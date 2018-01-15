22 марта INVENTRA проведет Пятнадцатую международную конференцию «Полиэтилен. Полипропилен 2018» в Москве в отеле «Балчуг Кемпински».

Сегмент упаковки из ПЭ и ПП – неизменный драйвер развития полимерной индустрии. Отрасль остается перспективной в условиях продуктового эмбарго, вдобавок к этому, после запуска новых нефтехимических производств количество потребляемой упаковки для сырья возрастет в разы. В то же время существует ряд негативных тенденций, связанных с вопросами экологии. Еще неизвестно, чем обернутся различного рода ужесточения и запреты для представителей рынка, например, производителей пакетов из ПЭ?

Как и в предыдущие годы, схема ценообразования, нехватка материалов специальной химии и добавок отечественного производства – моменты, требующие особого внимания. При грамотной поддержке государства и регулирующих органов, а также конструктивном диалоге между всеми заинтересованными сторонами, отрасль может найти правильный вектор развития и преодолеть кризис.

Дополнительную информацию о предстоящем мероприятии можно получить по тел.: +7 (495) 276-77-88, +7 (495) 797-49-07 или E-mail: org@creonenergy.ru.