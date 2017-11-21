V Международный промышленный форум — Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика

Напоминаем Вам о том, что продолжается подготовка к V Международному промышленному форуму Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика, 27.02-1.03.2018, Москва, Экспоцентр.

Следуя насущным потребностям промышленности Форум Территория NDT расширяет традиционную тематику выявления и оценки допустимости дефекта на активно развивающееся направление комплексной оценки технического состояния объекта и прогнозирование срока его службы.

В связи с этим, в рамках деловой программы Форума будет проведена конференция «Техническая диагностика в системе обеспечения техногенной безопасности», председателями которой выступят академик член-корреспондент РАН Махутов Николай Андреевич (ИМАШ РАН), академик РАН Горкунов Э.С. (ИМАШ УрО РАН), д.т.н., профессор Иванов В.И. (НИИИН МНПО «Спектр).

Иванов В.И.: «В настоящее время Техническое Диагностирование (ТД) трансформируется из набора различных методов оценки технического состояния контролируемого объекта в основной метод определения техногенной безопасности диагностируемого объекта. В этой связи дефиниция ТД приобретает следующее содержание: «ТД – установление техногенного состояния объекта с целью определения его безопасности и прогнозирования ресурса». При этом безопасность оценивается количественным показателем риска аварии, выраженного, в том числе, через вероятность аварии – вероятность разрушения объекта.

Для получения величины вероятности аварии необходимо, чтобы научные и технические направления, формирующие ТД, а именно, неразрушающий контроль (НК), механика разрушения (МР), материаловедение (МВ), анализ коррозионного состояния (АК) и др. при выполнении диагностирования представляли информацию использование которой позволит рассчитать вероятность аварии. Это требование выводит ТД на новый более высокий уровень развития»

Обсуждение будет построено по отраслевым блокам, в которых примут участие ведущие эксперты по ТД в каждой из областей, представители отраслевых ведомств, производители оборудования и услуг по НК и ТД :

общие задачи для ТД при оценке техногенной безопасности

техническая диагностика в системе Ростехнадзора

техническая диагностика в атомной энергетике

техническая диагностика авиакосмических объектов

техническая диагностика на транспорте

техническая диагностика в строительстве

С полным перечнем круглых столов Форума можно ознакомиться по ссылке http://expo.ronktd.ru/about/program/