12 декабря компания CREON Chemicals проведет Двенадцатую международную конференцию «Сера и серная кислота 2017» в Москве в отеле «Балчуг Кемпински».

Темы к обсуждению:

Каковы тенденции развития мирового и российского рынков серы и серной кислоты?

Какова ценовая конъюнктура мирового и российского рынков серы и серной кислоты?

Осваиваются ли альтернативные способы применения серы?

Перспективны ли новые технологические решения для производства серы и серной кислоты?

Как способствовать развитию логистических схем экспорта серы?

Дополнительную информацию о предстоящем мероприятии можно получить по тел. + 7 (495) 276-77-88 или e-mail: org@creonenergy.ru