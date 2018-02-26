Автор: Я.Е. Двуреков (Управления инженерно-технологического сопровождения

Департамента нефтепереработки ПАО «НК «Роснефть»). Опубликовано в журнале Химическая техника №1/2017

Сложные технологические процессы усиливают значение метрологической службы предприятий, от работы которой во многом зависит качество выпускаемой продукции на всех стадиях ее жизненного цикла и эффективность производства. Проблемы, с которыми приходится сталкиваться специалистам разных предприятий, схожи, поэтому и решать их лучше вместе.

В декабре 2015 г. был создан Совет главных метрологов предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. По мнению его членов, это очень значимый шаг. У метрологов появилась возможность не только обсудить общие проблемы, но и определить методы повышения эффективности и безопасности производства на основе совершенствования метрологического обеспечения. Теперь они могут и поделиться друг с другом опытом применения новых видов оборудования и технологий. Только сообща они смогут решить многие вопросы, в том числе и связанные с несовершенством законодательства и нормативных документов в сфере метрологии.

О чем пойдет речь на предстоящем совещании Совета главных метрологов, нам рассказал его председатель Ярослав Евгеньевич Двуреков. Напомним, что оно будет проходить с 14 по 17 февраля.

– Ярослав Евгеньевич, Совет главных метрологов – довольно молодое объединение, ему чуть больше года.

Чего Вы ожидаете от его деятельности?

Совет главных метрологов – это, прежде всего, площадка для общения, обмена мнениями и опытом специалистов по метрологии и автоматизации предприятий нефтепереработки и нефтехимии. Я ожидаю, что работа Совета будет содержательна, интересна и полезна, и приложу для этого все необходимые усилия. Уверен, что участие в работе Совета принесет и практическую пользу, и удовольствие от общения его участникам и гостям, рассчитываю, что Совет будет способствовать решению возникающих в работе вопросов совместно с разработчиками нормативных документов, регуляторами в сфере метрологии и промышленной безопасности, а также продвижению эффективных современных решений, в первую очередь российских, внедрению лучших практик в области метрологии и автоматизации на предприятиях отрасли.

– Сколько человек будут участвовать в совещании?

И как вы собираетесь решать вопросы с разработчиками нормативных документов? Каким способом метрологи планируют способствовать продвижению эффективных решений?

В работе очередного совещания примет участие около сорока специалистов отрасли, метрологов и специалистов по автоматизации. Будут приглашены более десяти представителей отечественных и зарубежных разработчиков оборудования и программных решений. Ожидаются выступления и участие в работе «круглого стола» представителей Росстандарта и ВНИИМСа.

– С какими сложностями сталкиваются метрологические службы? Какие из них Вы бы отнесли к числу наиболее актуальных? Как вы предполагаете их решить?

Все так или иначе сталкиваются с трудностями, метрологи – не исключение. Основные, на мой взгляд, сложности – это изменение законодательства, появление новых и переработка действующих законов, ГОСТов, правил ПБ и других документов, регламентирующих деятельность метрологов.

Нередко обеспечение новых законодательных требований приводит к значительным затратам финансовых средств, требует дополнительных ресурсов. Совет главных метрологов, представляя интересы предприятий отрасли, может участвовать в разработке, оказывать влияние, высказывать экспертное мнение при подготовке и утверждении нормативных документов. Общение в рамках Совета позволит метрологам, опираясь на опыт коллег, быстро и эффективно решать возникающие задачи и избегать ошибок.

– Можете ли Вы привести пару примеров новых требований нормативных документов, затрудняющих работу служб метрологов?

В настоящее время разработаны и введены в действие Общие правила промышленной безопасности, в которые внесены неоднозначные изменения в части исключения понятия «калибровка» средств измерения, эксплуатируемых на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии, установлено требование по утверждению типа средств измерений (СИ) для резервуаров, определены новые требования к погрешности измерений при использовании статических и динамических весов и др. Для решения этих вопросов, например, подготовлен проект коллективного письма Заместителю председателя правительства РФ А.Г. Хлопонину о возврате в Общие правила промышленной безопасности понятия «калибровка».

– По какой схеме будет проходить предстоящее совещание главных метрологов?

Схема проведения совещания уже сложилась, и мы будем ей следовать: краткие доклады метрологов, проблемы и лучшие практики, проведение «круглого стола» по текущим насущным вопросам, сообщения приглашенных на Совет разработчиков нормативной документации, презентации производителей оборудования и программных решений.

Повестка запланированного на 14–17 февраля 2017 г. совещания дорабатывается и согласовывается, но основные рассматриваемые вопросы определены решением июньского совещания Совета:

утверждение типа СИ на резервуары;

изменения в ПБ Общие правила взрывобезопасности;

применение массовых расходомеров в составе Системы измерения количества и параметров качества нефти (СИКН) и нефтепродуктов (СИКНП);

о включении Блока изменения качества (БИК) в состав СИКНП;

практика применения поточных влагомеров в составе СИКН;

функциональная безопасность (ГОСТ Р МЭК 61508).

Требования законодательства и опыт применения в отрасли. В соответствии с вопросами повестки будут приглашены разработчики и эксперты, имеющие интересующие метрологов отрасли решения и компетенции.

Из-за насыщенной повестки и плотного графика проведения совещания число гостей будет разумно ограничено.

– Импортозамещение по-прежнему остается одним из важнейших ориентиров в деятельности предприятий нефтехимии и нефтепереработки. Есть ли сложности в реализации этой задачи у метрологов?

Импортозамещение процесс сложный и длительный. Необходимо сочетание множества факторов: наличие конкурентоспособных решений, умение и опыт российских производителей создавать и продвигать на рынке свои разработки, умение реагировать на запросы рынка и обеспечивать гибкую ценовую политику. Совет главных метрологов может помочь в определении потребности и формировании технических требований к продукции.

В настоящее время практически все ведущие зарубежные производители локализуют производство своего оборудования в России, однако зачастую это не самые высокотехнологичные, чаще сборочные операции. Передачи «ноу-хау» практически не происходит.

– Очень бы хотелось узнать, в каких направлениях российские производители на высоте, в каких, напротив – ничем особым похвастать не могут? Что им мешает, чего не хватает? Не могли бы Вы привести примеры?

Отечественные производители представляют свое оборудование практически по всему спектру решений в области КИП и АСУТП – это измерительные приборы, контроллеры систем управления, исполнительные механизмы, приборы газового контроля и анализаторы качества, вспомогательное оборудование, увеличивается количество программных продуктов для автоматизации.

В целом сейчас отечественные решения – это либо доработка и развитие решений прошлых лет, либо производство аналогов импортного оборудования с использованием импортных сенсоров, комплектующих, элементной базы, т.е. наше импортозамещение пока, в основном, идет в режиме «догнать». Новые и перспективные наукоемкие разработки требуют прикладной и фундаментальной научной базы, умения успешно коммерциализировать разработку, современных производств, нужны существенные финансовые и материальные ресурсы, и поэтому, к сожалению, рынок оборудования КИП и АСУТП у нас большей частью представлен зарубежными образцами. Но, «дорогу осилит идущий», ситуация меняется, одним из факторов, способствующих разработке и продвижению отечественной продукции, является режим санкций и вызовы кибербезопасности.

Спасибо, Ярослав Евгеньевич! И пусть на пути, по которому пойдет Совет главных метрологов, окажется как можно меньше ухабов и ям. Удачи Вам и Вашим коллегам!