Информационно-издательский центр «КХТ» выпускает журналы:

«Компрессорная техника и пневматика» (КТП) – ежемесячный журнал, который освещает вопросы разработки,изготовления и эксплуатации компрессорной техники и пневматических систем.Журнал не имеет аналогов в России и других странах СНГ и предназначен для руководителей, инженерно-технических и научных работников предприятий, сотрудников отделов маркетинга и сбыта, а также для студентов, и аспирантов вузов; Периодичность выхода – 8 раз в год.

«Химическая техника» (ХТ) – ежемесячный журнал, (последнее число месяца) адресованный главным специалистам промышленных предприятий знакомит читателей с отечественным и зарубежным оборудованием для, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности и последними достижениями в этой области. В журнале также освещаются вопросы модернизации и ремонта, прочности и надежности, промышленной экологии, борьбы с коррозией, методы контроля и диагностики ресурсосбережения и другие актуальные проблемы.

Журналы распространяется по подписке через агентство «Роспечать», «Агентство Подписки и Розницы», (РФ, страны Балтии, ближнее и дальнее зарубежье), высылается заинтересованным компаниям, а также распространяется на выставках, конференциях, совещаниях и других мероприятиях подобного рода.