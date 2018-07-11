Химическая техника №6/2018

Содержание
Промышленная экология
Погодин В.К. Особенности решения проблемы обеспечения экологической безопасности оборудования, эксплуатируемого под высоким давлением
Диагностика и мониторинг
Горчатов О.В., Пилин Б.П., Пономарева М.В. Состояние и перспективы развития современных методов неразрушающего контроля для диагностики и оценки технического состояния технологического оборудования
Ремонт и модернизация
Верюгин М.В. Обслуживание болтовых соединений с контролируемым моментом затяжки
Бирюков Д.С. Конструирование и промышленная кооперация как ключевые компетенции современной инжиниринговой компании
Автоматизация и метрология
Крюков О.В. (НГТУ им. Р.Е. Алексеева). Обоснование технических нормативов метрологического обеспечения при проектировании нефтегазовых объектов
Выставки, конференции
Конгресс производителей минеральных удобрений в Батуми
Жураев Н.Ё. (АО «Navoiyazot»). АО «Navoiyazot» – активное развитие
В отеле InterContinental состоялась ежегодная встреча руководителей служб капитального строительства нефтегазовых компаний
Российский нефтегазохимический форум и XXVI международная выставка «Газ. Нефть. Технологии»
Оборудование для производства удобрений
Ефанов К.В. (ООО «Гагарин-инжиниринг»). Перемешивающее устройство с соосными пропеллерными мешалками противоположного вращения
Информация
Афанасьев С.В. (ФГБОУ Тольяттинский государственный университет). Опыт борьбы с недобросовестной конкуренцией
Поздравляем с юбилеем!
Олегу Борисовичу Микерину 60 лет
Борису Петровичу Пилину 80 лет
Игорю Яковлевичу Сухомлинову 80 лет