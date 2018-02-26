Автор: Д.А. Гладков (ЗАО «НПО «Ахтуба»). Опубликовано в журнале Химическая техника №1/2017

Российский рынок центробежно-литых труб отечественных производителей для нефтехимической промышленности очень молод и абсолютно не регламентирован.

Большинство установок этиленовых печей и парового риформинга водорода, работающих на территории РФ, выполнены по иностранным проектам. Отсюда огромные проблемы с поставками труб российского производства для ремонтных потребностей предприятий. Нечего и говорить о производстве в России высокотемпературных трубчатых печей для вновь строящихся установок. Данным рынком также практически полностью владеют иностранные поставщики. Причина этого – отсутствие отечественных проектных мощностей для данного оборудования.

Резкое падение рубля в 2015 г. приоткрыло окно возможностей для российских производителей. На отечественных поставщиков стали обращать внимание. Научно-производственное предприятие «АХТУБА» – это современный завод, ориентированный на производство продукции в рамках импортозамещения. Созданное в 2005 г. предприятие является активным участником рынка высокотемпературного металлургического и нефтехимического оборудования. Пройдя сложный путь проб и ошибок, российский поставщик реакционных нефтехимических труб делает первые шаги на этом рынке.

В настоящее время ведутся работы по повышению производительности и увеличения объемов изготовления трубных заготовок повышенного качества, а также исследования по получению трубных заготовок с заданными физико-химическими и технологическими свойствами.

В рамках программы модернизации производственных площадей завода, курируемой фондом промышленности

Волгоградской области, при поддержке губернатора Волгоградской области А. Бочарова осуществляется глубокая модернизация всех технологических переделов. Это позволит осуществлять выпуск продукции высокого качества на уровне мировых стандартов и даст возможность получать не полупродукт, а комплектные узлы печей пиролиза и установок парового риформинга для глубокой переработки нефтепродуктов.

Научно-производственной программой развития предприятия предусматривается проведение работ по исследованию влияния технологических факторов на получение заданной структуры трубных заготовок, а также по изготовлению заготовок из сталей с предельно низким содержанием углерода, микролегированию и другим технологическим операциям. Осваивается также изготовление трубных заготовок из специальных чугунов и сталей для нужд других отраслей промышленности.

Существуют трудности, которые невозможно решить в рамках одного предприятия. Проблема заключается в отсутствии государственных стандартов на данные виды продукции, а также на жаропрочные марки стали и сплавы, из которых они изготавливаются. В настоящее время имеется большое количество разнообразных патентов практически на одни и те же сплавы, технические условия похожие друг на друга, как братья-близнецы.

Это – итог отсутствия государственных стандартов в этой отрасли. Текущая задача всех участников отрасли не пытаться извлечь сиюминутную прибыль, а создать комплекс нормативной технической документации и узаконить ее на государственном уровне, снять все вопросы по преимуществу различных профильных ведомств и фирм на применение жаропрочных сплавов. Необходимо создать единое правовое поле для производителей и потребителей реакционных труб.

Мы видим решение проблемы в создании отраслевой ассоциации производителей продукции из жаропрочных марок сталей с единым исследовательским центром.

В состав данной ассоциации должны войти производители реакционных труб, фасонных отливок и институты, обладающие необходимыми компетенциями. Необходимо обобщить и разработать единый стандарт и марочник сталей для данных видов продукции. Ассоциация как единый центр должна стать посредником между производителями, потребителями и мировыми лицензиарами. ЗАО НПО «АХТУБА» предлагает диалог всем заинтересованным лицам и готово к сотрудничеству.