31 мая 2018 года по адресу: Москва, улица Тверская, 22, отель InterContinental, состоялась восьмая ежегодная конференция «Строительство в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазстрой-2018).

На мероприятии обсудили основные проблемы, которые стоят перед строительными компаниями, в том числе в сфере взаимодействия с заказчиками.

Среди спикеров и гостей:

Валерий Селезнев, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по энергетике

Дмитрий Вязов, и.о. начальника управления объектов энергетического комплекса

Главгосэкспертизы России

Ринат Шигапов, руководитель проектной дирекции Минстроя России

Николай Ткаченко, заместитель начальника департамента по управлению корпоративными затратами ПАО «Газпром»

Валерий Юшманов, начальник отдела ПАО «Газпром»

Сергей Гуреев, начальник департамента капитального строительства ПАО «Газпром нефть»

Инна Яшина, начальник управления эффективности закупок услуг и работ ПАО «Газпром нефть»

Вадим Бойко, начальник отдела мониторинга конструкций ПАО «Транснефть»

Александр Трунов, заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпромнефть -Ямал»

Максим Беляев, заместитель начальника управления департамента инжиниринга и инвестиций ПАО «НОВАТЭК»

Николай Карпов, генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Юрий Осинин, заместитель директора по капитальному строительству АО «РИТЭК»

Сулейман Набиль, специалист по развитию бизнеса Petrofac International Limited

Алексей Белый, первый вице-президент АО «Глобалстрой-Инжиниринг»

Марат Юлдашбаев, начальник департамента ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Халит Бикмухаметов, генеральный директор ПАО «АК ВНЗМ»

Андрей Чеканский, руководитель направления АО «НИПИГАЗ» и другие специалисты.

На конференции «Нефтегазстрой-2018» подвели итоги ежегодного прямого опроса нефтяников и газовиков и обнародовали победителей рейтинга 2017 года в номинациях: Строительство линейных объектов, Строительство площадочных объектов, обустройство сухопутных месторождений нефти и газа, Строительство объектов нефтегазопереработки, Строительство объектов нефтепродуктообеспечения,

Строительство подводных морских магистральных трубопроводов, обустройство подводных морских месторождений нефти и газа, Строительство гидротехнических сооружений (обустройство причалов, портовых зон, возведение искусственных

островов).

С результатами рейтинга можно ознакомиться здесь http://www.oil-gas.ru/

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