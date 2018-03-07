Химическая техника №2/2018

Содержание
Безопасность и надежность
Усачев В.Ю. Кибербезопасность АСУ ТП и сертификация импортного программного и аппаратного обеспечения
Ремонт и модернизация
Федоров А.В. Купольные склады как альтернатива существующим системам
Дроздов Б.С., Мочалов В.Н., Баталов А.А. Промышленное применение нетрадиционного метода трубопроводного пневмотранспорта
Эльман К.А., Срыбник М.А. Модернизация установки стабилизации газового конденсата Сургутского ЗСК
Защита от коррозии
Бурлов В.В. Нормативная база для проведения лабораторных и промышленных коррозионных испытаний
Афанасьев С.В., Шевченко Ю.Н., Волков В.А., Соков С.А. Ингибитор формальдегидной и солевой коррозии сталей
Автоматизация и метрология
Крюков О.В. Особенности поверки средств измерений расхода природного газа в рабочих условиях в Уральском метрологическом центре
Диагностика и мониторинг
Титова Т.И., Бочаров С.А., Малыхина О.Ю. Контроль качества металлопродукции без разрушения изделия.
Быстрова Н.А., Белкин В.К. Современные требования к лабораториям неразрушающего контроля
Стандартизация
Коновалов С.А. Совершенствование системы стандартизации в отрасли химического и нефтяного машиностроения
Инжиниринг
Закиров С.Р. Незадействованный потенциал монтажного проектирования, связанный с прочностными расчетами трубопроводов