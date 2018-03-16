В настоящее время в отрасли химического и нефтяного машиностроения при изготовлении сосудов и аппаратов, работающих под давлением, действует более 150 межгосударственных и национальных стандартов и более 300 отраслевых нормативных документов (ОСТ,РД,АТК,РТМ,ТУ). Системно проводится работа только по актуализации основополагающих стандартов в области сосудов и аппаратов, работающих под давлением: ГОСТ Р 52630–2012 «Сосуды и аппараты, работающие под давлением. Общие технические условия», серии стандартов по расчетам на прочность ГОСТ Р 52857. 1–2007 – ГОСТ Р 52857. 12–2007 «Сосуды и аппараты. Нормы расчета на прочность». В конце 2017 г. эти национальные стандарты приняты в качестве межгосударственных. Соответственно изменились номера стандартов: ГОСТ Р 52630–2012 «Сосуды и аппараты, работающие под давлением. Общие технические условия» изменился на ГОСТ 34347–2017; ГОСТ Р 52857.1–2007 – ГОСТ Р 52857.12–2007 «Сосуды и аппараты. Нормы расчета на прочность» присвоены номера межгосударственных стандартов ГОСТ 34233.1–2017 – ГОСТ 34233.12–2017. Дополнительно разработан межгосударственный стандарт ГОСТ 34283–2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность при ветровых, сейсмических и других внешних нагрузках». Данные стандарты вошли в актуализированный Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). Сроки введения стандартов – 1 августа 2018 г. С этого срока стандарты ГОСТ Р 52630–2012 и ГОСТ Р 52857. 1–2007 – ГОСТ Р 52857. 12–2007 будут отменены.

Большая группа национальных стандартов и отраслевой нормативной документации (ОСТ,РД,АТК,РТМ,ТУ) остаются вне области актуализации в соответствии с современными требованиями развития техники и техно- логии при изготовлении сосудов и аппаратов. Многие из них датированы 1980–1090 годами и при этом действуют в настоящее время. Наблюдается разночтение между отдельными требованиями, например стандарта ГОСТ Р 52630–2012 изм. 1, и требованиями отраслевой нормативной документации. Это приводит к «конфликтам» требований разных стандартов, указываемых проектными организациями в разрабатываемой технической документации на оборудование, опросных листах для заказа оборудования. В результате квалифицированные заводы химического машиностроения несут неоправданные затраты при изготовлении оборудования, удовлетворяя всем включенным в документацию стандартам. В противоположностьэтомунедобросовестные производители применяют «облегченные» требования, используя в качестве доказательной базы устаревшие отраслевые стандарты.

Исходя из изложенного,действующая в настоящее время и применяемая в химическом и нефтяном машиностроении нормативно-техническая документация для проектирования, изготовления и эксплуатации сосудов и аппаратов, работающих под избыточным давлением, нуждается в существенном пересмотре и актуализации.

В соответствии со статьей 35 Федерального закона №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» до 2025 года допускается применение отраслевых нормативных документов, утвержденных Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР, а также использование ссылок на отраслевые нормативные документы в нормативных правовых актах, конструкторской, проектной и иной технической документации.

Для изменения ситуации в отрасли и актуализации свода национальных стандартов и отраслевой нормативной документации с целью обеспечения эксплуатирующих предприятий современным оборудованием по инициативе ведущих предприятий отрасли была создана отраслевая Ассоциация «ХИММАШ», которая на сегодняшний день объединяет 27 предприятий отрасли. Предстоит в ближайшие годы пересмотреть и обновить весь свод стандартов в области сосудов и аппаратов под давлением, составляющих более 60% всего технологического оборудования установок в нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, химической промышленности.

Для выполнения поставленных задач решением технического комитета по стандартизации ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность» на базе Ассоциации «ХИММАШ» создан подкомитет ПК 12 «Сосуды и аппараты, работающие под давлением» (соответствующий ТК ISO 11). Сформирована и утверждена программа работ по межгосударственной и национальной стандартизации на 2018 г. (программа работ представлена на сайте http://chemmash.com/). Кроме того,в настоящее время обсуждается план отраслевой стандартизации на 2018–2019 гг.

Этой работе Ассоциация нацелена придать системный характер. Для того чтобы пересмотреть и актуализировать свод стандартов на основе современных требований, наиболее полно учесть мнение всего инженерного сообщества, применяющего их в своей работе, Ассоциация вводит в практику на постоянной основе осуществлять рассмотрение, систематизацию предложений и замечаний к стандартам по мере их возникновения. Это поможет формировать сводки изменений и замечаний для рассмотрения на соответствующих рабочих группах по направлениям: технические требования, материаловедение, сварка, прочность сосудов и аппаратов, неразрушающий контроль, детали и узлы. Подробности участия в программе можно узнать на сайте Ассоциации.

В соответствии с Программой национальной стандартизации на 2018 г., утвержденной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (приказ от 23.10.2017г. №2199), предполагается пересмотреть ряд действующих стандартов.

Впервые за последние 11 лет составлен в первой редакции перечень отраслевой нормативной документации, планируемой к актуализации в 2018–2019 гг. В мировой практике по отраслевому принципу общественными профессиональными ассоциациями и обществами совершенствуются стандарты в конкретных областях деятельности, в частности, в машиностроении. Для более эффективной работы в этом направлении Ассоциация нацелена создать условия для активного участия в этой работе всех, кто применяет эту документацию (проектные, конструкторские, монтажные организации, заводы-изготовители, эксплуатирующие предприятия).

Вопросы, связанные с проектированием, изготовлением, контролем качества и оценкой соответствия сосудов и аппаратов, работающих под давлением, вопросы совершенствования системы нормативно-технической документации в химическом и нефтяном машиностроении будут обсуждаться также на сессии «Химическое и нефтяное машиностроение» в рамках VIII Международной практической конференции «ПРОЕКТО» (Санкт-Петербург, 28–29 марта).

Ассоциация открыта для предложений и замечаний к перечню, исключению или довключению отраслевых документов, которые наиболее востребованы при проектировании и изготовлении сосудов и аппаратов, работающих под давлением.

Для наиболее полного учета мнения инженерного сообщества замечания и предложения к указанным стандартам можно направлять в отраслевой отдел стандартизации в Ассоциации «ХИММАШ» по адресу info@chemmash.com