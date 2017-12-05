12 декабря компания CREON Chemicals проведет Двенадцатую международную конференцию «Сера и серная кислота 2017» в Москве в отеле «Балчуг Кемпински».
Темы к обсуждению:
- Каковы тенденции развития мирового и российского рынков серы и серной кислоты?
- Какова ценовая конъюнктура мирового и российского рынков серы и серной кислоты?
- Осваиваются ли альтернативные способы применения серы?
- Перспективны ли новые технологические решения для производства серы и серной кислоты?
- Как способствовать развитию логистических схем экспорта серы?
Дополнительную информацию о предстоящем мероприятии можно получить по тел. + 7 (495) 276-77-88 или e-mail: org@creonenergy.ru