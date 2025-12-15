Автор: Михаэль Имри Гев (Консультант по вопросам коррозии металлов и применения материалов); Опубликовано на портале «Химическая техника», декабрь 2025

А вы ноктюрн сыграть могли бы

на флейте водосточных труб?

Владимир Маяковский, 1913 г.

Автор выбрал модную и актуальную тему. Пиши, что хочешь. А после того, как окунули читателя во многие (наверняка не все!) нерешённые проблемы коррозии, и вовсе расширил себе поле действия: и история, и философия, и искусство, и литература. Вот до поэзии и юмора не дошло. А ведь именно они являются высочайшим показателем интеллекта, со слов самого Автора. А что с музыкой? Автор наверняка ведь и это умеет и знает …. А надо ли это всё, чтобы ответить на очень конкретный вопрос. Поэтому и статья получилась нестандартной, даже длинноватой. Я читал её три с половиной часа. Успел бы сварить хороший борщ за это время. Я высказываю свою точку зрения, поэтому каждый, прочитавший статью А. Гройсмана, может поделиться своими впечатлениями.

А пишу я исключительно потому, что сегодня исчезло понятие дискуссии. Ну не хотят люди спорить. Что, никому истина не нужна? Или все стали политкорректны? Чтоб не обидеть? А мы интеллигентно…

Мне вспоминаются полезные и тонкие дискуссии в журнале «Защита Металлов» в 1970-1980-х годах. Они заставляли авторов публикаций думать глубже, основательнее, под другими углами, другими связями, с других позиций… Так рождалось понятие ИСТИНЫ.

А мне видны подводные и надводные камни в статье А. Гройсмана. Итак…

За две недели с момента публикации, статью прочитали (или просто просмотрели?) 517 человек. И каждый день их число растёт. Ух ты, может это количество перейдёт когда-нибудь в качество?! И что, неужели ни у кого из 517 читателей не нашлось вопросов? Куда вы бежите? Остановитесь, поразмышляйте. Вы получили, что хотели после чтения статьи? И да, и нет.

В отличие от Автора попытаюсь быть кратким. Иначе дискуссия превратится в perpetuum mobile. Хотя электронная версия журнала Химическая Техника «вытерпит всё». Затрону несколько аспектов, которые меня взволновали.

1. Автор много пишет об аналогии нейросетей с нейронами в нашем мозге. Собственно, это центральная тема, которая позволяет функционировать машине как искусственному интеллекту. Но … если я не нейробиолог, и не компьютерщик, и не математик–логик, я не способен физически ощутить, как выглядит эта нейросеть, как к ней подступить. Кто именно создаёт алгоритм ИИ? Как он это делает физически? Для меня это неосязаемая сущность, скажем как энтропия, которая как бы присутствует в каждом теле, но измерить, а значит, понять невозможно. Автор не сделал усилий, чтобы доходчиво объяснить физическую сущность нейронных сетей, как они выглядят, как устроены, как их создавать. Всё-таки журнал Химическая Техника для инженеров … А нам инженерам надо всё чётко, без «философии». Двигаемся дальше.

2. Кто из писателей-фантастов писал про искусственный интеллект?

Автор дал всего лишь два примера: Мэри Шелли — «Франкенштейн» (прообраз искусственного разума) и Карел Чапек — «R.U.R.» — ввёл само слово «робот». А ведь научная фантастика «кишит» классиками. Роберт Хайнлайн («Луна — суровая хозяйка» — самосознающий компьютер), Артур Кларк («2001: Космическая Одиссея»), Айзек Азимов — один из главных авторов темы ИИ («Я, робот», «Обнажённое солнце» — ввёл Три закона робототехники), Филип К. Дик («Мечтают ли андроиды об электроовцах?» — граница между человеком и машиной), Аркадий и Борис Стругацкие — «Понедельник начинается в субботу», «Жук в муравейнике» — ИИ и сверхразум), Александр Беляев — «Властелин мира» (ранние идеи управления сознанием), Иван Ефремов — размышления о разуме и техноцивилизации.

Я не говорю о современных авторах: Уильям Гибсон, Нил Стивенсон, Иэн М. Бэнкс, Тед Чан, Кадзуо Исигуро.

Доктор Гройсман, не пожалейте время, почитайте их. Ведь всё, что пишут фантасты, сбывается. Кроме того, фантазии писателей иногда позволяют превратить сухой материал ИИ (нейросети) в увлекательную игру разума. Идём дальше.

3. Автор предлагает использовать нейронные сети для решения коррозионных задач. И привёл несколько примеров. Опять же, в общем смысле, без конкретных цифр. Нет, примеры кинетических измерений и вычислений, и расчёта минимальной эффективности коррозионных ингибиторов важны. Кстати, меня удивляют те учёные (Ростовский университет, Газпром, Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина), которые постоянно публикуют свои достижения о 95% эффективных ингибиторах. Может, и, правда, не надо так много?! В литературе такие методы подхода не описаны. Хотя мы можем их найти в книгах Автора на английском и на иврите. Но кто у нас читает на английском? А на иврите? Так что? Идти в синагогу переводить у раввинов?

А мы пробовали использовать нейросети. Да-да, пробовали, именно при расчёте скоростей коррозии электрохимическими и гравиметрическими методами. Вы знаете, сколько было ошибок у этих нейросетей??? … И в формулах, и в расчётах, и в выводах. Всё время надо было перепроверять и исправлять. Короче, мне это не облегчило, а усложнило работу. Понимаю, это может быть только начало. Но что Вы предлагаете? Как двигаться нам, коррозионистам?

Обещал быть кратким. Еле-еле три странички как ответ на авторские тридцать три страницы с библиографией. Конечно, было бы интересно, если бы и другие читатели (а их 517 только сегодня 14 декабря 2025 года!) написали бы своё впечатление и высказали мнение о статье доктора Гройсмана.