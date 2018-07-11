Химическая техника №6/2018

Содержание

Промышленная экология

Погодин В.К. Особенности решения проблемы обеспечения экологической безопасности оборудования, эксплуатируемого под высоким давлением

Диагностика и мониторинг

Горчатов О.В., Пилин Б.П., Пономарева М.В. Состояние и перспективы развития современных методов неразрушающего контроля для диагностики и оценки технического состояния технологического оборудования

Ремонт и модернизация

Верюгин М.В. Обслуживание болтовых соединений с контролируемым моментом затяжки

Бирюков Д.С. Конструирование и промышленная кооперация как ключевые компетенции современной инжиниринговой компании

Автоматизация и метрология

Крюков О.В. (НГТУ им. Р.Е. Алексеева). Обоснование технических нормативов метрологического обеспечения при проектировании нефтегазовых объектов

Выставки, конференции

Конгресс производителей минеральных удобрений в Батуми

Жураев Н.Ё. (АО «Navoiyazot»). АО «Navoiyazot» – активное развитие

В отеле InterContinental состоялась ежегодная встреча руководителей служб капитального строительства нефтегазовых компаний

Российский нефтегазохимический форум и XXVI международная выставка «Газ. Нефть. Технологии»

Оборудование для производства удобрений

Ефанов К.В. (ООО «Гагарин-инжиниринг»). Перемешивающее устройство с соосными пропеллерными мешалками противоположного вращения

Информация

Афанасьев С.В. (ФГБОУ Тольяттинский государственный университет). Опыт борьбы с недобросовестной конкуренцией

Поздравляем с юбилеем!

Олегу Борисовичу Микерину 60 лет

Борису Петровичу Пилину 80 лет

Игорю Яковлевичу Сухомлинову 80 лет