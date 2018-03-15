Для проведения контроля оборудования, материалов и сварных соединений неразрушающими методами (в том числе для сторонних организаций) организациям необходимо иметь лаборатории неразрушающего контроля, аттестованные в соответствии с ПБ 03-372–00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля».

Лаборатория неразрушающего контроля – организация, одним из видов деятельности которой является осуществление неразрушающего контроля, или подразделение организации,осуществляющее неразрушающий контроль технических устройств, зданий и сооружений для собственных нужд.

Неразрушающий контроль – контроль, при котором не должна быть нарушена пригодность технических устройств, зданий и сооружений к применению и эксплуатации.

Работы по неразрушающему контролю выполняются при наличии свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля в соответствующей области аттестации.

Аттестация лабораторий – деятельность по подтверждению соответствия лаборатории установленным требованиям промышленной безопасности.

Аттестация лабораторий неразрушающего контроля производится в целях установления и подтверждения их компетентности при оценке готовности организаций к выполнению видов деятельности, связанных с применением неразрушающего контроля.Аттестацию лабораторий проводят Независимые органы по аттестации лабораторий НК –организации, уполномоченные в рамках Системы экспертизы промышленной безопасности проводить аттестацию лабораторий НК.

Лаборатория должна располагать персоналом, аттестованным в установленном порядке, имеющим соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для выполнения работ по НК. Все средства НК, относящиеся к средствам измерения (дефектоскопы, преобразователи, стандартные образцы и т.п.) должны быть поверены, калиброваны или аттестованы в установленном порядке. Порядок регистрации результатов контроля должен обеспечивать наличие такой информации, которая позволяет установить проконтролированные объекты, использованные виды (методы), объемы и средства НК, браковочные критерии, персонал, проводивший контроль и выдавший заключение, дату и место проведения контроля.

Правовое регулирование:

ПБ 03-372–00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 02.06.2000№29;

СДА-15–2009 «Требования к испытательным лаборато риям», приняты решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.07.2009 № 30-БНС (с изменениями, принятыми Наблюдательным советом: решения от 16.08.2010 № 37-БНС, от 28.08.2013 № 55-БНС);

Положение о Системе неразрушающего контроля, принятое решением Наблюдательного совета Системы экспертизы промышленной безопасности от 28.06.2000 № 5 ( вместе с Положением о независимом органе по аттестации лабораторий неразрушающего контроля );

СДА-01 –2009 « Общие требования к аккредитации органов по оценке соответствия» (приняты решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответстви я в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.07.2009 № 30- БНС) .

Требование о необходимости аттестации лабораторий неразрушающего контроля, а также требования, определяющие их полномочия, помимо вышеперечисленных нормативных актов, закрепляются также в иных актах Ростехнадзора:

ФНП « Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров »;

ФНП « Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах »;

ФНП « Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения »;

ФНП « Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением ».

Необходимо обратить внимание на соответствующие требования в части проведения неразрушающего контроля, закрепленные в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 №538).

Статус лабораторий неразрушающего контроля:

лаборатория, имеющая статус юридического лица;

лаборатория, являющаяся структурным подразделением организации и выполняющая неразрушающий контроль для собственных нужд организации.

Требования к лабораториям неразрушающего контроля

Специальные требования к лабораториям, проводящим радиационный контроль и выполняющим работы по неразрушающему контролю в полевых условиях:

лаборатория, проводящая радиационный контроль, должна иметь радиационно-гигиенический паспорт;

лаборатории, выполняющие работы по неразрушающему контролю в полевых условиях, должны подтвердить возможность надежной доставки средств неразрушающего контроля к объекту с соблюдением требований радиационной безопасности .

Требования к системе качества лаборатории неразрушающего контроля:

в лаборатории должна действовать разработанная и документированная система качества, соответствующая области деятельности, характеру и объему выполняемых лабораторией неразрушающего контроля работ: руководство по качеству; если организация имеет общую систему качества, то разработка отдельного руководства по качеству для лаборатории не требуется.

