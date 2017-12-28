ЖУРНАЛУ «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА» 15 ЛЕТ

Дорогие читатели!

В принятом Академией наук в 1803 г. «Регламенте» рекомендовалось «…ежегодно издавать на российском языке один том Записок, достойных примечания по своей практической пользе, под именем Технологического журнала», и в 1804 г. Академия начала издавать первый специальный технический журнал в России «Технологический журнал или Собрание сочинений и известий, относящихся до технологии и приложения учинённых в науках открытий к практическому употреблению».

Нашему техническому журналу – 15 лет. Он был создан для восполнения информационного вакуума, который образовался в 1990-х годах, когда были разорваны существующие ранее связи между производителями и потребителями оборудования перерабатывающих отраслей. Он был адресован людям дела: специалистам разных профессий, которые ежедневно решают задачи эффективной и безопасной работы оборудования, разработчикам новых технических решений.

Получение качественной информации о новых технологиях, планах технического перевооружения предприятий, об оборудовании и предъявляемых к нему требованиях, проблемах эксплуатации – все это необходимо и сегодня. Сейчас мы сталкиваемся скорее с избытком информации, но вот ее качество и достоверность оставляют желать лучшего. Поэтому «Химическая техника», заслужив авторитет среди ведущих специалистов разных отраслей, и сегодня продолжает быть востребована в качестве межотраслевой информационной площадки по обмену профессиональной практической информацией.

Наверно, все понимают, что означает в наше время выпускать ежемесячный серьезный журнал. Принцип «не существует того, чего нет в интернете» затронул и наш журнал. Эра цифровых технологий требует существенного пересмотра системы информирования читателей.

Мы не остались в стороне. Наша задача на ближайшую перспективу – продолжать осваивать новейшие цифровые каналы коммуникации, чтобы оперативно реагировать на запросы специалистов, публиковать самые актуальные материалы, формировать тематические площадки для обмена мнениями, знаниями, предложениями и выработки совместных решений и направлений развития. В 2005 г. мы заключили договор с системой Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), все выпуски журнала размещаются в научной электронной библиотеке (e-library). Для всех версий журнала – бумажной, электронной, для размещаемой на сайте и в мобильном приложении – у нас разработана своя стратегия развития и продвижения. Конечно, сразу и быстро реализовать все задуманное сложно, но с вектором развития мы определились. От бумажной версии журнала мы пока отказываться не собираемся. Многие предприятия подписаны сейчас и на бумажную и на электронную версию, а по количеству скачиваний мобильного приложения можно сказать, что этот канал тоже имеет неплохие прогнозы на будущее.

Но какими бы не были способы передачи информации, самая важная роль по-прежнему принадлежит автору и написанному им тексту. За эти годы нам удалось сплотить вокруг журнала квалифицированных специалистов по основным направлениям тематики, регулярно пополнять и расширять авторский коллектив. Мы благодарим наших авторов за их деятельное участие и инициативность в расширении круга рассматриваемых профессиональных тем и вопросов, в повышении общего уровня информированности экспертного сообщества.

Мы благодарим наших читателей – людей неравнодушных, ищущих новые пути и методы организации произ-водства, за активное содействие в формировании тематики журнала, за предложения по его дальнейшему развитию.

И, конечно, огромное спасибо членам попечительского совета и редколлегии журнала за их неоценимую помощь в издании журнала, их советы, предложения и замечания, что помогает редакции делать журнал интересным и заметным на современном насыщенном информационном поле.

Миссией журнала было и остается – помогать специалистам химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности в их работе, находить квалифицированные ответы на их вопросы.

Мы благодарим всех за поддержку и поздравления!

С Новым годом! С новыми свершениями! Любви, благополучия и здоровья!

С уважением и признательностью,

Редакция