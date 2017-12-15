Современные уплотнительные технологии  для химических предприятий  производства биопластика

Компания Fluiten Italy S.p.A. – один из ведущих производителей инновационной уплотнительной техники для насосно-компрессорного оборудования – с 1962 г. специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных торцовых уплотнений для тяжелых условий эксплуатации. В линейку продукции входят следующие виды уплотнительной техники:

торцовые уплотнения для насосов (включая уплотнения по стандарту API 682 4 ред.);

уплотнения мешалок и реакторов;

устройства и систем для различных схем обвязки торцовых уплотнений;

масляные уплотнения центробежных компрессоров и турбин.

Благодаря наличию высокопрофессиональных сотрудников с большим опытом работы компания Fluiten стремится создать максимально комфортные условия работы для своих заказчиков. Fluiten активно работает с ведущими проектными компаниями и производителями насосного оборудования, что позволяет ей предлагать комплексные решения для заказчиков.

Технологии в области производства биопластиков являются одними из самых быстро развивающихся в химической отрасли. Современный рынок предъявляет к ним повышенные требования как к снижению издержек, так и к охране окружающей среды, в том числе на законодательном уровне.

Биопластики имеют широкий спектр применения. Они используются в медицине, упаковочной технике, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, бытовой электронике, автомобильной отрасли и других областях народного хозяйства. По данным Европейской ассоциации исследования биопластиков (Association European Bioplatics), к 2021 г. ожидается 50%-ный рост рынка биопластиков.

Компания Fluiten – мировой лидер в инжиниринговых технологиях уплотнения ротационного оборудования – получила ряд запросов от производителей биопластиков на разработку и поставку торцовых уплотнений и систем. Приведем специфичные для этой отрасли требования, которые учли инженеры Fluiten:

затворная среда система промывки торцовых уплотнений не должна каким-либо образом попадать в перекачиваемый продукт продуктом и разбавлять его. Разбавление продукта приводит к увеличению времени его последующей просушки;

процесс перекачивания биопластика характеризуется повышенной клейкостью среды, что может привести к выходу из строя как уплотнения, так и всего ротационного оборудования;

унификация – уплотнительная система должна быть пригодна для работы в различных технологических процессах;

сокращение производственных издержек, а также минимизации выбросов углекислого газа, характерных для всех быстро развивающихся технологий.

В результате совместной работы с предприятиями-производителями биопластиков компания Fluiten разработала газовое торцовое уплотнение модели CB4F (рис. 1), основанное на технологии Fluilift.

Выбор данной технологии был обусловлен следующими факторами:

использование газа в качестве барьерной жидкости не приводит к загрязнению перекачиваемой среды ни на одном из этапов производства;

продувка газом продлевает срок службы торцового уплотнения, особенно при наличии в перекачиваемой жидкости твердых кристаллических частиц, которые являются потенциальным фактором засора уплотнения;

торцовое уплотнение модели CB4F должно подходить для применения в различных процессах, что позволяет оптимизировать складское хозяйство и набор запасных частей. Таким образом, сокращаются капитальные затраты.

Технология Fluilift с лазерным нанесением микроканалов (рис. 2) позволяет сделать зазор минимальным между парами трения (всего в несколько микрон). Именно через эти каналы к одной из пар трения подводится инертный газ. Геометрия каналов обеспечивает желаемый аэродинамический эффект, при котором молекулы продувочного газа образуют газовую подушку, выполняющую функции жидкостной пленки в традиционных торцовых уплотнениях, такие как смазка и охлаждение пар трения; уменьшение трения; герметизация.

Снижение трения увеличивает срок службы уплотнения, а также оптимизирует энергопотребление и уменьшает выбросы углекислого газа. Во многих отраслях промышленности, в частности, основанных на биологических ресурсах, ограничение выбросов углекислого газа является одним из важнейших показателей работы.

Торцовое уплотнение CB4F (также поставляемое с планом №74 (рис. 3) по стандарту API 682/ISO 21049/ГОСТ 32601-2013) позволяет полностью исключить выбросы в атмосферу, обеспечивая безопасность окружающей среды и персонала.

FIL – коалесцирующий фильтр; FIT – датчик расхода с преобразователем и местным индикатором; PCV – регулирующий клапан; PIT датчик давления с преобразователем и локальным индикатором;

1 – панель системы барьерного газа; 2 – вентиляционное отверстие; 3 – подвод барьерного газа; 4 – отвод барьерного газа (заглушено, используется только для разгерметизации системы); 5 – камера; 6 – линия подачи барьерного газа

Выявление потребностей заказчиков, знание отрасли, применение современных технологий и правильно подобранных материалов являются залогом высокой производительности и долгого срока службы. Для России и стран СНГ рынок биопластиков является инновационным и быстро растущим. В связи с этим необходимо уделять большое внимание выбору оборудования и технологии производства.

Авторы: Визигалли Е., Березин С.В.

Статья опубликована в №11