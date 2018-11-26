Химическая техника №10/2018

Содержание
Насосы, компрессоры
Волков А.В., Парыгин А.Г., Вихлянцев А.А. Анализ перспективных направлений совершенствования насосных агрегатов нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств
Буренин В.В. Новые конструкции вентиляторов для производственных помещений предприятий
Кулдышев А.К. ГОСТ 32600–2013 игнорирует опыт российских инженеров
Промышленная экология
Организация коммерческих узлов учета безнапорных стоков
Тепло- и массообменное оборудование
Ефанов К.В. О возможности повышения эффективности аппаратов воздушного охлаждения газа применением привода с соосными колесами вентилятора
Мониторинг и диагностика
Бычков Е.В. Спектральный анализ состояния асинхронных электродвигателей на компрессорных станциях
Крюков О.В. Особенности проведения диагностики действующих трубопроводов в местах пересечения со строящимися газопроводами
Лукашевский М.К. Отечественное оборудование для контроля герметичности
Технологии
Советин Ф.С., Гартман Т.Н., Иванова А.Н., Шакина Э.А., Павлов А.С. Разработка компьютерной модели крупнотоннажной технологической схемы получения стирола
Гартман В.Л., Афанасьев С.В. Моделирование двухслойного реактора сероочистки
Выставки, конференции
Итоги международной выставки «Химия-2018»