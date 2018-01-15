23 марта CREON Energy проведет специализированную конференцию «Транспортировка и хранение сжиженных газов 2018» в Москве в отеле «Балчуг Кемпински».

«Россия способна и должна занять на рынке сжиженного природного газа достойную нишу, при этом нужно активно формировать спрос и внутри нашей страны» – с таким заявлением выступил президент РФ В.В.Путин в декабре 2017 года на открытии завода «Ямал СПГ».

Ситуация, при которой стоит глобальная задача развивать собственные мощности по сжижению природного газа в ускоренном режиме, подразумевает под собой создание условий по производству оборудования для транспортировки и хранения. И только после этого отечественные промышленные предприятия, работающие по данному направлению, могут быть загружены новыми проектами. Однако такой процесс, по неутешительным оценкам экспертов, может занять не один год. При этом необходимость ознакомления с опытом иностранных компаний возрастает пропорционально поставленным масштабным задачам.

Помимо растущего спроса на СПГ и нашего желания запрыгнуть в уходящий поезд, не стоит забывать и о профицитном российском рынке сжиженного углеводородного газа (СУГ). Рост объемов его производства опережает внутреннее потребление и способствует увеличению экспортных потоков, в том числе на уже ставший премиальным рынок Украины. Вопросы поиска новых путей транспортировки и возможностей использования подземных резервуаров для разгрузки ж/д путей по-прежнему актуальны, не говоря уже о проблемах с эксплуатацией и обслуживанием газовых баллонов.

Дополнительную информацию о предстоящем мероприятии можно получить по тел. + 7 (495) 276-77-88 или e-mail: org@creonenergy.ru