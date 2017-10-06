Дайджест новостей 5 октября ПМГФ-2017

5 октября состоялся официальный обход выставки VII Петербургского Международного Газового Форума заместителем председателя Правления ПАО «Газпром», членом Совета директоров ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым и другими почетными гостями. Делегация осмотрела экспозиции внутри павильона и на уличной площади, а также посетила стенды «Газпром газомоторное топливо», «Роснано», Uniper и других компаний.​

На стенде Пермского края Губернатор края Максим Решетников представил Виталию Маркелову компании региона и разработки «НПО «Искра», кластера «Фотоника», технологию «ИнтроСкан Технолоджи» и проект «Чусовского завода по восстановлению труб» – одного из первых проектов, реализованных на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР Чусовой).

Ключевое мероприятие VII Петербургского международного газового форума – пленарное заседание «Роль российского газового комплекса в мировом энергетическом балансе» – собрало представителей власти и бизнеса, ученых, руководителей топливных компаний.

Участников сессии поприветствовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко: «Петербург не случайно выбран для этих инициатив – город обладает огромным интеллектуальным потенциалом, способен в сжатые сроки выпускать инновационную продукцию. Мы выполняем важнейшие задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, по освоению арктической зоны, разработке шельфов».

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев поздравил участников с открытием VII Петербургского международного газового форума от имени председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Заместитель председателя также рассказал о роли природного газа в мировом энергетическом балансе и перспективах его использования: «Баланс стоит на трех «китах» – это конкурентоспособность, безопасность и экологичность. На этих факторах строится стратегия «Газпрома» как крупнейшей компании в мире по добыче и экспорту газа». Александр Медведев отметил, что в первой половине 2017 года рост потребления газа составил около 6%, импорт вырос более чем на 22 млрд куб., за 2016-2017 года импорт газа составит около 60 млрд куб. м, что сопоставимо с мощностью «Северного потока-2», который начнет работу в 2019 году. «Россия находится в уникальном положении: доля природного газа в энергобалансе страны составляет 52%, доля угля – 13%. Вы можете стать убедительным голосом в мире – важно, чтобы его услышали», –заявил модератор заседания, руководитель консультационной компании Lambert Energy Филип Ламберт.

Одиннадцатый ежегодный автопробег грузовой и легковой техники на газомоторном топливе «Голубой коридор – 2017: Иберия-Балтия» завершился 5 октября на ПМГФ-2017. На финише участников автопробега приветствовал член Совета директоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и руководитель компании Uniper Клаус Шефер. «Пробег показал, что природный газ – это топливо, на котором можно жить, работать, перевозить людей и грузы. Сжиженный природный газ – это будущее, – сказал Виталий Маркелов. – Автопробег продемонстрировал наличие газомоторных коридоров в Западной Европе и Европейской части России. Следующий этап – развитие газомоторной заправочной инфраструктуры на международном транспортном маршруте Европа – Западный Китай. Поэтому в 2018 году автопробег «Голубой коридор» отправится в Санкт-Петербург из Пекина». Клаус Шефер добавил, что автопробег доказал: газ – идеальное топливо не только для коротких переездов, но и для длительных маршрутов. «Будущее за сжиженным, компримированным газом, в принципе за газом», – убежден Клаус Шефер. Также Виталий Маркелов сообщил, что в ближайшие годы планируется строительство 8 криоавтозаправочных станций на участке Москва – Санкт-Петербург, которые обеспечат заправку транспорта сжиженным природным газом.

Об опыте использования природного газа в транспортной отрасли рассказали эксперты на конференции «Мировой опыт применения природного газа на транспорте: тенденции, безопасность, экологичность». Основной темой выступления спикеров стала передача мирового опыта крупнейших передовых газомоторных ассоциаций. Генеральный секретарь Газомоторной Ассоциации Европы Андреа Джерини рассказал о преимуществах СПГ: «Сжатый и сжиженный природный газ – топливо будущего. Уже сегодня необходимо создавать максимальные условия для распространения биотоплива повсеместно. Европа очень озабочена экологичностью топлива и, вместе с этим, его экономичностью. Мы провели исследования, доказывающие, что природный газ гораздо выгодней и экологичней дизельного топлива».

Первый секретарь посольства Италии в России Никола Йованик отметил, что Россия активно ищет пути развития для своих энергетических ресурсов, и Италия готова к совместной работе и обмену разработками и технологиями с Россией: «Правительства наших стран находятся в постоянном диалоге, сейчас мы планируем поделится знаниями, локализовать производства и тем самым помочь российской промышленности».

