Взлетная полоса «Азота»

Ты помнишь, как все начиналось…

Все началось в далеком 1954 году, когда в степи на месте бывшего военного аэродрома стартовало строительство Невинномысского азотно-тукового завода. Бетонная полоса аэродрома была длинная, широкая и ровная, как стол, а вокруг – раздолье степи и буйство трав. Вот с этой взлетной полосы и брал разбег для будущего взлета «Азот». Однако днем рождения предприятия считается 2 августа 1962 года, когда здесь была получена первая партия аммиака. За 55 лет в жизни предприятия были взлеты и падения, строились новые корпуса, запускались новые цехи, а само предприятие с каждым годом все дальше и дальше шагало в степь.

Сегодня «Невинномысский Азот» – один из крупнейших в России производителей азотных удобрений и единственный в стране производитель синтетической уксусной кислоты, метилацетата, поливинилового спирта. Кроме того, здесь размещены крупнотоннажные установки для получения метанола, винилацетата и бутилацетата.

С вхождением в 2001 году в состав «ЕвроХима» предприятие как бы обрело второе дыхание. Была разработана стратегическая программа развития производства. Приоритет отдан внедрению современных технологий, снижению энергозатрат, решению экологических проблем, повышению качества выпускаемой продукции.

Сейчас «Невинномысский Азот» продолжает динамично и уверенно развиваться, являясь флагманом «ЕвроХима». В продуктовой линейке предприятия появились новые названия, самый значимый новичок – меламин. Именно в Невинномысске впервые в России в 2012 году освоили производство этого ценного импортозамещающего товара.

«Азот» сегодня

На предприятии активно ведутся реконструкция и техническое перевооружение производств. Наиболее значимым инвестиционным проектом, реализованным за последние годы на предприятии, стала реконструкция цеха карбамида и строительство установки по производству меламина. Общий объем инвестиций составил 10,69 млрд. рублей. С момента вывода установки по производству меламина на проектную мощность «Невинномысский Азот» способен закрыть все существующие потребности российского рынка в данном продукте, что позволит полностью отказаться от его импорта. Чтобы увеличить объем выпускаемой продукции в цехе № 5 по производству неконцентрированной азотной кислоты, подверглись техническому переоснащению работающие там агрегаты унифицированной кислотной линии (УКЛ). В котлах-утилизаторах нитрозного газа был проведен монтаж регулируемой байпасной заслонки, осуществлена модернизация систем фильтрации аммиачно-воздушной смеси и замена холодильников-конденсаторов. На агрегате № 4 в стадии завершения находятся работы по замене турбокомпрессорного оборудования. Физически и морально устаревший агрегат ГТТ-3М меняют на современную газотурбинную установку ГТУ-8. На «Невинномысском Азоте» это уже пятая по счету установка нового поколения. Опыт эксплуатации ГТУ-8 показывает ее надежность и экологическую безопасность.

В апреле 2016 года успешно закончена реконструкция отделения винилацетата цеха № 12. Реализация данного инвестиционного проекта позволила увеличить производительность установки винилацета, снизить себестоимость

продукта и негативное воздействие на экологию.

Еще один крупный инвестпроект был реализован в отделении ацетальдегида цеха № 9. Автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) здесь заменили на новую, современную. Модернизация коснулась и цеха № 12‑А. Здесь построен и введен в эксплуатацию новый узел налива уксусной кислоты в автоцистерны. Данное решение существенно повлияло на скорость их наполнения и позволило увеличить объемы отгрузок кислоты в автотранспорт.

С сентября 2016 года в цехах производства продукции органического синтеза реализуются две новые технологические схемы. В отделении винилацетата цеха № 12 внедрен новый принцип переключения ректификационных колонн, который позволяет резервировать любую из них для проведения чистки и ремонтных работ без прекращения выработки продукции. В отделении ацетальдегида цеха № 9 модернизирована схема разделения потоков захоложенной воды для подачи ее из автоматической холодильной установки АХУ-3. Схема позволяет снизить потребление электроэнергии на производство холода, уменьшает поступление органических примесей с ацетиленсодержащими сдувками и способствует снижению полимерообразования в колонном оборудовании. Кроме того, проведены замена реактора гидратации и крупный ремонт котлов в отделении ацетальдегида цеха № 9.

Фокус на будущее

В 2017 году стартуют крупные мероприятия по техническому перевооружению цехов. Уже в октябре текущего года начнется капитальный ремонт агрегата карбамида цеха № 2-А с наращиванием производительности до 1600 тонн в сутки. Еще один значимый инвестиционный проект касается технического перевооружения агрегата аммиака АМ-70 цеха № 1-В. Ранее этот действующий агрегат уже подвергался модификации, которая позволила увеличить его мощность с проектной 1360 до 1650 тонн в сутки. В результате обследования, проведенного фирмой Casale SA, было определено техническое состояние агрегата аммиака и предложены новые подходы и технические решения, которые позволят увеличить производительность до 1850 тонн в сутки. Проект носит стратегический характер и направлен в первую очередь на обеспечение сырьевой базы развития «ЕвроХима». Он позволит поддержать высокий рейтинг и лидирующие позиции как аммиачных агрегатов «Невинномысского Азота», так и компании в целом.

Техническое перевооружение затронуло еще одного ветерана «Невинномысского Азота» – цех № 18 по производству сложных минеральных удобрений, введенный в эксплуатацию в 1977 году. Продукты, производимые цехом, на мировом рынке пользуются большим спросом и являются одним из основных видов наиболее эффективных сложных минеральных удобрений. Увеличение производительности цеха до 600 тысяч тонн в год позволит компании сохранить свои позиции на рынке. В ближайшее время запланировано завершение строительства склада готовой продукции цеха № 18, необходимого для одновременного хранения шести марок готового продукта. В зависимости от загруженного вида готовой продукции вместимость склада составит 77 тысяч тонн (удобрение NK) или 81,5 тысячи тонн (удобрение NPK).

Ждут на предприятии и создания установки по производству жидкой пищевой углекислоты мощностью 4 тонны в час (33 тысячи тонн в год) в цехе № 11. Проектируемая установка предназначена для получения жидкой пищевой углекислоты, используемой при выпуске прохладительных напитков. Общая стоимость проекта – 417 млн. рублей.

Цифры и факты:

— После выхода установки по производству меламина на проектную мощность «Невинномысский Азот» способен полностью удовлетворить потребность отечественной промышленности в данном продукте.

— В 2014 году завершена реконструкция цеха № 1-Б по производству аммиака с увеличением проектной мощности цеха с 1650 до 1980 тонн в сутки.

— Объем инвестиций составил 3,5 млрд. рублей.

— В 2015 году завершена замена пяти агрегатов типа 1/3.5 ати на два агрегата УКЛ-7, привезенных из Венгрии.

— Объем инвестиций составил 1,57 млрд. рублей.

— 4680 млн. рублей составил объем инвестиций за 2016 год.

— 47 стран мира получают напрямую с предприятия произведенные здесь азотные удобрения.

— 726,4 млн. рублей составила выручка от реализации металлолома, образованного при производстве демонтажных работ в период с 2009 по 2016 год.

— 6,9 млн. кв. м составляет площадь производственного комплекса.

— 25 цехов работает на предприятии.