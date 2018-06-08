Химическая техника №5/2018

Содержание

Ремонт и модернизация

Никитин Д.С. Ремонт газопроводов под давлением

Безопасность и надежность

Васенин А.Б. Современные аппаратные средства обеспечения электромагнитной совместимости систем на опасных производственных объектах

Насосы, компрессоры

Полунин В.М. Современные технологии удаления жидкости из газовых скважин

Наши интервью

Кротов М.В. ОАО «Гродно Азот» подходит к своему юбилею с уверенностью в завтрашнем дне

Диагностика и мониторинг

Романов Р.А., Зубкова С.Ю. Новый учебный курс ТОР-105: «Трибодиагностика. Основы смазывания машин и оборудования»

Промышленная экология

Остах С.В., Ольховикова Н.Ю. Методика выбора технологий локализации и ликвидации нефтяных и нефтехимических загрязнений

Цифровая экономика

МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ-2018: цифровая трансформация промышленной инфраструктуры – на пороге BIM-зрелости

М. Вальдхаузен, Э.Ахвенайнен (Компания Hexagon PPM). «Умное» и бережливое производство

Р. Питтнауэр (Компания Hexagon PPM). Операторы-владельцы и сложности в процессе изменений

Автоматизация и метрология

Крюков О.В. Этапы и предпосылки развития метрологических расходоизмерительных центров в России

Фильтровальное оборудование

Буренин В.В. Новые конструкции фильтров для очистки сточных вод химических и нефтехимических предприятий

Выставки, конференции

«Нефтегаз-2018» – главное отраслевое событие для инновационного развития ТЭК России