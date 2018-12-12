Химическая техника №11/2018

Содержание

Диагностика и мониторинг

Бирюков Д.С., Федотов Д.Г. Автоматические системы управления положением зоны прокалки вращающихся печей на базе тепловизоров

Горчатов О.В., Пилин Б.П. Оценка качества металла корпусов колонн, сосудов и аппаратов при обнаружении разнотолщинности их стенок при ультразвуковой толщинометрии

Ремонт и модернизация

Антоненко И.Н. 40 лет RCM: этапы развития надежностно-ориентированного ТО

Автоматизация и метрология

Марсо Ф. Индустрия 4.0 стирает границы между физическим и цифровым миром

Трубопроводная арматура

Мороз В.В., Логанов Ю.Д. Синтез конструкций шарового крана и механического привода

Каграманов Г.Г., Гуркин В.Н. Влияние технологических параметров на работу мембранных газоразделительных систем извлечения гелия из природного газа

Новые материалы

Гребе Ю.И., Лошадкин Д.В., Халявкин А.А. Термохимическая эрозия внутренней поверхности переходников формующей головки при экструзионном производстве полимерных антифрикционных композитов

Выставки, конференции

Итоги выставки PCVExpo

Большие перспективы