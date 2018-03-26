Химическая техника №3/2018

Содержание

Трубопроводная арматура

Бирюков Д.С. Критический инжиниринг. Специальная запорно-регулирующая арматура для процессов нефтепереработки и нефтехимии

Насосы, компрессоры

Кобзев А.А. Особенности применения винтовых насосов на нефтяных и мазутных терминалах

Швиндин А.И., Кацов С.Н., Кухто Ю.Г. Нефтяные магистральные насосы нового поколения в работе

Диагностика и мониторинг

Кузьмин А.Н., Иноземцев В.В., Прохоровсeий А.С., Аeсельрод Е.Г., Кац В.А. Технология беспороговой регистрации данных акустической эмиссии при контроле промышленных объектов

Автоматизация и метрология

Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия приступают к «Индустрии 4.0»

Муравьев С.В. Автоматизация НПЗ в Казахстане: основные направления

Крюков О.В. Организация технологических процедур измерения расхода газа на базе метрологических центров

Безопасность и надежность

Ткаченко А. О статье «Кибербезопасность АСУ ТП и сертификация импортного программного и аппаратного обеспечения»

Петрина Л.С. К вопросу об идентификации ОПО

Стандартизация и сертификация

Курило В.И. Новые нормативные документы по сварке

ХТ-новости

Энергия ядерного синтеза, как на солнце: проект ИТЭР делает ставку на гелиевые компрессоры от Sauer Compressors.

Выставки, конференции

Андриянова П. Летом будет лучше?

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