Требования к средствам неразрушающего контроля:

-лаборатория должна быть оснащена собственными средствами неразрушающего контроля, обеспечивающими возможность выполнения работ по неразрушающему контролю в рамках ее области аттестации;

-каждое средство неразрушающего контроля, которое имеется в лаборатории, включая и стандартные (контрольные) образцы, должно быть зарегистрировано в лаборатории неразрушающего контроля. Сведения о средствах неразрушающего контроля должны быть внесены в паспорт лаборатории и в регистрационный документ (учетный лист, карточка);

-сведения о средствах неразрушающего контроля других организаций и физических лиц, применяемых в лаборатории, должны быть внесены в паспорт лаборатории, в том числе должен быть указан срок, в течение которого лаборатория имеет право использовать не принадлежащее ей средство неразрушающего контроля;

-все средства неразрушающего контроля, относящиеся к средствам измерения (дефектоскопы, преобразователи, стандартные образцы и т.п.), должны быть поверены, калиброваны или аттестованы в установленном порядке;

-лаборатория неразрушающего контроля должна иметь документированные процедуры технического обслуживания и проверки технического состояния используемых средств неразрушающего контроля (включая источники автономного питания), а также график поверки.

Требования к персоналу:

лаборатория должна располагать персоналом, аттестованным в установленном порядке, имеющим соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для выполнения работ по неразрушающему контролю;

в лаборатории должен постоянно вестись учет профессиональной подготовки персонала и его квалификации .

Требования к документации:

1. Лаборатория неразрушающего контроля должна иметь следующую документацию:

организационные документы: учредительные документы организации; положение о лаборатории неразрушающего контроля; паспорт лаборатории неразрушающего контроля;

организационно-методические документы: руководство по качеству; регистрационные документы на средст ва неразрушающего контроля; эксплуатационные доку менты на средства неразрушающего контроля, которые входят в комплект поставки средств (паспорт, руководство по эксплуатации, документы по техническому обслуживанию, ремонту и т.д.); графики поверки и технического обслуживания средств неразрушающего контроля; свидетельства о метрологической поверке (калибровке, аттестации);

нормативно-методические документы на контроль объектов в соответствии с областью аттестации: нормативные документы, регламентирующие технические требования к объектам контроля и устанавливающие показатели качества этих объектов, а также конкретные виды (методы) контроля этих объектов; правила контроля (ПК), основные положения по контролю (ОП) и другие методические документы, в которых определены виды (методы) неразрушающего контроля объектов, закрепленных за лабораторией, установлены основные параметры неразрушающего контроля, даны схемы и общие требования к проведению неразрушающего контроля; технологические инструкции, технологические карты, методики или иные документы, регламентирующие порядок проведения (технологию) контроля конкретных объектов;

документация по персоналу лаборатории: должностные инструкции; материалы по аттестации сотрудников лаборатории (копии квалификационных документов);

документация по архиву: инструкции по порядку ведения архива; журнал регистрации архива.

2. Вся документация должна проходить своевременную актуализацию;

3. Сведения о ремонтах, поверках действующих средств неразрушающего контроля вносятся в регистрационные документы сразу же после сдачи средств неразрушающего контроля в ремонт или на поверку; сведения о новых средствах неразрушающего контроля заносятся в регистрационные документы по мере поступления;

4. Не реже одного раза в год паспорт лаборатории должен пересматриваться на предмет внесения возможных изменений, которые оформляются в установленном порядке.

Процедура аттестации лаборатории неразрушающего контроля

1. Направление заявки на аттестацию лаборатории неразрушающего контроля.

2. Регистрация заявки и уведомление заявителя о ее получении.

3. Формирование экспертной комиссии для выполнения работ по рассмотрению документов, проверки заявителя и составления отчета по результатам рассмотрения документов и проверки заявителя.

