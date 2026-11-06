5-й юбилейный Конгресс NEFT 4.0 соберет 15-16 марта в Санкт-Петербурге топ-менеджеров нефтегазохимических компаний России и СНГ, разработчиков и производителей, чьи решения напрямую влияют на операционную эффективность. В 2027 году акцент сделан на практическом применении ИИ в промышленности и технологических горизонтах до 2030 года, включая управление изменениями и компетенции будущего.

Когда искусственный интеллект переходит из пилотов в повседневную практику, а эффект от цифровизации измеряется десятками миллиардов рублей, особенно важно понимать, какие решения масштабируются и что за ними стоит в цифрах. Так, «Газпром нефть» разрабатывает чат-помощника на базе ИИ, который анализирует данные из более чем 200 источников и предлагает инженерам сценарии оптимизации добычи.

При этом в отрасли нарастает осознание: не «как внедрить», а «как не навредить». Как отмечал на Конгрессе NEFT 4.0 2026 делегат Вадим Долматов (КОНКОР): «Искусственный интеллект – это не панацея, и его нужно ограничивать. Главная задача на ближайшую перспективу – как локализовывать ошибки, минимизировать пагубное влияние, если инструмент дает неверные советы».

Именно этот баланс между масштабированием проверенных решений и выстраиванием защитных механизмов станет одной из центральных тем юбилейного Конгресса NEFT 4.0 2027. В рамках открывающей панели:

Дмитрий Изотов (Центр компетенций технологического развития ТЭК при Минэнерго России) представит доклад о системе ГенИИ как важнейшем факторе повышения производительности труда в нефтегазовой отрасли;

Валентин Решетник, (Газпром ЦПС) разберет, как ИИ меняет управление проектными данными в капитальном строительстве, сегменте, где объем информации и цена ее потери традиционно максимальны;

Евгений Грохотов (Газпром трансгаз Томск) поделится опытом применения ИИ в управлении газотранспортным предприятием;

Николай Крушельницкий (Казаньоргсинтез (СИБУР)) осветит вопросы цифровизации и развития инструментов ИИ в контексте промышленного применения.

Однако технологический суверенитет и операционная эффективность завтрашнего дня зависят в первую очередь от скорости адаптации отраслевых процессов и компетенций под новые ИИ-решения. Ответ на этот вызов задаст стратегическая панель NEFT 4.0 2027. Виктор Котежеков (Газпром нефть) расскажет о партнерстве для реализации значимых технологий инженерного применения ИИ в промышленных отраслях. А Роман Барашкин (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) представит гибридную модель и цифровые инструменты формирования устойчивого кадрового потенциала с учетом индустриальных, образовательных и технологических аспектов.

Нефтегазовая отрасль прошла точку, в которой достаточно было начать цифровую трансформацию. Теперь важные вопросы – как удерживать темп, масштабировать то, что работает, и не воспроизводить чужие ошибки на собственной инфраструктуре.

На протяжении пяти лет NEFT 4.0 создает пространство, где компании могут сопоставить реальные производственные задачи с решениями рынка, оценить потенциальный эффект от их внедрения и выбрать надежных партнеров. Узнать больше https://sh.sbproect.ru/1ln