на высоте 6 м под паровыми спутниками), компенсировалась легкостью и компактностью муфты и простотой монтажа.

На рис. 5 показан монтаж участка трубопровода двумя соединительными муфтами STRAUB-FLEX на заводе Petrobrazi (Румыния).