4. Рассмотрение документов.

5. Проведение проверки.

6. Рассмотрение результатов аттестации и составление отчета об аттестации, включающего информацию о степени организационно-технической готовности заявителя к выполнению работ в заявленной области аттестации, а также предложения об аттестации или об отказе в аттестации заявителя.

7. Передача экспертной комиссией отчета на аттестацию и других документов, полученных в процессе выполнения работ, в независимый орган.

8. Принятие решения по вопросам аттестации комиссией по аттестации, действующей в независимом органе:

при положительном решении комиссии независимый орган в срок, не превышающий трех дней, оформляет свидетельство об аттестации, регистрирует аттестованную лабораторию и передает информацию об этом в координирующий орган для включения в реестр;

если по результатам аттестации выявляются несоответствия критериям аттестации, которые могут быть устранены заявителем без повторной проверки, то комиссия утверждает перечень замечаний и порядок проверки их устранения, подготовленные экспертной комиссией . После устранения замечаний, что должно быть официально подтверждено заявителем, Комиссия повторно рассматривает результаты аттестации и принимает решение;

при принятии комиссией решения об отказе в аттестации, аннулировании аттестации или ограничении облас ти аттестации заявителя независимый орган извещает об этом заявителя в письменной форме.

Срок проведения аттестации не должен превышать трех месяцев с момента получения независимым органом необходимых документов. Лаборатория НК подлежит аттестации в соответствии с правилами, если она вновь создана или истек срок ранее действовавших свидетельства об аттестации или лицензии.

Изменение области аттестации

Для изменения области аттестации, указанной в свидетельстве об аттестации, заявитель направляет в независимый орган заявку. На основании этой заявки независимый орган проводит дополнительную аттестацию заявителя.

При положительных результатах дополнительной аттестации независимый орган выдает новое свидетельство или новое приложение к свидетельству об аттестации взамен действовавшего, с указанием срока действия.

Продление аттестации

Для продления срока действия свидетельства об аттестации лаборатория должна за два месяца до окончания срока действия свидетельства об аттестации направить в независимый орган заявку.

Независимый орган на основании представленных материалов определяет процедуру и объем работ по аттестации применительно к данному заявителю.

Документ, подтверждающий прохождение аттестации

Работы по НК выполняются при одновременном наличии следующих условий:

при наличии свидетельства об аттестации лаборатории НК в соответствующей области аттестации;

при регистрации аттестованной лаборатории НК и включения ее в соответствующий реестр.

Лаборатория НК считается аттестованной с даты регистрации в независимом органе.

Лаборатория НК может быть аттестована на срок не более трех лет, следовательно, срок действия свидетельства – не более трех лет.

Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах

16 июня 2017 г. вступили в действие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 ноября 2016 года №490). Настоящие ФНП устанавливают основные требования к проведению НК технических устройств, зданий и сооружений, применяемых и (или) эксплуатируемых на ОПО, при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, предусматривающей проведение НК.

К видам деятельности в области промышленной безопасности относятся проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта; изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; проведение экспертизы промышленной безопасности подготовка и переподготовка работников опасного производственного объекта в необразовательных учреждениях. (Статья 6 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Требования настоящих ФНП предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих НК технических устройств, зданий и сооружений, применяемых и (или) эксплуатируемых на ОПО, в том числе их конструкций, элементов сборочных единиц, деталей, наружных и внутренних покрытий, полуфабрикатов, заготовок и материалов (далее – объекты контроля).

Работы по НК предусматривают:

дефектоскопию объектов контроля, в том числе с проведением дефектометрии;

измерение объектов контроля, включая их толщинометрию;

контроль свойств объектов контроля.

НК осуществляется с применением следующих методов (видов) контроля:

визуального и измерительного (ВИК);

ультразвукового (УК);

акустико-эмиссионного (АЭ);

радиационного (РК);

магнитного (МК);

вихретокового (ВК);

проникающими веществами: капиллярного контроля (ПВК), течеискания (ПВТ);

вибродиагностического (ВД);

электрического (ЭК);

теплового (ТК);

оптического (ОК).

