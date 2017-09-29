25-26 октября 2017 г. в Экспоцентре на Красной Пресне в рамках выставки «Химия 2017» (г. Москва) состоится VII научно-практическая конференция «Современные технологии водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и накипеобразования».

Конференция имеет важное научно-практическое значение. Основная цель – обмен практическим опытом, обсуждение специалистами актуальных вопросов в области промышленной водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и накипеобразования.

К участию приглашены докладчики, имеющие многолетний научный и практический опыт. На конференции слушатели обсудят со специалистами текущие вопросы и проблемы, познакомятся с опытом коллег, с новыми тенденциями и проектами, связанными с водоподготовкой. В частности, на конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

– Разработка новых составов и опыт внедрения реагентов для организации коррекционных водно-химических режимов теплоэнергетического оборудования.

– Комплексные решения проблемы подготовки воды для предприятий ЖКХ.

– Современные технологии стабилизационной и антикоррозионной обработки воды в системах теплоснабжения и оборотных системах охлаждения.

– Утилизация концентратов обратно-осмотических установок.

– Перспективные методы анализа и оборудование в процессах водоподготовки.

– Разработка и исследование ингибиторов солеотложений и коррозии нового поколения.

– Изучение механизма процесса ингибирования солеотложений с применением современных методов физико-химических исследований.

– Изучение эффективности новых составов антискалантов.

– Биоциды. Составы и области применения.

– Методики оценки эффективности ингибиторов.

– Ингибиторы солеотложений, содержащие флоуресцентную метку.

– Дозирующая и измерительная техника ЕМЕС (Италия).

– Технические моющие средства для проведения химических очисток.

Приглашаем слушателей принять участие в конференции!

В первую очередь конференция будет интересна главным инженерам и энергетикам, инженерам-теплоэнергетикам, специалистам служб водоподготовки, начальникам котельных, предприятий различных отраслей промышленности (металлургической, химической, нефтеперерабатывающей; системы ЖКХ и др.), специалистам служб водоподготовки предприятий пищевой промышленности (кондитерской, ликеро-водочной, пиво-безалкогольной, молочной, мясоперерабатывающей и других специалистов), а также другим специалистам.

Более подробная информация о конференции размещена на http://www.travers.su/

ОРГАНИЗАТОРЫ: Некоммерческое Партнерство «РОСХИМРЕАКТИВ», ООО «НПФ Траверс», ЗАО «Экспоцентр».

ПРИ УЧАСТИИ: МЭИ (ТУ), МГСУ, НП «Российское теплоснабжение». По вопросам участия обращайтесь в Некоммерческое Партнерство «РОСХИМРЕАКТИВ»: тел./факс:+7 (495) 223-61-01, доб. 110, pr@arhr.ru (Султанова Раиса).