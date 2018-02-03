Химическая техника №1/2018

Содержание

Ремонт и модернизация

ЖеляевЕ.С., КораблеваМ.С., Сырцова А.В. Стационарные комплексы мойки трубных пучков

ШамекоС.Л., Суфиянов Р.М. Модернизация системы уплотнений турбоагрегата в производстве этилена

Поликарпов В.В. Внедрение инновационных технологий устранения утечек под давлением на предприятиях ТЭК

Автоматизация и метрология

Полковников М.А. Метрологический статус образцов для ультразвукового контроля

Насосы, компрессоры

Исупова О. Насосы Amarex для безопасной транспортировки любых стоков

Водоподготовка

Хасанова Д.И. Решение проблем биообрастаний реагентами «АкваКомплекс»

Казимиров Е.К., Казимиров О.Е. Опыт промышленного использования электрохимического способа водоподготовки для систем оборотного водопользования

Промышленная экология

Чекалов Л.В., Гузаев В.А. Развитие газоочистного и пылеулавливающего оборудования

Буренин В.В. Защита атмосферного воздуха от загрязнения пылегазовоздушными выбросами

Энергоэффективность

МаксимовА.В., Васютин И.Е. Опыт эксплуатации газотурбинных установок японского концерна Kawasaki Heavy Industries, Ltd

Карт М.А., Карт Б.М., Войтович В.А., Захарычев Е.А., Шварев Р.Р. Использование аппаратов вихревого слоя для получения водомазутных эмульсий

Технологии

Курило Е.Ю., Панютина П.Е., Нижегородцев Д.В., Харламова А.С. Модернизация системы разделения двух несмешивающихся жидкостей в состоянии покоя

ХТ-новости

ДубовА. Медные катализаторы восстановилиуглекислый газ до чистого этилена