Применяемые методы (виды), объемы, последовательность и средства НК, нормы оценки (критерии технического состояния) объектов контроля устанавливаются федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, а также сводами правил, стандартами,руководствами по безопасности, проект-ной (конструкторской) и технологической документацией, документами, предусмотренными к применению при введении их в действие.

Работы по НК осуществляются лабораториями, аттес-тованными в соответствии с ПБ 03-372–00. Работы по визуальному и измерительному контролю также выполняются работниками подразделений юридического лица, осуществляющимитехнический контроль, работниками индивидуального предпринимателя, аттестованными в области промышленной безопасности.

Подготовка и аттестация специалистов (должностных лиц) в области промышленной безопасности, выполняющих руководство работами по НК (руководителей (технических руководителей, их заместителей) лабораторий (подразделений, осуществляющих НК), должныпроводиться в объеме, соответствующем их должностным обязанностям, и осуществляться в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атом- ному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 года №37.

Работники, выполняющие НК, должны быть аттестованы в соответствии с ПБ 03-440–02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

Работы по НК выполняются в соответствии с документами по НК, которые включают следующую информацию:

наименование объектов контроля, на которые распространяется документ;

метод (вид) НК;

характеристики элементов объектов контроля (номенклатура, типоразмеры, материал), которые должны быть проконтролированы;

характеристики выявляемых отклонений (дефектов, несоответствий);

параметры (характеристики) НК и (или) технических средств НК;

объем и периодичность НК;

порядок проведения НК;

требования к выполнению работ по НК;

требования к применяемым техническим средствам НК ;

нормы оценки (критерии технического состояния) объек тов контроля или ссылки на документы, содержащие нормы оценки (критерии технического состояния) объектов контроля;

требования к исполнителям;

требования к оформлению результатов НК;

требования по обеспечению безопасности проведения НК.

Проверка технического состояния установок и аппаратуры, используемой при проведении НК, проводится назначенным работником (работниками) лаборатории (подразделения, осуществляющего НК) периодически по графику проверки технического состояния установок и аппаратуры, а также после ремонта в соответствии с указаниями паспортов (формуляров) и руководств по эксплуатации установок и аппаратуры.

График проверки технического состояния установок и аппаратуры разрабатывается ежегодно и утверждается руководителем лаборатории (подразделения, осуществляющего НК). Сведения о периодических (внеочередных) проверках и контролируемых параметрах вносятся в соответствующие разделы паспортов (формуляров) на установки и аппаратуру или оформляются актом.

Каждая партия материалов для НК (например, порошки, суспензии, пенетранты, радиографические пленки, химические реактивы) до начала применения подвергается входному контролю с оформлением отчетного документа, при котором проверяются:

наличие на каждом упаковочном месте (пачке, коробке, емкости) этикеток (сертификатов), полнота приведен ных в них данных и соответствие этих данных требованиям стандартов или технических условий на контролируемые материалы (при изготовлении реактивов и пенетрантов для собственных нужд проверяются только наличие этикетки и наименование реактива или пенетранта);

отсутствие повреждений упаковки и материалов;

срок годности;

соответствие материалов требованиям методических документов на метод (вид) НК.

Результаты по каждому методу (виду) НК должны содержать сведения о проконтролированных объектах, параметрах, объемах и средствах НК, перечень документов, используемых при НК и оценке его результатов, информацию о времени (дате) и месте проведения НК.

Результаты должны фиксироваться в отчетной документации (например, журналах, формулярах, заключениях, отчетах, актах, протоколах) с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и подписями работника, выполнявшего НК, и руководителя лаборатории (подразделения, осуществляющего НК).

Результаты НК должны храниться в лаборатории (подразделении, осуществляющем НК) в течение всего срока эксплуатации объекта контроля.