Химическая техника №3/2018

Содержание
Трубопроводная арматура
Бирюков Д.С. Критический инжиниринг. Специальная запорно-регулирующая арматура для процессов нефтепереработки и нефтехимии
Насосы, компрессоры
Кобзев А.А. Особенности применения винтовых насосов на нефтяных и мазутных терминалах
Швиндин А.И., Кацов С.Н., Кухто Ю.Г. Нефтяные магистральные насосы нового поколения в работе
Диагностика и мониторинг
Кузьмин А.Н., Иноземцев В.В., Прохоровсeий А.С., Аeсельрод Е.Г., Кац В.А. Технология беспороговой регистрации данных акустической эмиссии при контроле промышленных объектов
Автоматизация и метрология
Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия приступают к «Индустрии 4.0»
Муравьев С.В. Автоматизация НПЗ в Казахстане: основные направления
Крюков О.В. Организация технологических процедур измерения расхода газа на базе метрологических центров
Безопасность и надежность
Ткаченко А. О статье «Кибербезопасность АСУ ТП и сертификация импортного программного и аппаратного обеспечения»
Петрина Л.С. К вопросу об идентификации ОПО
Стандартизация и сертификация
Курило В.И. Новые нормативные документы по сварке
ХТ-новости
Энергия ядерного синтеза, как на солнце: проект ИТЭР делает ставку на гелиевые компрессоры от Sauer Compressors.
Выставки, конференции
Андриянова П. Летом будет лучше?
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