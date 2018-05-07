Химическая техника №4/2018

Содержание

Уплотнительная техника

Березин С.В., Кампаниелло Р. Новая конструкция торцовых уплотнений для тяжелых условий эксплуатации в нефтегазовом секторе

Диагностика и мониторинг

Зубкова С.Ю., Романов Р.А. Диагностика оборудования нефтехимических предприятий по анализу масла и смазок

Гумеров Р.Р., Гвритишвили Т.Т., Мардашов Д.В., Исламов Ш.Р. Лабораторные методы и устройства для исследования блокирующих составов глушения скважин

Модернизация и ремонт

Бычков Е.В. Альтернативные источники энергии для удаленных потребителей

Насосы, компрессоры

Полунин В.М. Химические нефтяные насосы по API 610

Агауров С.Ю., Ласкин И.Н. Опыт разработки оптимальных газовых эжекторов

Оборудование для производства удобрений

Каттерфельд А., Дратт М., Киршнек К., Фуртманн Р., Фельтен Н., Сергиенко Н., Хлопенков С. Анализ ударных сил, действующих на гранулы удобрения при транспортировке ковшовым элеватором

Автоматизация и метрология

Крюков О.В. Новые технологии и аппаратные средства для поверки высокоточных расходомеров в рабочих условиях

Новые материалы

Мурзаханов Г.Х., Цой В.Э., Щугорев В.Н. Исследование масштабного фактора в композитах нефтегазового комплекса

Аналитика

Артамонова А.Ю. «Ямал СПГ» и «Сахалин Энерджи»: производство и отгрузка

Промышленная экология

Буренин В.В., Воробьев Д.К. Очистка и обезвреживание воздуха производственных помещение химических предприятий

Выставки, конференции

Проблемы химического и нефтегазового машиностроения обсудили в Госдуме РФ

Итоги конференции INTRA-TECH & ПРОЕКТО

Инжиниринг

Долгирев О.М. Создание испытательной лаборатории в малой инжиниринговой фирме