Химическая техника №2/2018

Описание мероприятия

Конференция INTRA-TECH в Санкт-Петербурге — традиционное место встречи для нефтегазохимических компаний, предприятий энергетики и перерабатывающей промышленности, целлюлозно-бумажной промышленности, подрядных организаций и поставщиков инновационных решений.