Представитель NGV Communication Group в Южной Америке Клаудио Кохан рассказал, что лидерами по использованию автомобилей на газомоторном топливе стали Аргентина и Бразилия. В Аргентине уже 2 млн автомобилей используют компримированный природный газ, построены 2000 заправочных станций. В Бразилии показатели чуть ниже – 1718 млн машин.

Представитель интеллектуальных транспортных систем Японии Хиро Хашимото призвал на помощь специалистов со всего мира для развития КПГ и СПГ, тем более что за последние годы Япония отменила ряд ограничений, не позволяющих внешним компаниям попасть на рынок страны. «Мы стагнируем в этой области, хотя заинтересованы и готовы использовать более экологичные виды топлива, а для этого нам нужна помощь профессионального сообщества. Я готов стать связующим звеном и помочь компаниям работать на нашем рынке», – сообщил Хашимото.

На конференции «День Газпромбанка. Территории сотрудничества» участники дискуссии обсудили вопросы финансирования энергетической отрасли, ситуацию на мировых финансовых рынках, влияние на экономику России финансовой ситуации в США, Китае и странах Евросоюза. Главный эксперт Центра экономического прогнозирования Егор Сусин отметил связь экономики Китая и России: «Для России сейчас вопрос экономического роста Китая очень значим, потому что именно Китай обеспечивает значительный прирост спроса на энергоресурсы и, в первую очередь, на нефть».

Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики России провел заседание на ПМГФ, где эксперты рассказали о мероприятиях 2017 года, подвели промежуточные итоги работы за прошедший период, поделились результатами взаимодействия с вузами по сбору научных разработок для каталога, а также обсудили опыт сотрудничества вузов и компаний в НИОКР. Представители Молодежного совета и Совета ветеранов при Министерстве энергетики Россиидоговорились о проведении совместного заседания в апреле 2018 года на Национальном нефтегазовом форуме в Москве.

На круглом столе «Единая система газоснабжения Евразии от Пекина до Парижа» в рамках ПМГФ-2017 эксперты обсудили производство и хранение биогаза. По словам доцента кафедры «Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Марии Хайдиной содержание серы в биогазе может различаться в разы, поэтому он нуждается в дорогостоящей процедуре очистки: «Проблема в том, что европейские производители биогаза игнорируют эти моменты. Вопрос контроля качества биотоплива остается открытым. Понятно, что Европа стремится избавиться от российского газа, но при таком подходе под удар попадает целостность системы хранения газа».

«В мире еще не сложилась практика по использованию биогаза, нет опыта и вариантов решения проблем, которые очевидны уже сейчас. Думаю, что на то, чтобы биогаз стал реальной альтернативой традиционным видам топлива, и в том числе природному газу, уйдут десятилетия», – заключил заместитель начальника производственно- технологического отдела Управления по подземному хранению газа Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ПАО «Газпром» Никита Барсук.

В «Экспофоруме» состоялся круглый стол «Использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива. Развитие газомоторной инфраструктуры». На встрече эксперты говорили о том, что в России мешает повсеместному использованию природного газа в качестве моторного топлива и какие существуют меры для стимуляции этого процесса. Одна из причин, которая сдерживает массовый переход транспорта на газ, – нехватка газомоторной техники, ее дороговизна и сложности в сервисном обслуживании.

Актуальные тенденции рынка сжиженного углеводородного газа (СУГ) обсудили на конференции «Рынок СУГ: движение к открытости. По итогам 2016 года производство СУГ в России достигло 15,8 млн тонн. Рост ресурсной базы составил примерно 600 т тонн. По итогам 7 месяцев 2017 года по сравнению с прошлым годом производство товарных СУГ осталось на прежнем уровне (8,9 млн т), производство ШФЛУ сократилось на 200 тыс. тонн (6,3 млн т), а отгрузка ШФЛУ на пиролиз сократилась на 0,4 млн тонн, то есть суммарная ресурсная база уменьшилась на 600 тыс. тонн.

«Трубная металлургическая компания», один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, в рамках ПМГФ заключила соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с «Газпром бурение». Согласно документу ТМК становится ключевым поставщиком всего сортамента стальных бурильных труб, которые «Газпром бурение» активно использует для бурения скважин на месторождениях по всей России. Срок действия соглашения – до 2022 года включительно.